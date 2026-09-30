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Αντιμέτωπη με νέα ποινική δίωξη βρίσκεται η 47χρονη κατηγορούμενη δικηγόρος, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη, αλλά και το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού, με υποθέσεις κλοπής.

Η νέα υπόθεση σε βάρος της δικηγόρου καταχωρίστηκε και παραπέμφθηκε χθες (29/9), σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, μετά από σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία.

Η κατηγορούμενη παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για τη διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης. Παραμένει ελεύθερη υπό περιοριστικούς όρους και καλείται να υπογράψει χρηματική εγγύηση ύψους €100.000.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει 14 αδικήματα που αφορούν κλοπή υπό αντιπροσώπου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για το ποσό των €185.000. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, η 47χρονη κατηγορούμενη, περί τα μέσα του 2023, ενώ είχε διοριστεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ως συνδιαχειρίστρια της περιουσίας αποθανόντος από τη Ρωσία και ενεργούσε υπό την ιδιότητά της ως αντιπρόσωπος της περιουσίας του, φέρεται να απέσπασε το πιο πάνω χρηματικό ποσό σε διάφορες ημερομηνίες.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν, επρόκειτο για χρήματα που αφορούσαν περιουσία κληρονόμων του θανόντος και βρίσκονταν σε τραπεζικό λογαριασμό. Η κατηγορούμενη φέρεται να μετέφερε διαδικτυακά τα χρήματα στον λογαριασμό της εταιρείας της, χωρίς να είχε νόμιμο δικαίωμα να το πράξει.

Να σημειωθεί ότι, παρότι η καταγγελία έγινε το 2023, μόλις πρόσφατα δόθηκαν οδηγίες για να οδηγηθεί η υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης. Θυμίζουμε ότι η κατηγορούμενη είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές και είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ποινική υπόθεση ενώπιον του Κακουργιοδικείου για παρόμοιας φύσεως αδικήματα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση αναστάλθηκε, αφού η κατηγορούμενη εξόφλησε όλες τις απαιτήσεις των παραπονούμενων.