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Υπεγράφη σήμερα η συμφωνία, μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την εκμίσθωση τμήματος του κρατικού τεμαχίου στη δημοτική αρχή, όπου δημιουργήθηκε το Πάρκο Ανδρέα Στυλιανίδη στη Γεροσκήπου, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του χώρου.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοίνωσε μετά την εξέλιξη αυτή ότι, ταυτόχρονα με την επίσημη εκμίσθωση του χώρου, προκήρυξε διαγωνισμό για την αναβάθμιση του πάρκου, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους χώρους παιχνιδιού και το mini-football. Προηγήθηκε σχετική μελέτη, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, με έμφαση σε θέματα ασφάλειας του παιδότοπου.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι 70.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30/10/2026.

Ο διαγωνισμός με αρ. 74/2026, και τα σχετικά έγγραφά του, βρίσκεται αναρτημένος στο “Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων” (www.eprocurement.gov.cy).