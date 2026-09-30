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Εσφαλμένες αναφορές υπήρξαν για δεύτερη πτήση της Flydubai που εξετράπη της πορείας της.

Λίγες ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό με την πρωινή πτήση της Flydubai υπήρξαν αναφορές για εκτροπή νέας πτήσης της Flydubai.

Ωστόσο, το Times of Israel, κάνει λόγο για εσφαλμένες αρχικές πληροφορίες.

Οπως αναφέρει η εν λόγω πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, παρά τις αρχικές αναφορές, συνεχίζει κανονικά την πορεία.

Η λανθασμένη αναφορά φαίνεται να οφείλεται σε σφάλμα σε ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων, το οποίο ανέφερε ότι η πτήση FDB1081 είχε εκτραπεί στο Ντουμπάι.

Ωστόσο, το αεροπλάνο δεν έχει εκπέμψει κανένα σήμα έκτακτης ανάγκης και τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι πετάει στην πορεία του προς το Τελ Αβίβ χωρίς ανωμαλίες και δεν επιστρέφει στα ΗΑΕ.

iefimerida.gr