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Ένας καβγάς και όχι μια αεροπειρατεία, όπως ήταν το σήμα που εστάλη, προκάλεσε συναγερμό το πρωί της Τετάρτης στις αρχές του Ισραήλ για πτήση της Fludybai με 180 επιβάτες από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν μεταξύ τους οι πιλότοι του αεροπλάνου.

Οι Times of Israel μετέδωσαν αρχικά ότι η πτήση εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Πηγές ασφαλείας που επικαλείται το ίδιο μέσο ανέφεραν ότι μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγο μετά τις 10 το πρωί στη Σαουδική Αραβία. Σημειώνεται ότι το τελευταίο στίγμα του ήταν σε ύψος 5.000 ποδών κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ενώ απείχε περίπου 1,5 ώρα από την προγραμματισμένη άφιξή του στο Ισραήλ.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά. Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία χειροκίνητης καθόδου και πραγματοποιούσε αναστροφή πορείας, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις ισραηλινές αρχές

Η πορεία της πτήσης και τα σήματα 7700 και 7500

Η πτήση της Flydubai απογειώθηκε από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις 07:05 το πρωί και επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ περίπου στις 09:30.

Ωστόσο, μετά από περίπου μιάμιση ώρα πτήσης, ενώ είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, τον διεθνή κωδικό για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στη συνέχεια μεταδόθηκε ο κωδικός 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ένδειξη πιθανής αεροπειρατείας.

Παράλληλα, το αεροπλάνο άλλαξε πορεία, επέστρεψε προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και άρχισε να πετά σε χαμηλότερο ύψος πάνω από τη χώρα.

Αφού κινήθηκε αρχικά προς νότο, στη συνέχεια άλλαξε κατεύθυνση προς τα δυτικά, παραμένοντας εντός του σαουδαραβικού εναέριου χώρου.

Πληροφορίες από ertnews.gr, protothema.gr