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Βίντεο που καταγράφει μεγάλη διαρροή καυσίμων από αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης έρχεται στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας σοβαρό λάθος κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο, όταν όχημα ανεφοδιασμού απομακρύνθηκε ενώ ο σωλήνας παρέμενε συνδεδεμένος με το αεροπλάνο, προκαλώντας τη διαρροή.

Σε βίντεο από το περιστατικό, ένα λευκό όχημα ανεφοδιασμού φαίνεται να απομακρύνεται από ένα Boeing 747-8 της Air China, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει για την Κίνα. Αμέσως μετά, μεγάλη ποσότητα καυσίμων αρχίζει να χύνεται από το αεροσκάφος και να πλημμυρίζει το σημείο. Η Air China επιβεβαίωσε αργότερα ότι το όχημα «κινήθηκε με ασυνήθιστο τρόπο» κατά τη διάρκεια των εργασιών εδάφους.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται ο εργαζόμενος να σταματάει το όχημα και να κατεβαίνει από αυτό για να πλησιάσει το αεροσκάφος. Ένας ακόμη υπάλληλος κατευθύνθηκε προς το σημείο, ενώ η διαρροή καυσίμων συνεχιζόταν.

I don’t think most of you have seen this clip. This is how the fuel came out.



JFK. End of August. Air China 747-8, B-2486. They were filling her for Beijing. Truck moves. Hoses still on.. That’s a live coupling getting yanked.

If that vehicle can move while it’s plugged in,… pic.twitter.com/myNsd8CIpp — Fahad Naim (@Fahadnaimb) September 27, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στην πύλη εν όψει της προγραμματισμένης αναχώρησής του στις 02:05. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η πτήση προς το Πεκίνο ακυρώθηκε και, σύμφωνα με αναφορές, έγιναν εναλλακτικές διευθετήσεις για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν, καθώς η Air China ανέφερε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε εξαρτήματα, οι οποίες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίησή της.

Το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί στο JFK λίγο πριν από τις 10:00 το προηγούμενο βράδυ και παρέμεινε στο έδαφος για να ελεγχθεί η ζημιά, προτού επιστρέψει στη συνέχεια σε υπηρεσία.

Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ούτε έχει εξηγήσει γιατί άρχισε να κινείται το όχημα ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο σωλήνες παρέμειναν συνδεδεμένοι με το αεροσκάφος όταν το φορτηγό κινήθηκε, με συνέπεια να αποκολληθούν από τα σημεία σύνδεσης και να προκληθούν ζημιές

Τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι το αεροσκάφος, με αριθμό B-2486, έχει πραγματοποιήσει έκτοτε αρκετές επιβατικές πτήσεις, μεταξύ άλλων από τη Νέα Υόρκη προς το Πεκίνο στις 25 Σεπτεμβρίου.

iefimerida.gr