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Αναστάτωση προκλήθηκε σε παιδικό σταθμό στο νοτιοανατολικό Μίσιγκαν, όταν νήπιο έβγαλε από το σακίδιό του ένα γεμάτο πιστόλι μέσα στην αίθουσα. Εργαζόμενος του σταθμού παρενέβη άμεσα, αποτρέποντας ενδεχόμενο τραυματισμό.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, για την υπόθεση συνελήφθη ένας από τους γονείς του παιδιού, ο οποίος είναι αστυνομικός. Όπως διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάντον, Τζόζεφ Μπάιαλι, το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του παιδιού δεν ήταν υπηρεσιακό.

«Ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του abcnews.com, ο Μπάιαλι δήλωσε ότι παρακολούθησε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του παιδικού σταθμού και χαρακτήρισε «σοκαριστική» τη στιγμή κατά την οποία το παιδί έβγαλε το πιστόλι από το σακίδιό του.

«Ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω, ακόμη και γνωρίζοντας ποια ήταν η κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, καθοριστική ήταν η άμεση αντίδραση εργαζομένου που βρισκόταν στην αίθουσα και αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

«Υπήρχε ένας εκπρόσωπος του σταθμού, ένας εκπαιδευτικός, που βρισκόταν συνεχώς στην αίθουσα, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και παρενέβη αμέσως», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

A toddler pulled out a loaded pistol Monday at a daycare in southeast Michigan and a police officer who is one of the child’s parents has been taken into custody as the investigation continues, officials said.



Read more: https://t.co/4YGsaIKT9g pic.twitter.com/1YOtak8md9 — ABC News (@ABC) September 29, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, χωρίς αυτή την παρέμβαση, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πώς το γεμάτο πιστόλι βρέθηκε μέσα στο σακίδιο του παιδιού και πώς απέκτησε πρόσβαση σε αυτό.

Ο Μπάιαλι ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως υπήρχε πρόθεση να προκληθεί βλάβη από κάποιον από τους εμπλεκόμενους. Όπως υπογράμμισε, το περιστατικό αναδεικνύει κυρίως τη σημασία της ασφαλούς φύλαξης των όπλων και της διασφάλισης ότι δεν είναι προσβάσιμα σε παιδιά.

A three year old brought a loaded gun to daycare in Canton, Ohio.



I’m a 2nd Amendment absolutist, and with the 2nd Amendment comes responsibility.



Come on people. We have to do better. pic.twitter.com/lvkOejsxJf — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) September 29, 2026

Έλεγχοι σε όλα τα σακίδια

Μετά το περιστατικό, ο παιδικός σταθμός αναμένεται να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι ήδη διέθετε αυξημένα πρωτόκολλα προστασίας.

Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται ο έλεγχος των σακιδίων που εισέρχονται στον χώρο του σταθμού.

Οι αρχές επαναφέρουν, με αφορμή το περιστατικό, τη σημασία της υπεύθυνης αποθήκευσης των όπλων, ιδιαίτερα σε σπίτια όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, καθώς η πρόσβαση ενός παιδιού σε ένα γεμάτο όπλο μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

iefimerida.gr