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Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο επιθέσεων στο Ισραήλ πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου απηύθυνε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενος «ενδείξεις» ότι εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν να την πλήξουν ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

«Έχουμε ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες, πριν από τις εκλογές, οι εχθροί μας θα επιχειρήσουν να μας επιτεθούν» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ένα βίντεο που γυρίστηκε σε μια αεροπορική βάση και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το γραφείο του. «Σας απευθύνω αυτό το μήνυμα: μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Μπορούμε να σας πλήξουμε παντού, ανά πάσα στιγμή», προειδοποίησε.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απείλησε από την πλευρά του ότι θα πλήξει τους ηγέτες της παλαιστινιακής Χαμάς που βρίσκονται εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νετανιάχου και ο Κατς προειδοποίησαν πολλές φορές το Ιράν, τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ αλλά και την Παλαιστινιακή Αρχή ότι θα υποστούν αντίποινα αν σημειωθεί μια επίθεση στη χώρα.

Μετά την προβολή του μηνύματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ επικοινώνησε με το γραφείο του Νετανιάχου για να ενημερωθεί. «Προσπαθώ να καταλάβω αν οι απειλές είναι πραγματικές και, αν είναι, πώς προετοιμάζεται αυτή τη φορά ο πρωθυπουργός για να εγγυηθεί ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν χωρίς πρόβλημα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Απαντώντας, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι ανέθεσε στον στρατιωτικό γραμματέα του να ενημερώσει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης για τις τελευταίες εξελίξεις.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί συχνά τον Νετανιάχου για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας να προλάβουν τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περίπου 1200 ανθρώπους.

Οι βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου.

protothema.gr