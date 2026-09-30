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Του Andy J. Semotiuk

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία διανύει πλέον το πέμπτο έτος της. Και μόνο αυτό το γεγονός θα έπρεπε να προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε την εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Μόσχα εκτιμούσε ότι η Ουκρανία θα κατέρρεε μέσα σε τρεις ημέρες. Μάλιστα, ορισμένοι Ρώσοι στρατιώτες είχαν πάρει μαζί τους τις επίσημες στολές τους, περιμένοντας να συμμετάσχουν σε μια παρέλαση νίκης.

Αντιθέτως, μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια, το Κίεβο παραμένει πρωτεύουσα μιας ανεξάρτητης χώρας και η Ρωσία εξακολουθεί να πολεμά για εδαφικά κέρδη.

Η Ουκρανία έχει αντέξει χάρη στην αποτελεσματική στρατηγική ηγεσία, το θάρρος των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτών της, την καινοτομία στο πεδίο της μάχης και τη συνεχή υποστήριξη των συμμάχων της. Ωστόσο, η έκβαση του πολέμου εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την αντοχή: από την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίζει τις επιθέσεις, από την ικανότητα της Ουκρανίας να διατηρεί την άμυνά της και από τη βούληση των δυτικών κυβερνήσεων να συνεχίσουν να παρέχουν όπλα, χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη που καθιστούν εφικτή την ουκρανική αντίσταση.

Ένας πόλεμος αντοχών

Ο καταμερισμός των ρόλων είναι πλέον σαφής. Οι Ουκρανοί σηκώνουν το συντριπτικό βάρος του ανθρώπινου δυναμικού και υφίστανται τις απώλειες. Η Ευρώπη, ο Καναδάς και άλλοι σύμμαχοι παρέχουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης και του στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ η Ρωσία, παρά την άνιση διεθνή στήριξή της, εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα σε ορισμένες προηγμένες στρατιωτικές τεχνολογίες και δυνατότητες αεράμυνας.

Στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου, το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς καλύπτουν πλέον τη “μεγάλη πλειονότητα” της αμυντικής βοήθειας προς την Ουκρανία και δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για το 2026. Το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε επίσης τη Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια.

Η στήριξη αυτή έχει επιτρέψει στην Ουκρανία να συνεχίσει τον αγώνα της. Όμως η αντοχή της δεν είναι ανεξάντλητη. Από τον Αύγουστο, για παράδειγμα, το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις. Χιλιάδες Ουκρανοί έχουν πέσει θύματα ρωσικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και drones, πολλά εξ αυτών σε αστικά κέντρα πολύ μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Όποιος επισκέπτεται σήμερα την Ουκρανία αντιλαμβάνεται την ψυχολογική γεωγραφία του πολέμου. Στο Κίεβο, οι σειρήνες που ειδοποιούν για τις αεροπορικές επιδρομές, τα καταφύγια και οι πυραυλικές επιθέσεις έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας. Στο Λβιβ, μακριά από το ανατολικό μέτωπο, το “Πεδίον του Άρεως” στο νεκροταφείο Λιτσάκιβ αφηγείται μια διαφορετική ιστορία: σειρές οι τάφοι στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά την υπεράσπιση της χώρας τους.

Πολλοί δυτικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες έχουν ζητήσει τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Το Διεθνές Δίκαιο στο πεδίο της μάχης

Δεν πρόκειται απλώς για μια στρατιωτική σύγκρουση. Πρόκειται για δοκιμασία ενός από τους θεμελιώδεις κανόνες της διεθνούς τάξης που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το άρθρο 2, παράγραφος 4, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών υποχρεώνει τα κράτη να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε άλλου κράτους. Τον Μάρτιο του 2022, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε με 141 ψήφους υπέρ και 5 κατά την καταδίκη της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας ως παραβίασης του Χάρτη και απαίτησε την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Πιο πρόσφατα, απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε τον τερματισμό της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία και έλαβε τη στήριξη όλων των μελών του Συμβουλίου πλην της Ρωσίας. Ωστόσο, δεν εγκρίθηκε λόγω του ρωσικού βέτο.

Η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες έχει σημασία πολύ πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Το νομικό σύστημα που δημιουργήθηκε μετά το 1945 είχε ως στόχο να αντικαταστήσει έναν κόσμο στον οποίο τα ισχυρά κράτη μπορούσαν να καταλαμβάνουν εδάφη ασθενέστερων γειτόνων, όταν έκριναν ότι μπορούσαν να το πράξουν χωρίς συνέπειες. Διαμορφώθηκε από τα διδάγματα δύο παγκοσμίων πολέμων, στους οποίους έχασαν τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ρυθμίζει, επίσης, τον τρόπο διεξαγωγής των πολέμων. Επιβάλλει τη διάκριση μεταξύ στρατιωτικών στόχων και αμάχων, την αρχή της αναλογικότητας και τη λήψη προφυλάξεων για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Δεν συνιστά κάθε θάνατος αμάχου έγκλημα πολέμου. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν άμαχοι, κατοικίες και κρίσιμες υποδομές πλήττονται επανειλημμένα. Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στόχευαν συστηματικά και επανειλημμένα ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας κατά τον χειμώνα του 2025-2026, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και άλλες βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο “άγνωστος παράγοντας” της Ουάσινγκτον

Η πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν πάντοτε ευνοϊκή για την Ουκρανία. Τώρα πιέζει για μια εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, την επαναλειτουργία του διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα και την επανέναρξη τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η διπλωματία αυτή έχει σημασία. Για την Ουκρανία, ωστόσο, η απρόβλεπτη αμερικανική πολιτική αποτελεί από μόνη της στρατηγική πρόκληση. Καθώς ο σημαντικότερος τεχνολογικά προηγμένος εταίρος της μεταβάλλει επανειλημμένα τις προτεραιότητές του, το Κίεβο αναγκάζεται να σχεδιάζει όχι μόνο με βάση τις κινήσεις της Ρωσίας, αλλά και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ουάσινγκτον.

Ο κίνδυνος των 20 εκατομμυρίων προσφύγων

Εδώ ακριβώς οι μεταναστευτικές επιπτώσεις αποκτούν στρατηγική σημασία. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σχεδόν 6 εκατομμύρια Ουκρανοί παραμένουν πρόσφυγες στο εξωτερικό, ενώ σχεδόν 4 εκατομμύρια είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Η Ευρώπη έχει υποδεχθεί τη μεγάλη πλειονότητα όσων εγκατέλειψαν τη χώρα και μέχρι σήμερα έχει σηκώσει ένα εξαιρετικά βαρύ ανθρωπιστικό βάρος.

Ωστόσο, μια κατάρρευση της Ουκρανίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κρίση εντελώς διαφορετικής κλίμακας.

Μελέτη του 2024 από το think tank Friends of Europe στις Βρυξέλλες εξέτασε το “κόστος της αδράνειας” σε περίπτωση που η Ρωσία πετύχει τους στόχους της για προσάρτηση ουκρανικών εδαφών. Στο σενάριο που η ίδια η έκθεση χαρακτήρισε ρητά “χειρότερο δυνατό σενάριο” —και όχι πρόβλεψη— προειδοποίησε ότι έως και 20 εκατομμύρια Ουκρανοί θα μπορούσαν να αναζητήσουν “καταφύγιο” προς τα δυτικά.

Ο αριθμός αυτός πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, όχι όμως και με αδιαφορία.

Ακόμη και η μετακίνηση ενός μικρού μέρους των 20 εκατομμυρίων ανθρώπων θα ασκούσε τεράστια πίεση στη στέγαση, στα σχολεία, στα συστήματα υγείας, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στους κρατικούς προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα μπορούσε επίσης να οξύνει τις πολιτικές εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το μεταναστευτικό αποτελεί ήδη αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης.

Οι επιπτώσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα σταματούσαν στον Ατλαντικό. Μια αποσταθεροποιημένη Ευρώπη θα επηρέαζε το ΝΑΤΟ, το αμερικανικό εμπόριο, τις αμυντικές δαπάνες και τις στρατιωτικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ.

Η προσφυγική κρίση, επομένως, δεν αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα από το πεδίο της μάχης. Θα μπορούσε να είναι μία από τις συνέπειες μιας αποτυχίας στο πεδίο της μάχης.

Η απώλεια της Ουκρανίας δεν θα έβαζε τέλος στο κόστος

Το οικονομικό κόστος του πολέμου είναι ήδη τεράστιο. Η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ηνωμένα Έθνη και η ουκρανική κυβέρνηση εκτιμούν πλέον ότι οι ανάγκες για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη της χώρας θα ανέλθουν σε σχεδόν 588 δισ. δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία, με βάση τις ζημιές που είχαν καταγραφεί έως το τέλος του 2025.

Μια ρωσική νίκη δεν θα εξαφάνιζε αυτό το κόστος. Θα μπορούσε, αντιθέτως, να το μετατοπίσει και να το αυξήσει: περισσότεροι πρόσφυγες, υψηλότερες ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, ένα ακόμη πιο στρατιωτικοποιημένο ανατολικό σύνορο του ΝΑΤΟ και πρόσθετοι αμερικανικοί πόροι για την αποτροπή μιας περαιτέρω ρωσικής επέκτασης προς τα δυτικά.

Υπάρχει επίσης μια κρίσιμη νομική διάσταση. Εάν ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να εισβάλει σε ένα γειτονικό κράτος, να καταλάβει εδάφη, να αντέξει τις κυρώσεις έως ότου εξασθενήσει η εξωτερική υποστήριξη προς το θύμα και τελικά να διατηρήσει τα εδαφικά οφέλη της επιθετικότητάς του, τότε το άρθρο 2(4) μπορεί να παραμείνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά η αποτρεπτική του ισχύς θα έχει ουσιαστικά αποδυναμωθεί.

Άλλες κυβερνήσεις με εδαφικές διεκδικήσεις θα το λάβουν αυτό υπόψη.

Η δοκιμασία του πέμπτου έτους

Η Ουκρανία έχει ήδη πετύχει κάτι αξιοσημείωτο. Όμως η αντοχή της δεν είναι απεριόριστη.

Η στρατηγική φθοράς που εφαρμόζει η Ρωσία ασκεί πίεση όχι μόνο στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στον πληθυσμό, καθώς και στην ικανότητα των συμμάχων της Ουκρανίας να διατηρήσουν τη στήριξή τους σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο υπολογισμός της Μόσχας είναι ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος μπορεί να υπονομεύσει τόσο την ικανότητα όσο και τη βούληση της Ουκρανίας να συνεχίσει την αντίστασή της.

Ο κίνδυνος για τη Δύση, επομένως, δεν περιορίζεται σε μια μεμονωμένη, δραματική απόφαση για την Ουκρανία. Είναι επίσης η πιθανότητα η συσσωρευμένη κόπωση, η αβεβαιότητα και οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες να μεταβάλουν σταδιακά τη στρατηγική ισορροπία.

Το πέμπτο έτος του πολέμου θέτει τρία αλληλένδετα ερωτήματα: ποια πλευρά θα λυγίσει πρώτη από την εξάντληση, αν το διεθνές δίκαιο μπορεί ακόμη να αναχαιτίσει την εδαφική κατάκτηση και τι θα συμβεί εάν εκατομμύρια ακόμη Ουκρανοί καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πλέον μέλλον γι’ αυτούς στην πατρίδα τους. Οι απαντήσεις δεν θα περιοριστούν στην Ουκρανία. Θα διαμορφώσουν την ασφάλεια, τη μεταναστευτική πραγματικότητα και την πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης —αλλά και το στρατηγικό βάρος που θα επωμιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες— για τα επόμενα χρόνια.

Forbes