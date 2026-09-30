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Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Νέα δεδομένα δημιουργεί για την ελληνική αγορά yachting η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, με τον κλάδο να έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και τις ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό να αυξάνονται. Την ίδια στιγμή, η απασχόληση στα επαγγελματικά σκάφη μπορεί να προσφέρει σημαντικές οικονομικές απολαβές, απαιτεί όμως υψηλό βαθμό αφοσίωσης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας πάνω σε ένα yacht.

Το ζήτημα της εκπαίδευσης και της στελέχωσης του κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης του BCA College και του Stelios Philanthropic Foundation, με αφορμή την παρουσίαση του Yacht Chef Certificate 2026-2027 και των 10 υποτροφιών που προσφέρει το Ίδρυμα στη μνήμη του Λουκά Χατζηιωάννου.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό yachting έχει περάσει σε διαφορετική φάση ανάπτυξης. Όπως επεσήμαναν στο Capital.gr πηγές της αγοράς, στο περιθώριο της εκδήλωσης, η αγορά δεν αποτελεί νέο πεδίο για την Ελλάδα, ωστόσο, η τελευταία δεκαετία αποτέλεσε περίοδο σημαντικού εκσυγχρονισμού, με την αγορά νέων σκαφών, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών κονδυλίων και τη σταδιακή μεγαλύτερη στροφή της ελληνικής αγοράς προς τη θάλασσα.

Μια αγορά που μεγαλώνει

Το ελληνικό yachting έχει εξελιχθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία περίπου οκτώ χρόνια, με σημαντική αύξηση των επαγγελματικών σκαφών στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο Γεράσιμος Γερολυμάτος, Εκδότης-Διοργανωτής του Olympic Yacht Show, στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Η ανάπτυξη της αγοράς συνδέεται άμεσα με το οικονομικό αποτύπωμα του θαλάσσιου τουρισμού. Ενδεικτικό είναι το ύψος των δαπανών που μπορεί να πραγματοποιήσει μία ή δύο οικογένειες κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας σε ένα yacht. Σύμφωνα με τον κ. Γερολυμάτο, τα ποσά μπορούν να ξεκινούν από περίπου €30.000–€50.000 και, ανάλογα με το σκάφος και το προφίλ των πελατών, να φτάνουν ακόμη και τα €70.000, €200.000 ή €300.000 για μία εβδομάδα.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για έναν κλάδο που έχει να προσφέρει σημαντικά στην ελληνική οικονομία, με την Ελλάδα να διαθέτει τα φυσικά χαρακτηριστικά για να αναπτύξει περαιτέρω τη συγκεκριμένη αγορά.

Ο κ. Χάρης Δασκαλάκης

Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό

Η ανάπτυξη των επαγγελματικών σκαφών δημιουργεί αντίστοιχα αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένες γνώσεις και προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας πάνω σε ένα yacht.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ειδικότητα του yacht chef, όπου οι απαιτήσεις διαφέρουν σημαντικά από εκείνες μιας συμβατικής κουζίνας. Ο επαγγελματίας εργάζεται σε περιορισμένο χώρο, βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα πάνω στο σκάφος και καλείται να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών.

Το οικονομικό κίνητρο αποτελεί ένα από τα στοιχεία που μπορούν να προσελκύσουν εργαζομένους στον κλάδο. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, οι αμοιβές σε συγκεκριμένες θέσεις μπορούν να ξεκινούν από περίπου €5.000 τον μήνα και να φτάνουν τα €8.000 ή ακόμη και τα €10.000, ανάλογα με τη θέση και τις απαιτήσεις, ενώ η απασχόληση μπορεί να αφορά περίοδο περίπου έξι μηνών.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια δουλειά που δεν ακολουθεί το συμβατικό μοντέλο εργασίας. Η παραμονή και εργασία πάνω σε ένα yacht για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε έναν περιορισμένο χώρο και χωρίς ένα τυπικό ωράριο, απαιτεί αφοσίωση και προσαρμοστικότητα.

Αυτό αποτελεί και μία από τις προκλήσεις για την αγορά, καθώς, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι νεότερες γενιές εργαζομένων δεν είναι πάντα πρόθυμες να ακολουθήσουν επαγγέλματα με τέτοιες απαιτήσεις.

“Δεν χωράει στο 9-5”, ήταν το μήνυμα του κ. Γερολυμάτου αναφορικά με την εργασία πάνω σε ένα σκάφος αναψυχής, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια επαγγελματική επιλογή που απαιτεί αποφασιστικότητα, φιλοδοξία και διάθεση για εξέλιξη.

Το επόμενο στοίχημα

Η ανάπτυξη των επαγγελματικών σκαφών συνδέεται ευρύτερα με την πορεία του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν κλάδο που, σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, μπορεί να προσφέρει σημαντικά έσοδα στη χώρα, αξιοποιώντας ένα φυσικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Ελλάδα.

Το επόμενο ζητούμενο είναι η δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στην αγορά να αναπτυχθεί περαιτέρω και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Και εδώ, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, κομβικό ρόλο έχουν οι υποδομές.

Οι ανάγκες σε μαρίνες και τουριστικά καταφύγια παραμένουν στο προσκήνιο, ενώ η ενίσχυση των υποδομών θεωρείται απαραίτητη προκειμένου η Ελλάδα να μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερη δραστηριότητα και να αξιοποιήσει καλύτερα τη δυναμική του θαλάσσιου τουρισμού.

Οι υποτροφίες

Το Stelios Philanthropic Foundation συνεχίζει και φέτος τις “Υποτροφίες Λουκά Χατζηιωάννου” για το Yacht Chef Certificate, σε συνεργασία με το BCA College, συμπληρώνοντας πέντε χρόνια στήριξης της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στον χώρο του Yachting και της δημιουργίας νέων επαγγελματικών ευκαιριών. Ο νέος κύκλος του προγράμματος 2026 – 2027 παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Stelios Foundation Conference Hall στην Πλάκα, από τη Γενική Διευθύντρια του BCA College, Δρ. Χριστίνα Κωνσταντινίδου.

Για το 2026 – 2027, το Ίδρυμα προσφέρει 10 πλήρεις υποτροφίες, καλύπτοντας το 100% του κόστους φοίτησης, ενώ κάθε υπότροφος θα λάβει επιπλέον 1.000€ για την έναρξη της επαγγελματικής του πορείας.

Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα του Λουκά Χατζηιωάννου, πατέρα του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, τιμώντας τη μνήμη και τη μακρά σχέση του με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται στο “MY Klelia 1”, το πρώτο yacht του Λουκά Χατζηιωάννου.

Όπως δήλωσε στη χθεσινή εκδήλωση ο CEO του BCA College, Χάρης Δασκαλάκης, το πρόγραμμα του BCA College για την εκπαίδευση yacht chefs ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, έπειτα από συζήτηση με τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου.

Πέντε χρόνια αργότερα, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Δασκαλάκη, περισσότεροι από 50 απόφοιτοι έχουν ήδη εξαιρετικές και υψηλόμισθες θέσεις.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, η ζήτηση για chefs στα yachts έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την ανάπτυξη του luxury cruising στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για όσους διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση.

Forbes

