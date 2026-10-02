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Η Dacia προχώρησε σε εκτεταμένη ανανέωση των Sandero, Sandero Stepway και Jogger, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το βασικό της δόγμα. Δηλαδή περισσότερα ουσιώδη χαρακτηριστικά, διατηρώντας παράλληλα την προσιτή τιμή. Τα τέσσερα μοντέλα αποκτούν αναβαθμίσεις σε σχεδίαση, τεχνολογία, κινητήρες και ασφάλεια, χωρίς να χάνουν τον value for money χαρακτήρα που τα καθιέρωσε στην ευρωπαϊκή αγορά

Το Sandero παραμένει σημείο αναφοράς, καθώς είναι το best-seller της Ευρώπης στις λιανικές πωλήσεις από το 2017, ενώ το 2024 αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις συνολικά ενώ το Jogger συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στην κατηγορία C (εκτός SUV).

Σχεδιαστικά, η νέα ταυτότητα της Dacia αποτυπώνεται στη φωτεινή υπογραφή LED με το ανεστραμμένο “T” εμπρός, που ενσωματώνεται στη νέα μάσκα και δημιουργεί μια στιβαρή και σύγχρονη εικόνα. Στο πίσω μέρος, τα LED “pixel” φωτιστικά σώματα ενισχύουν την ταυτότητα των Sandero, Stepway και Jogger. Ιδιαίτερα το Stepway και το Jogger υιοθετούν προστατευτικά από το υλικό Starkle®, που περιέχει 20% ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αυξάνοντας την αντοχή στις φθορές

Στο εσωτερικό, η εργονομία και η συνδεσιμότητα αναβαθμίζονται αισθητά. Νέα υφάσματα, ανασχεδιασμένο τιμόνι και ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών συνδυάζονται με νέο σύστημα πολυμέσων με οθόνη 10 ιντσών και συνδεδεμένη πλοήγηση. Το σύστημα YouClip προσφέρει πρακτικές λύσεις στερέωσης αξεσουάρ στην καμπίνα, ενώ προστίθεται και ασύρματος φορτιστής κινητού.

Σε επίπεδο κινητήρων, ξεχωρίζει το νέο hybrid 155, ήδη διαθέσιμο στο Jogger και προσεχώς στο Sandero Stepway, προσφέροντας 155 ίππους και μειωμένη κατανάλωση. Παράλληλα, το Sandero αποκτά τον αναβαθμισμένο TCe 100, βελτιώνοντας την καθημερινή οδηγική εμπειρία.

Τέλος, τα νέα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών, προειδοποίηση κόπωσης οδηγού και το νέο κουμπί “My Safety” για εύκολη διαχείριση των ADAS

Με τις αναβαθμίσεις αυτές, η Dacia επιβεβαιώνει τη στρατηγική της. Απλότητα, αντοχή και τεχνολογία εκεί που χρειάζεται, σε τιμή που παραμένει προσιτή για το ευρύ κοινό. Όλη η γκάμα της Dacia βρίσκεται στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα σε όλες τις πόλεις.