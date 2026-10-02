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Φθινοπωρινό σκηνικό, με βροχές, καταιγίδες ακόμη και χαλάζι, αναμένεται να διαμορφωθεί σήμερα καθώς και τις επόμενες ημέρες. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, θα επηρεάζει μέχρι και τη Δευτέρα ασταθής αέρια μάζα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν παροδικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κατά το τριήμερο λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.