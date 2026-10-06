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Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Αθηνά Μιχαηλίδου πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026, στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η Υπουργός προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, όπου ανέφερε: «Σήμερα συζητήσαμε, για ακόμα μια φορά, το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών. Να πω ότι το θέμα δεν είναι συνδικαλιστικό ή διοικητικό. Σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της εκπαίδευσης, αφορά το ποιους εκπαιδευτικούς έχουμε στα σχολεία μας. Συνεπώς, είχαμε δώσει ένα πλαίσιο συζήτησης από το τέλος Ιουλίου, δώσαμε χρόνο, είχαμε συναντήσεις, κάναμε τις διαβουλεύσεις με διοριστέους, διορίσιμους, εκπαιδευτικές οργανώσεις, γονείς κ.ά. Σήμερα, συζητήσαμε την επικαιροποιημένη μας πρόταση, η οποία έχει συγκεκριμένες αλλαγές. Θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί καλούμε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να μελετήσουν την πρόταση και να επανέλθουν γραπτώς σε μια βδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να τους δούμε ξανά, ίσως για τελευταία φορά, πριν κλείσει το θέμα αυτό. Υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις του ζητήματος.

Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι απαντάμε στις βασικές ανησυχίες των οργανώσεων. Πρώτον, θα έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς να διορίσουμε και μετά το 2027, αφού δημιουργούμε μητρώο, αφού θα έχουμε καινούργιο, επικαιροποιημένο κατάλογο διορισίμων. Δεύτερον, απαντάμε στο βασικό τους ζήτημα, αφού κρατάμε τους εκπαιδευτικούς που ήδη εργάζονται τα τελευταία χρόνια, αορίστου [χρόνου], συμβασιούχους και αντικαταστάτες στο σύστημα. Παραμένουν σε ένα κλειστό μητρώο, διορίζονται μαζί με τους διορίσιμους. Από την άλλη, έχουμε τους ανθρώπους που ήδη έχουν περάσει την εξέταση και δεν τους αδικούμε, δίνοντάς τους ευκαιρία και να διοριστούν και να μονιμοποιηθούν.

Συνεπώς, για μας η πρόταση είναι ισορροπημένη και δίκαιη, δίνει ευκαιρίες και στους ανθρώπους που εργάζονται σήμερα να δουλέψουν πρώτα, αλλά και να μονιμοποιηθούν εύκολα μέσω της εξέτασης κατάταξης, η οποία διατηρεί τη συγκρισιμότητα με την προηγούμενη εξέταση, για να μην αδικούνται οι διορίσιμοι που είναι ήδη εκεί. Δίνουμε, όμως, ευκαιρία και σε νέα παιδιά να βλέπουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θετικά και να μπορέσουν να μπουν στο σύστημα. Συνεπώς, διαδικαστικά αναμένουμε τις απόψεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για να πάμε στο τελικό στάδιο, που είναι το να κλείσουμε την πρόταση, να γίνει το νομοσχέδιο, να τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας και να προχωρήσουμε παρακάτω.»

Στη συνέχεια, η δρ Μιχαηλίδου απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ερωτηθείσα εάν πιστεύει πως υπάρχει σημείο συμβιβασμού με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η Υπουργός απάντησε: «Σε αυτά τα θέματα να θυμίσω, όπως και στην αξιολόγηση, κάνουμε μεταρρυθμίσεις, κάνουμε τομές. Δεν αναμένουμε πλήρη συμφωνία. Εμείς δεν βλέπουμε το σήμερα, βλέπουμε και το αύριο, βλέπουμε το μέλλον αυτού του τόπου, τα παιδιά μας. Όλα αυτά γίνονται για τα παιδιά μας. Το θυμίζω, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Συνεπώς, είμαστε εδώ να ακούσουμε ανησυχίες, αλλά στο τέλος, η αισιοδοξία μας είναι στο ότι θα πάμε στη Βουλή για ένα θέμα, το οποίο θυμίζω έχει επιλυθεί από το 2015. Έχει καταργηθεί ο κατάλογος διοριστέων από το 2015 και δόθηκε δυστυχώς παράταση για την υλοποίηση και την εφαρμογή δέκα χρόνων. Αυτά τα δέκα χρόνια δημιούργησαν σωρεία στρεβλώσεων και γι’ αυτό είμαστε εδώ, να λύσουμε τις στρεβλώσεις.»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν έχει γίνει κάποια εκτίμηση των αναγκών για εκπαιδευτικούς μετά το 2027, η δρ Μιχαηλίδου είπε: «Βεβαίως, και θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, αφού δημιουργούμε το μητρώο. Έχουμε τους ανθρώπους που ήδη δουλεύουν σήμερα με καλύτερες προοπτικές εργοδότησης. “Καθαρίζει”, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, ο κατάλογος και μένουν οι άνθρωποι που εξυπηρέτησαν τα τελευταία πέντε χρόνια, για παράδειγμα, το σύστημα. Από εκεί και πέρα δίνουμε τη δυνατότητα πιο σύντομης μονιμοποίησης. Κάποιοι από τους ανθρώπους που δουλεύουν σήμερα είναι το νούμερο 1.000, το νούμερο 700, και θα καθυστερήσει πολύ η μονιμοποίησή τους, το θυμίζω και αυτό.»

Κληθείσα να αναφέρει εάν οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι να αποσύρουν τις κινητοποιήσεις τους, η Υπουργός σημείωσε: «Να ερωτηθούν οι οργανώσεις για αυτό. Μας προβληματίζει. Οι κινητοποιήσεις, θυμίζω, είχαν εξαγγελθεί πριν δουν τις τελικές μας προτάσεις. Σήμερα έχουμε διαφορετικές προτάσεις, έχουμε αλλαγές στην επικαιροποιημένη πρόταση. Άρα, μας ξενίζει το γεγονός ότι εξαγγέλθηκαν κινητοποιήσεις πριν καν δουν τι αλλάζει, το οποίο μπορεί να είναι κατά την άποψή τους χειρότερο ή καλύτερο από αυτό που ήταν πριν. Είναι απόλυτα σεβαστό το δικαίωμα κινητοποιήσεων. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να στηρίζεται σε μια βάση. Άρα, είναι κάτι που όντως μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει ακόμα και το γεγονός ότι συζητάμε τόσο έντονα ένα θέμα που έπρεπε να ήταν ήδη κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.»

Ερωτηθείσα εάν οι στόχοι του Υπουργείου είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο από τη Βουλή πριν από το τέλος του χρόνου, η δρ Μιχαηλίδου ανέφερε: «Ιδανικά ναι. Αν πάρει και άλλον χρόνο όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει και αυτή η κινδυνολογία. Οι νέες τοποθετήσεις για την επόμενη σχολική χρονιά θα γίνουν με το παλιό σύστημα, το 50-50, διορίσμοι-διοριστέοι. Δεν υπάρχει θέμα, δεν κινδυνεύουμε από κάτι. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2027 και μετά θα υλοποιηθεί το ό,τι καινούργιο ψηφιστεί.»

Κληθείσα να διευκρινίσει εάν η μονιμοποίηση είναι μόνο μέσω εξετάσεων, η Υπουργός τόνισε: «Ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν μπορούμε να παρανομήσουμε σε αυτό. Συνεπώς, αν είναι μόνο γι’ αυτό που γίνονται οι κινητοποιήσεις, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όλα τα άλλα τα απαντούμε εμείς, είναι πολύ τεκμηριωμένη η πρότασή μας. Ακούμε τις ανησυχίες, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε, όμως, πλήρως όλα τα αιτήματα. Και αυτή η ισοπεδωτική προσέγγιση του όλα ή τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει σε τίποτα.»

Κληθείσα να σχολιάσει εάν δεν γίνεται λόγος για παράταση του υφιστάμενου συστήματος, η δρ Μιχαηλίδου είπε: «Ουσιαστικά ναι. Είναι σαν να φέρνω τον κατάλογο διοριστέων και να παίρνω εσαεί τα προβλήματα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.»