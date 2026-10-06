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Υπό διερεύνηση είναι το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ όταν γυναίκα, που είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ, επιβιβάστηκε σε πτήση προς τη χώρα από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του ΚΥΠΕ, γυναίκα με καταγωγή από τη Γεωργία, εξασφάλισε εισιτήριο για πτήση προς το Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου.

Η γυναίκα προχώρησε κανονικά με τη διαδικασία του ελέγχου του εισιτηρίου της (check in) και μετά πέρασε από τον έλεγχο της ΚΔ. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε εναντίον του προσώπου αυτού στην Κυπριακή Δημοκρατία, ωστόσο φαίνεται ότι είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ.

Αργότερα, στην τελευταία διαδικασία, δηλαδή της επιβίβασης, την οποία ελέγχουν οι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας, η γυναίκα φαίνεται να ξέφυγε εσκεμμένα του ελέγχου και να εισήλθε στο αεροσκάφος.

Κατά την καταμέτρηση των επιβατών εντός του αεροσκάφους, διασπιστώθηκε ότι υπήρχε ένας επιβάτης επιπλέον. Οταν εντοπίστηκε, η γυναίκα απομακρύνθηκε από τις Αρχές.

Το περιστατικό διερευνάται από την Πολιτική Αεροπορία.