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Η συζήτηση για την οριζόντια ψηφοφορία, αλλά και για το εκλογικό μέτρο στη β΄ κατανομή των εκλογών, ανοίγει ξανά με πρωτοβουλία του Κινήματος Οικολόγων. Το Κίνημα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τα κόμματα που ανταποκρίθηκαν θετικά στην επιστολή του τέως προέδρου του, Σταύρου Παπαδούρη, η οποία απεστάλη τον περασμένο Αύγουστο προς όλα τα πολιτικά κόμματα, καλώντας τα να συζητήσουν ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από τις τελευταίες εκλογές.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Παπαδούρης έθεσε, μεταξύ άλλων, το θέμα της οριζόντιας ψηφοφορίας, των βουλευτών επικρατείας, της επαναφοράς της απλής αναλογικής και της διεξαγωγής της δεύτερης κατανομής ανά επαρχία.

Για να συμμετάσχει ένα κόμμα στη β΄ κατανομή, θα πρέπει να εξασφαλίσει ποσοστό 3,6%. Ουσιαστικά, αυτό αποτελεί και το μέτρο για είσοδο στη Βουλή, καθώς με την πρώτη κατανομή επιτυγχάνουν εκλογή μόνο τα μεγάλα κόμματα και όχι σε όλες τις επαρχίες.

Με το μέτρο της απλής αναλογικής του 1,8% και στη δεύτερη κατανομή, όπως ίσχυε πριν από το 2016, ουσιαστικά η σύνθεση της σημερινής Βουλής θα ήταν εντελώς διαφορετική, με περισσότερα κόμματα. Θα εξασφάλιζαν σίγουρα είσοδο σε αυτήν οι Οικολόγοι, η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ, αλλά και άλλοι κομματικοί σχηματισμοί, όπως οι Κυνηγοί.

Με το σημερινό εκλογικό μέτρο, αφενός περιορίζεται σε κάποιον βαθμό ο κατακερματισμός της Βουλής, αφετέρου, όμως, ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας που ψήφισε κόμματα τα οποία δεν μπήκαν στη Βουλή μένει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Στο κάλεσμα των Οικολόγων ανταποκρίθηκαν θετικά για διάλογο το ΑΛΜΑ, η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ. Με την ΕΔΕΚ πραγματοποιήθηκε ήδη μία πρώτη συνάντηση.

Στην επιστολή Παπαδούρη, η οποία αποτελεί και τη βάση αυτού του διαλόγου, εκφράζεται προβληματισμός για το γεγονός ότι, παρά τη δημιουργία νέων κομμάτων και τη συμμετοχή για πρώτη φορά στις εκλογές ενός πολύ μεγάλου αριθμού κομμάτων και υποψηφίων, η αποχή παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα, ενώ ένας σημαντικός αριθμός κομμάτων, που εκπροσωπούν περίπου το 17% των έγκυρων ψηφοδελτίων, δεν έχει την παραμικρή παρουσία στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων μετά τη συνάντηση με την ΕΔΕΚ, βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας είναι η υιοθέτηση της οριζόντιας ψηφοφορίας και η επαναφορά της απλής αναλογικής στη δεύτερη και την τρίτη κατανομή των εδρών. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στη διεύρυνση των επιλογών των εκλογέων και στην αναλογικότερη αποτύπωση της εκλογικής βούλησης στη σύνθεση της Βουλής.

«Για το Κίνημα, η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος οφείλει να στηρίζεται σε σαφή κριτήρια: την ισότητα της ψήφου, την αναλογικότητα της εκπροσώπησης, τον πολιτικό πλουραλισμό και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Η αξιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών απαιτεί εξέταση των επιπτώσεών τους στην κατανομή των εδρών, κατανοητούς κανόνες εφαρμογής και ουσιαστικό δημόσιο διάλογο», αναφέρεται.

Από πλευράς ΕΔΕΚ, αντιμετωπίζεται θετικά η συζήτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού μέτρου της δεύτερης κατανομής, ενώ υπάρχει επιφύλαξη ως προς το θέμα της οριζόντιας ψηφοφορίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η θέση του κόμματος είναι αρνητική.

Σημειώνεται ότι αύριο είναι προγραμματισμένη συνάντηση των Οικολόγων με τη ΔΗΠΑ, η οποία επίσης αντιμετωπίζει κατ’ αρχήν θετικά τα ζητήματα που εγείρονται.

ΑΛΜΑ: Περισσότερες επιλογές στους πολίτες

Θετικά απέναντι στην οριζόντια ψηφοφορία τάσσεται και το ΑΛΜΑ, με το οποίο επίσης είχε συνάντηση το Κίνημα Οικολόγων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΑΛΜΑ, συζητήθηκε η πρόταση για οριζόντια ψηφοφορία, την οποία το κόμμα αντιμετωπίζει κατ’ αρχήν θετικά.

«Το ΑΛΜΑ ανέλαβε να μεταφέρει την πρόταση στα αρμόδια όργανά του, ώστε να εξεταστούν οι θεσμικές και πρακτικές προϋποθέσεις και, εφόσον είναι εφικτό, η εφαρμογή της από τις επόμενες Ευρωεκλογές».

Το ΑΛΜΑ αναφέρει ακόμη ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν και οι Προεδρικές Εκλογές, καθώς και το πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων.