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Λόγω οδικών συγκρούσεων, παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο παρά το Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και παροχή τροχαίων διευκολύνσεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή ομαλοποίηση της κατάστασης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.