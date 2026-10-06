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Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το πρωί σε σχολείο του Μπασακσεχίρ στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ένας 10χρονος μαθητής υπέκυψε στα τραύματά του. Επτά ακόμη παιδιά νοσηλεύονται.

Ο Τούρκος Υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν ανακοίνωσε ότι ο μαθητής, ο οποίος είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, ως δράστις έχει συλληφθεί μαθήτρια λυκείου από άλλη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Όπως ανέφερε, η μαθήτρια φέρεται να φόρεσε τη στολή του συγκεκριμένου σχολείου, να μπήκε στον χώρο και στη συνέχεια να επιτέθηκε με μαχαίρι σε παιδιά.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ μαθητές. Ο Υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένας από τους τραυματίες βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και δύο σε μέτρια προς σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία έχει συλλάβει την ύποπτη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο δικαστική όσο και διοικητική έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε ειδική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη και δύο επιθεωρητές έχουν αναλάβει να ερευνήσουν την υπόθεση. Παράλληλα παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Στο σχολείο τα μαθήματα διακόπηκαν για δύο ημέρες.

Για την υπόθεση έχει επιβληθεί επίσης απαγόρευση δημοσιεύσεων με δικαστική απόφαση, έως την ολοκλήρωση της έρευνας.

ΚΥΠΕ