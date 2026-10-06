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Απάντηση στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δίνει η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, απορρίπτοντας ότι υπήρξε καθοδήγηση ή εργαλειοποίηση των παιδιών που εμφανίστηκαν στο επίμαχο βίντεο.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος, Φοίβος Δουκανάρης, αναφέρει ότι σέβονται απόλυτα τον θεσμό της Επιτρόπου και συμφωνούν πως κανένα παιδί δεν πρέπει να χειραγωγείται.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επρόκειτο, όπως υποστηρίζει, για μια «αυθόρμητη και χαλαρή συζήτηση» στο πλαίσιο κοινωνικής και αθλητικής εκδήλωσης, με τα παιδιά να εκφράζονται ελεύθερα, με χιούμορ και διαφορετικές απαντήσεις.

Η Άμεση Δημοκρατία τονίζει παράλληλα ότι, πέρα από την προστασία των παιδιών από τη χειραγώγηση, πρέπει να διασφαλίζεται και το δικαίωμά τους να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους.

Η επιστολή της Επιτρόπου, όπως ανακοινώθηκε, θα απαντηθεί θεσμικά από τον νομικό σύμβουλο του κινήματος, με αναφορά στα πραγματικά περιστατικά και στο νομικό πλαίσιο.

Αυτούσια η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας

Σεβόμαστε απόλυτα τον θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και συμφωνούμε πλήρως ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να χειραγωγείται ή να εργαλειοποιείται και ότι η φωνή των παιδιών ανήκει στα ίδια τα παιδιά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, δεν υπήρξε καθοδήγηση, πίεση ή εργαλειοποίηση των παιδιών. Πρόκειται για μια αυθόρμητη και χαλαρή συζήτηση στο πλαίσιο κοινωνικής και αθλητικής εκδήλωσης, κατά την οποία τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα, με ενθουσιασμό, χιούμορ και διαφορετικές απαντήσεις, όπως μπορεί να διαπιστώσει οποιοσδήποτε παρακολουθήσει ολόκληρο το βίντεο.

Η προστασία των παιδιών από οποιαδήποτε μορφή χειραγώγησης είναι αυτονόητη. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι να προστατεύεται το δικαίωμά τους να έχουν άποψη και να την εκφράζουν ελεύθερα και αυθόρμητα.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει και η ίδια η Επίτροπος στην επιστολή της, τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και στην ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Η επιστολή της Επιτρόπου θα τύχει θεσμικής και τεκμηριωμένης απάντησης από τον Νομικό μας Σύμβουλο, με τον σεβασμό που αρμόζει στον θεσμό και με πλήρη αναφορά στα πραγματικά περιστατικά και στο εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο.

Φοίβος Δουκανάρης

Εκπρόσωπος Τύπου

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου