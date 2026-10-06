Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη σύλληψη 23χρονου, προχώρησε χθες το πρωί η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απάτης σχετιζόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από καταγγελία, που έγινε στην Αστυνομία τον περασμένο Φεβρουάριο, από 64χρονη κάτοικο Λεμεσού. Σύμφωνα με την παραπονούμενη, την 1η Φεβρουαρίου 2026 έλαβε μήνυμα στο κινητό της το οποίο φαινόταν ότι προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών. Η παραπονούμενη, άνοιξε τον σύνδεσμο του μηνύματος που της αποστάληκε και στην προσπάθειά της να πληρώσει το αντίτιμο των €3.46, διαπίστωσε ότι άγνωστοι της απέσπασαν το ποσό των €34.600 από τον λογαριασμό της.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα χθες και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 23χρονος αναμένεται σήμερα το πρωί να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Η υπόθεση διερευνάται από το ΓΔΟΕ του ΤΑΕ Λεμεσού.