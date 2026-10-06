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Η δυναμική της Τράπεζας Κύπρου στην ψηφιακή τραπεζική συνεχίζει να τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης. Η Τράπεζα έλαβε 14 βραβεία στο πλαίσιο των World’s Best Digital Bank Awards 2026, που διοργανώνει το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση στις συνολικές της διακρίσεις, στον ίδιο θεσμό, σε σύγκριση με το 2025. Συγκεκριμένα, διατήρησε την κυριαρχία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατακτώντας δύο περιφερειακά βραβεία για τη Δυτική Ευρώπη και έλαβε τρία επιπλέον βραβεία σε τοπικό επίπεδο.



Σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, η Τράπεζα Κύπρου διατήρησε το βραβείο Best in Social Media Marketing & Services στην κατηγορία των Ιδιωτών και το βραβείο Best in Transformation στην κατηγορία των Επιχειρήσεων. Η διαρκής επιτυχημένη πορεία της στο SME Banking και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας Jinius.



Στην κατηγορία Ιδιωτών (Consumer) για την Κύπρο, η Τράπεζα κατέκτησε το βραβείο Best Consumer Digital Bank στην κύρια κατηγορία. Η Τράπεζα εξασφάλισε άλλα επτά βραβεία, σε υποκατηγορίες, αυξάνοντας τις διακρίσεις της κατά τρείς, σε σύγκριση με πέρυσι. Οι νέες βραβεύσεις αφορούν: Best Personal Finance Management (PFM) Solution, The Social & Community Banking Award και Best User Experience (UX) Design.

Στις Επιχειρήσεις (Corporate) για την Κύπρο, η Τράπεζα κατέγραψε το απόλυτο, κερδίζοντας τη βασική κατηγορία Best Corporate Digital Bank και όλες τις υποκατηγορίες, προσθέτοντας στα φετινά της επιτεύγματα τα βραβεία για Corporate Mobile Banking και SME Banking Platform.



Σχολιάζοντας τις νέες βραβεύσεις, ο κ. Δημήτρης Νικολάου, Chief Digital Officer της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε:

«Η φετινή αύξηση των διακρίσεών μας από το Global Finance, με την προσθήκη πέντε νέων βραβείων στην Κύπρο, επιβεβαιώνει την αφοσίωσή μας στη συνεχή αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών μας. Η διατήρηση των περιφερειακών μας βραβείων στη Δυτική Ευρώπη και οι νέες πρωτιές —ιδιαίτερα στην πλατφόρμα Jinius και στις λύσεις Personal Finance Management— αποδεικνύουν ότι η στρατηγική μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό οδηγεί τις εξελίξεις στην Κύπρο και μας καθιερώνει ως σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο».



Η τελετή απονομής των βραβείων «Best Digital Banks and AI» θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό ξενοδοχείο Raffles της Σιγκαπούρης στις 13 Οκτωβρίου 2026.



Αναλυτικά οι βραβεύσεις της Τράπεζας Κύπρου για το 2026:



Περιφερειακά Βραβεία (Δυτική Ευρώπη)

● Best in Social Media Marketing and Services – Western Europe (Consumer)

● Best in Transformation – Western Europe (Corporate)



Βραβεία στην κατηγορία Ιδιωτών (Consumer – Κύπρος)

● Best Consumer Digital Bank

● Best Personal Finance Management (PFM) Solution

● The Social & Community Banking Award

● Best User Experience (UX) Design

● Best Online Product Offerings

● Best in Transformation

● Best in Precision Credit & Lending Award

● Best in Social Media Marketing & Services



Βραβεία στην κατηγορία Επιχειρήσεων (Corporate / Institutional – Κύπρος)

● Best Corporate Digital Bank

● Best Mobile Banking App

● Best SME Banking/SME Platform

● Best in Transformation