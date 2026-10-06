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Μια άτυχη στιγμή είχε η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς, όταν παραλίγο να χάσει την ισορροπία της κατεβαίνοντας από ελικόπτερο, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της τον μόλις δύο μηνών γιο της, Άλεκ.

Η 40χρονη σύζυγος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καταγράφηκε σε βίντεο να χάνει για λίγο την ισορροπία της καθώς κατέβαινε από ελικόπτερο Marine Two στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, τη Δευτέρα. Ο μικρός Άλεκ βρισκόταν σε μάρσιπο στο στήθος της.

Η Ούσα φορούσε καρό ψηλόμεση φούστα, καφέ μπλούζα και ψηλές καφέ μπότες με τακούνι, όταν «έχασε» ένα σκαλοπάτι κατά την έξοδό της από το ελικόπτερο. Ευτυχώς, κατάφερε να συγκρατηθεί, πιάνοντας τα κιγκλιδώματα της σκάλας, προτού ξαναβρεί την ισορροπία της και χαμογελάσει, καθώς απέφυγε τα χειρότερα.

Το βίντεο με τη δεύτερη κυρία των ΗΠΑ έγινε viral

Οι άνδρες ασφαλείας που βρίσκονταν στο κάτω μέρος της σκάλας παρέμειναν στις θέσεις τους και δεν κινήθηκαν για να τη βοηθήσουν. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο X και γρήγορα έγινε viral.

Usha Vance nearly had a very dangerous fall while holding her 2-month-old and a large leather diaper bag. Why did nobody, including her husband, help her? https://t.co/JQe90t34pG pic.twitter.com/bzJodvxA7J — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 5, 2026

Πολλοί χρήστες επαίνεσαν την ψυχραιμία της Ούσα Βανς. «Ο τρόπος με τον οποίο έχασε ένα σκαλοπάτι, κρατήθηκε, φάνηκε να κάνει ένα αστείο στους αξιωματικούς, και όλα αυτά ενώ κρατούσε ένα νεογέννητο», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλοι, ωστόσο, επέκριναν τους άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο επειδή δεν έσπευσαν να τη βοηθήσουν. «Ούτε ένας άνθρωπος δεν κινήθηκε για να τη βοηθήσει», σχολίασε ένας.

«Γιατί κανείς δεν τη βοήθησε να κατέβει; Είχε μαζί της ένα μωρό…», διερωτήθηκε άλλος.

Second Lady Usha Vance had a scare as she slipped while coming down the stairs of Marine Two while carrying her nine-week-old baby. pic.twitter.com/ZQVpEW7299 — The Independent (@Independent) October 5, 2026

«Κανένας από αυτούς τους άνδρες δεν κουνήθηκε ούτε εκατοστό για να προσπαθήσει να τη βοηθήσει. Σοκαριστικό», έγραψε ένας ακόμη.

Το ταξίδι στην Αλάσκα και το τέταρτο παιδί

Μετά την Ούσα, από το ελικόπτερο κατέβηκε και ο Τζέι Ντι Βανς, κρατώντας στην αγκαλιά του την κόρη τους. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στη συνέχεια στο Air Force Two, με το οποίο ταξίδεψε στην Αλάσκα για προεκλογική συγκέντρωση.

Η Ούσα και ο Τζέι Ντι Βανς απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους τον Ιούλιο. «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το αγοράκι μας, Άλεκ Νιλ Βανς, γεννήθηκε σήμερα το πρωί», είχε γράψει τότε ο αντιπρόεδρος.

During National Diaper Need Awareness Week, I'm grateful for the diaper banks working to provide diapers and other essentials to new parents across the country.



If you're looking for a meaningful way to give back, consider supporting the @diapernetwork or finding a diaper bank… pic.twitter.com/9PZaXPfPmY — Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) September 14, 2026

Ο Τζέι Ντι Βανς είχε αναφέρει ότι «η Ούσα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους και τα παιδιά μας είναι ενθουσιασμένα που θα γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό».

Είχε επίσης ευχαριστήσει τους στρατιωτικούς γιατρούς και το προσωπικό του Walter Reed Medical Center, καθώς και την Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου, χαρακτηρίζοντάς τους «ευλογία» για την οικογένειά του.

Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο γιους, τον εννιάχρονο Ίουαν και τον εξάχρονο Βίβεκ, καθώς και την τετράχρονη κόρη τους, Μιραμπέλ.

iefimerida.gr