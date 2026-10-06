Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Καταδικαστική απόφαση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για μακροχρόνια κράτηση Μαροκινού αιτητή ασύλου εξέδωσε την 1η Οκτωβρίου 2026 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην ατομική προσφυγή Κ.Α. v. Cyprus (αρ. αίτησης 5755/25). Ο αιτητής εισήλθε το 2019 στο έδαφος της Δημοκρατίας παράνομα από τα κατεχόμενα και ακολούθως συνελήφθη και κρατήθηκε από τις Αρχές της Δημοκρατίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, για συνολικό χρονικό διάστημα από τις 10 Ιανουαρίου 2019 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020, στη Μενόγεια.

Το παράπονο του αιτητή ενώπιον του ΕΔΔΑ εδραζόταν σε δύο σκέλη: Το πρώτο, για παραβίαση του Άρθρου 5§1 (δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και την ασφάλεια) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ισχυριζόμενος ότι η κράτηση του ήταν παράνομη ελλείψει διατάγματος απέλασης ή μη έναρξης οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας εναντίον του, και ότι η κράτηση του ήταν αυθαίρετη εξαιτίας της διάρκειάς της. Το δεύτερο, για παραβίαση του Άρθρου 5§4 της ΕΣΔΑ, υπό τον ισχυρισμό ότι η αναθεωρητική διαδικασία σχετικά με τη νομιμότητα της κράτησής του δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της διαδικαστικής δικαιοσύνης και της ισότητας των όπλων, αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν του αποκαλύφθηκαν ουσιώδη στοιχεία και πως ούτε του παρασχέθηκαν κατάλληλες εναλλακτικές, αντισταθμιστικές εγγυήσεις έναντι του περιορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασής του σε έγγραφα.

Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος του παραπόνου του, το ΕΔΔΑ προέβη σε εύρημα παραβίασης του Άρθρου 5§1 από τις Αρχές της Δημοκρατίας, στη βάση ότι δεν υπήρχε επαρκώς στενή σύνδεση μεταξύ της κράτησης και του σκοπού της παρεμπόδισης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου στη Δημοκρατία από πλευράς διοίκησης. Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, οι εθνικές Αρχές δεν ήταν συνεπείς ως προς τη νομική βάση της κράτησης: άλλοτε παρουσίαζαν την εθνική ασφάλεια ως αυτοτελή λόγο κράτησης και άλλοτε συνέδεαν την κράτηση με το εκκρεμές (μέχρι σήμερα) αίτημα για άσυλο. Επίσης, μετά την προσφυγή του αιτητή στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στην εξέταση της υπόθεσής του σε σχέση με το άσυλο, ενώ η συνολική διάρκεια κράτησής του (περίπου 13,5 μήνες), κρίθηκε υπερβολική και όχι εύλογα αναγκαία για τους σκοπούς του Άρθρου 5§1(στ). Όπως καταληκτικά το ΕΔΔΑ τόνισε, η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου θα εξυπηρετούσε τόσο τα συμφέροντα του αιτητή όσο και εκείνα του Κράτους, το οποίο επικαλείτο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος του παραπόνου του αιτητή, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5§4 της ΕΣΔΑ. Παρότι ο αιτητής υποστήριξε ότι δεν είχε πρόσβαση σε κρίσιμα απόρρητα στοιχεία, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι, ο ίδιος είχε ενημερωθεί για τη νομική βάση και τους βασικούς λόγους κράτησής του, είχε πρόσβαση σε σημαντικό μέρος του διοικητικού φακέλου του, γνώριζε την ουσία των υποψιών εναντίον του και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, έχοντας γενικά τη δυνατότητα να αμφισβητήσει αποτελεσματικά τους ισχυρισμούς ότι αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Κρίσιμο θεωρήθηκε και το γεγονός ότι το Διοικητικό Δικαστήριο είχε πρόσβαση σε όλο το εμπιστευτικό υλικό και μπορούσε να ελέγξει αν η μη αποκάλυψη του υλικού αυτού ήταν δικαιολογημένη. Κατά συνέπεια, το ΕΔΔΑ θεώρησε ότι παρά τους περιορισμούς στην πρόσβαση του υλικού λόγω εθνικής ασφάλειας, η αναθεωρητική διαδικασία που ακολουθήθηκε παρείχε επαρκείς αντισταθμιστικές εγγυήσεις.

Το ΕΔΔΑ επιδίκασε στον αιτητή ποσό ύψους €5.000 για ηθική βλάβη/μη χρηματική ζημιά και ποσό ύψους €3.750 σε σχέση με έξοδα.