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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για τη μεγάλη επένδυση στην περιοχή της Τρόζενας, μετά και την τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα (30/9) στα γραφεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο επενδυτής και οι σύμβουλοί του παρουσίασαν το γενικό χωροταξικό σχέδιο (master plan) του έργου, με στόχο να προχωρήσει η εξέταση της πολεοδομικής αίτησης και να καταστεί δυνατή η έκδοση της σχετικής άδειας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο κοινοτάρχης του Κοινοτικού Συμβουλίου Άρσους και Γεροβάσας-Τρόζενας, Γιαννάκης Γιαννάκη, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ηλίας Μυριάνθους, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΟΑ Λεμεσού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του επενδυτή, μελετητές και περιβαλλοντολόγοι του έργου, οι οποίοι παρουσίασαν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, καθώς και το master plan της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κατά τη σύσκεψη συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για την εξέταση της αίτησης, με βασική παράμετρο το σύνολο του έργου να αξιολογηθεί συνολικά και σωρευτικά. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η εξέταση να μην γίνει αποσπασματικά για κάθε κατοικία ή επιμέρους ανάπτυξη, αλλά να αφορά το σύνολο του έργου, ώστε να αξιολογηθούν συνολικά οι περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύπτουν από την ανάπτυξη.

Παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ζήτησαν από τους αιτητές την εκπόνηση και υποβολή ορισμένων πρόσθετων μελετών και στοιχείων, τα οποία κρίθηκαν αναγκαία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τεχνικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν και να αποτυπωθούν στις σχετικές μελέτες. Οι μελετητές και οι περιβαλλοντολόγοι του επενδυτή αποδέχθηκαν τα σχετικά αιτήματα και δεσμεύτηκαν να ετοιμάσουν και να παραδώσουν τις πρόσθετες μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, με στόχο την εξέταση της αίτησης για έκδοση της πολεοδομικής άδειας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», στο εργοτάξιο δεν διεξάγονται εργασίες.