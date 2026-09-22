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Εν αναμονή της υποβολής γενικού χωροταξικού σχεδίου (master plan) και της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το σύνολο των επιμέρους έργων της ανάπτυξης στην Τρόζενα, τελεί το Τμήμα Περιβάλλοντος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική και συσσωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Χα Ποτάμι» του δικτύου Natura 2000, διαπιστώνεται η διενέργεια εργασιών εκτεταμένης κλίμακας χωρίς τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές εγκρίσεις. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαφάνηκε ότι η ανάπτυξη περιλαμβάνει και άλλα έργα για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, μεταξύ των ετών 2023 και 2025 υποβλήθηκαν έξι ξεχωριστά αιτήματα για την αδειοδότηση επιμέρους έργων στην κοινότητα, στο πλαίσιο χορήγησης πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας. Μεταξύ άλλων οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:

• Δημιουργία ιδιωτικού χώρου στάθμευσης με περίφραξη • Καφενείο • Μονοκατοικία με γραφείο και γυμναστήριο • Οινοποιείο με προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενα κτήρια • Μεταλλική περίφραξη και κατασκευή ξερολιθικών τοίχων • Δημιουργία μονοπατιού της φύσης.

Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) διαπιστώθηκε ότι το έργο περιλαμβάνει επιπλέον κατασκευές για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί καμία αίτηση. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα υποέργα,όπως εστιατόριο/καφέ και χώρος υποδοχής, έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ σε άλλα οι κατασκευές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, πριν από τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών.

Παράλληλα, στις πλείστες περιπτώσεις, οι επεμβάσεις αφορούν ισοπεδώσεις εδάφους και εκχερσώσεις χαμηλής βλάστησης εντός της προστατευόμενης ζώνης Natura 2000, χωρίς να προηγηθεί η νενομισμένη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επομένως, για να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εξέτασης των έργων ζητήθηκε η υποβολή Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για το Master Plan της όλης ανάπτυξης, καθώς και επικαιροποίηση της ΜΕΟΑ για να καλύπτει όλα τα επιμέρους έργα, ώστε να αξιολογηθούν συνολικά και συσσωρευτικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη ΖΕΠ.