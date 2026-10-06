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Εκρηκτικό εξακολουθεί να είναι το σκηνικό στην Εκπαίδευση, καθώς ούτε η σημερινή νέα συνάντηση της υπουργού Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα.

Σήμερα, η Αθηνά Μιχαηλίδου παρουσιάζει την επικαιροποιημένη της πρόταση για το σύστημα διορισμού, την ώρα που οι οργανώσεις δηλώνουν πως δεν είναι αισιόδοξες ότι θα διαφοροποιηθούν τα «κόκκινα» σημεία που έχουν θέσει. Επομένως, διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση της ερχόμενης Πέμπτης (στις 5:00μ.μ. έξω από το Προεδρικό Μέγαρο) θα διεξαχθεί κανονικά.

Την κινητοποίηση εξήγγειλαν χθες επίσημα, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, εξαπολύοντας πυρά προς το υπουργείο Παιδείας, τόσο για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με το σύστημα διορισμού, όσο και για τους κινδύνους που παραμονεύουν γύρω από τη στελέχωση σχολείων με εκπαιδευτικούς.

«Η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας από το 2024 δεσμεύτηκε απέναντι στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ότι θα υπάρξει διάλογος και ότι θα κατέθετε συγκεκριμένη πρόταση για την οριστική επίλυση του ζητήματος. Δύο χρόνια μετά, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα ασαφές κείμενο, χωρίς τις αναγκαίες εργασιακές διασφαλίσεις και χωρίς ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον χιλιάδων εκπαιδευτικών. Σημειώνεται, επίσης, πως τον Σεπτέμβριο του 2024, το ΥΠΑΝ ανέφερε επίσημα πως είχε αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία και αναμενόταν απάντηση επί σειράς ερωτημάτων που είχαν κατατεθεί, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Τελικά, η πολυαναμενόμενη απάντηση από τη Νομική Υπηρεσία, για δύο χρόνια πήγαινε από παράταση σε παράταση και μέχρι και σήμερα το ακριβές περιεχόμενό της δεν έγινε ποτέ γνωστό. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί την απάντηση μιας πολιτικής ηγεσίας που γνώριζε εξαρχής το μέγεθος και την κρισιμότητα του προβλήματος», αναφέρθηκε από τις οργανώσεις.

Παράλληλα, επισημάνθηκε πως το Υπουργείο προχωρεί σε έναεπικίνδυνο πείραμα και σε πρόχειρες λύσεις, οι οποίες αφήνουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με την επαγγελματική ανασφάλεια, ενώ παράλληλα, στερούν από τους νέους αποφοίτους την ευκαιρία να ενταχθούν άμεσα στο Δημόσιο Σχολείο, να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να υπηρετήσουν την εκπαίδευση.

«Η δημιουργία ενός “κλειστού μητρώου”, το οποίο θα παρέχει αποκλειστικά τη δυνατότητα έκτακτου διορισμού, χωρίς προοπτική μονιμοποίησης, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αλήθεια, ποια υπεύθυνη κυβέρνηση μπορεί να αποδεχθεί ή και να ενισχύσει διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία εκπαιδευτικών “εσαεί αορίστου χρόνου”; Μάλιστα, όταν η ίδια η κυβέρνηση αρνείται να νομοθετήσει την προστασία τους από την απόλυση για σκοπούς πλεονασμού, διαιωνίζοντας μια κατάσταση αδικίας και άνισης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων στη Δημόσια Υπηρεσία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία», ανέφεραν.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διόρθωση των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει από τις εξετάσεις διορισίμων, «σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι αυτή θα γίνει εις βάρος των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη παρακαθήσει στις εξετάσεις μέχρι και το 2025. Είναι προφανές ότι η ένταξη στον ίδιο κατάλογο εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν με το υφιστάμενο σύστημα και εκπαιδευτικών που θα εξεταστούν με ένα νέο σύστημα, διαφορετικής φιλοσοφίας και χαρακτηριστικών, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα άνισης μεταχείρισης και δικαιοσύνης», επεσήμαναν.

Στο μεταξύ, χθες, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «ακούσαμε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αξιολογήσαμε τις θέσεις και τις ανησυχίες τους, λάβαμε υπόψη σημαντικές πτυχές και ικανοποιήσαμε αρκετά από τα αιτήματά τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια πρόταση που να είναι αξιοκρατική, λειτουργική σε βάθος χρόνου και να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Θέλω, όμως, να είμαι απολύτως σαφής. Ο διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για στασιμότητα ή παλινδρομήσεις. Ο κατάλογος διοριστέων κρίθηκε ήδη αναχρονιστικός από το 2015. Και πιστεύω ότι το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων ή λήψης μέτρων, το οποίο αποτελεί αναφαίρετο βέβαια δικαίωμα των οργανώσεων, δεν μπορεί να προηγείται της αξιολόγησης μιας αναθεωρημένης πρότασης που δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση».