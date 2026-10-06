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Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Χούθι ανακοίνωσαν επιθέσεις στο Ριάντ και εγκαταστάσεις της ARAMCO, ενώ Τουρκία και Πακιστάν ετοιμάζονται να αναπτύξουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.

Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά -γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ, διυλιστήριο του σαουδαραβικού κολοσσού της πετρελαϊκής βιομηχανίας ARAMCO, καθώς και διάφορες στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

Στο μεταξύ η Τουρκία και το Πακιστάν, που έχουν υπογράψει συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία η οποία προβλέπει αμοιβαία άμυνα, ανήγγειλαν χθες πως θα αναπτύξουν στρατεύματα στο βασίλειο, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων της Ανσαραλά.

Στο στόχαστρο το Ριάντ και η ARAMCO

Οι επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους τύπου κρουζ, «είχαν στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ», ανέφερε εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, προσθέτοντας ότι «το διυλιστήριο της ARAMCO στη Ράμπιγ» στοχοποιήθηκε επίσης, όπως και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια στο νότιο τμήμα της χώρας.

Χθες βράδυ ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου και δήλωσαν κάτοικοι. «Τα παράθυρά μου έτρεμαν», είπε κάτοικος περιοχής σε μικρή απόσταση από το διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Ταυτόχρονα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που έχει επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη ανακοίνωσε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους» στη Χοντάιντα, μεγάλο λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα υπό τον έλεγχο της Ανσαραλά.

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας Τούρκι αλ Μάλκι ανέφερε μέσω X ότι ναυτικές δυνάμεις κατέστρεψαν «αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονταν πλεούμενα παγιδευμένα με εκρηκτικά και θαλάσσιες νάρκες», διαβεβαιώνοντας ότι «ματαιώσαμε συνωμοσία για τη διάπραξη άμεσων επιθέσεων» στο νότιο τμήμα της Ερυθράς θάλασσας.

Νέα κλιμάκωση στην Υεμένη

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε στρατεύματα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, και τους αντάρτες της Ανσαραλά, που βρίσκεται στην εξουσία σε μεγάλο μέρος της Υεμένης την τελευταία δεκαετία, ξανάρχισαν τον Ιούλιο έπειτα από μερικά χρόνια αποκλιμάκωσης, καθώς η χώρα μετατράπηκε σε νέο μέτωπο του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Έπειτα από αστραπιαία προέλαση τον Σεπτέμβριο, η Ανσαραλά κυρίευσε τον έλεγχο όλης της υεμενίτικης ακτογραμμής στην Ερυθρά θάλασσα, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Παράλληλα, οι αντάρτες στοχοποιούν σχεδόν καθημερινά πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο γειτονικό βασίλειο.

Η Σαουδική Αραβία και τα υεμενίτικα κυβερνητικά στρατεύματα, που δυσκολεύονται ως τώρα να απωθήσουν τις επιθέσεις των Χούθι, έχουν ζητήσει επανειλημμένα διεθνή υποστήριξη, ειδικά από τις ΗΠΑ, ανεπιτυχώς μέχρι τώρα.

🚨 BREAKING: Houthis Claim Widespread Strikes Across Saudi Arabia. 🇸🇦🇾🇪



Riyadh Airport air traffic disrupted; Aramco refinery, bases & airports reportedly targeted.



⚠️ Airlines using Saudi airspace warned to remain alert.



🇸🇦 Any escalation could put the Makkah Defence Pact… pic.twitter.com/2d8dgSFdPg — Global Talks (@Gb__Talks) October 5, 2026

Η Τουρκία και το Πακιστάν

Έπειτα από συνάντηση στο Ριάντ, οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας συμφώνησαν να «θέσουν αμέσως σε εφαρμογή τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας» που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκκα, και να «λάβουν τα απαραίτητα μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της «ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων» που θα συμφωνηθούν, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους.

Το κείμενο δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Ανσαραλά, ωστόσο «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο» τις επιθέσεις εναντίον των δυο πιο ιερών για το ισλάμ πόλεων, της Μεδίνας και της Μέκκας, που αποδόθηκαν στο υεμενίτικο κίνημα –τις διέψευσε– από το Ριάντ, καθώς και τις «συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πόλεων και πολιτικών και οικονομικών εγκαταστάσεων» του βασιλείου.

Είναι η πρώτη φορά που αναγγέλλεται ότι η συμφωνία, που συνδέει τη χώρα με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο NATO (την Τουρκία) και τη μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη στον κόσμο (το Πακιστάν) τίθεται σε εφαρμογή.

Εναέριος χώρος «μη ασφαλής»

Με υποστήριξη της σαουδαραβικής πολεμικής αεροπορίας, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν προχθές Κυριακή πως εξαπολύουν αντεπίθεση ευρείας κλίμακας για να ανακαταλάβουν από την Ανσαραλά καταρχήν τα εδάφη που κυρίευσε πρόσφατα και κατόπιν το σύνολο της επικράτειας.

Ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν πάνω από 1.000 πλήγματα κι άρχισαν επίθεση προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας Σανάα, στα χέρια της Ανσαραλά από το 2015.

Το κίνημα από την πλευρά του προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι «ασφαλής», με την εξαίρεση των ιερών πόλεων της Μεδίνας και της Μέκκας, που επιμένει ότι ουδέποτε μπήκαν στο στόχαστρό του.

Προχθές ο στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης, που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να εξάγει πετρέλαιο αποκλεισμένο στο ανατολικό τμήμα της μετά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, έγινε επίσης στόχος και ανεστάλη η λειτουργία του — κάτι που είχε ήδη συμβεί τον περασμένο μήνα.

Ο σαουδαραβικός κολοσσός ARAMCO προειδοποίησε εναντίον του «επικίνδυνα χαμηλού» επιπέδου των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού.

Η συμμαχία υπό το Ριάντ ανέφερε εξάλλου πως «εγγυάται την προστασία του εναέριου χώρου του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ», κρίσιμου για τη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Οι Χούθι είχαν ενισχύσει τον Σεπτέμβριο τον έλεγχό τους στο στενό, η σημασία του οποίου έγινε ακόμη μεγαλύτερη εξαιτίας του κλεισίματος από το Ιράν αυτού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο.

Μάχες στην ακτογραμμή της Υεμένης

Μάχες ανάμεσα στα κυβερνητικά στρατεύματα και την Ανσαραλά μαίνονται στην ακτογραμμή της Υεμένης, όπου στρατιωτικές πηγές ανέφεραν χθες πως αποκόπηκε η μοναδική οδός ανεφοδιασμού που έφτανε στη Μόκα, που πήραν οι αντάρτες τον Σεπτέμβριο, αποφεύγοντας ωστόσο να επιβεβαιώσουν επίσημα πληροφορίες που ανακαταλήφθηκε το λιμάνι αυτό στρατηγικής σημασίας.

iefimerida.gr