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Το πράσινο φως από το Ανώτατο Δικαστήριο για να προσβάλει διάταγμα που επέτρεψε στην Αστυνομία την πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα εξασφάλισε κρατούμενος στις Κεντρικές Φυλακές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο παραχώρησε άδεια για καταχώρηση αίτησης ακύρωσης του σχετικού διατάγματος, το οποίο είχε εκδώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.

Με απόφαση που εξέδωσε χθες, Πέμπτη, το Ανώτατο έκρινε ότι υπάρχουν συζητήσιμα νομικά ζητήματα ως προς τη νομοθεσία που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του εν λόγω διατάγματος. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στο παρόν στάδιο δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης, ούτε αποφασίζει κατά πόσον το διάταγμα ήταν νόμιμο.

Σύμφωνα με το ιστορικό που παρατίθεται στην απόφαση, ο αιτητής περιλαμβανόταν μεταξύ των έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, στους οποίους είχαν απαγγελθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και συνωμοσία για φόνο.

Όπως αναφέρεται, ο αιτητής συνελήφθη την 1η Νοεμβρίου 2025 για διερευνώμενη υπόθεση συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος. Τρεις ημέρες αργότερα συνελήφθη κατόπιν εκτέλεσης άλλου εντάλματος σύλληψης στο πλαίσιο της διερεύνησης της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, ως ύποπτος για συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνομωσία για φόνο, εμπρησμό μηχανοκίνητου οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και κλοπή αυτοκινήτου.

Στις 7 Νοεμβρίου 2025, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε διάταγμα με το οποίο επιτράπηκε η πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα δύο αριθμών κινητών τηλεφώνων που συνδέονταν με τον αιτητή, καθώς και αριθμού κάρτας SIM που είχε στην κατοχή του. Η πρόσβαση αφορούσε την περίοδο από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2025 και περιλάμβανε στοιχεία κλήσεων, συνδρομητών, συσκευών και χρήσης διαδικτύου μέσω κινητού.

Η απόφαση αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία που είχε τεθεί ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ο αιτητής φέρεται να βοήθησε έναν από τους δράστες της δολοφονίας του Δημοσθένους να διαφύγει μέσω των κατεχομένων με το αυτοκίνητό του, καθώς και να απέκρυψε στην οικία του τα ρούχα που φορούσε ο συγκεκριμένος δράστης κατά τον χρόνο διάπραξης των αδικημάτων.

Ο αιτητής υποστήριξε ενώπιον του Ανωτάτου ότι το διάταγμα εκδόθηκε με βάση νομοθετικές πρόνοιες που αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, προηγούμενη απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου, με την οποία κρίθηκαν αντίθετες προς την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συγκεκριμένες διατάξεις του κυπριακού νόμου για τη διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.

Το Ανώτατο έκρινε ότι υπάρχει συζητήσιμο ζήτημα ως προς το κατά πόσον οι συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την έκδοση του διατάγματος. Όπως σημειώνει, «στο στάδιο αυτό το Δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσία της Αίτησης», αλλά εξετάζει εάν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση που να δικαιολογεί την παραχώρηση άδειας.

«Κρίνω, υπό το φως όλων των πιο πάνω, πως ο Αιτητής έχει ικανοποιήσει το Δικαστήριο πως υπάρχει εκ πρώτης όψεως και/ή συζητήσιμο θέμα», σημείωσε.

Αντίθετα, απέρριψε το επιχείρημα ότι η περίοδος για την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα ήταν υπερβολικά μεγάλη. Έκρινε ότι η πρόσβαση μπορούσε να καλύπτει και το διάστημα μετά τη δολοφονία, καθώς ενδέχεται να είχαν γίνει επικοινωνίες σχετικές με τη διαφυγή των εμπλεκομένων ή την απόκρυψη και καταστροφή τεκμηρίων. «Η έκδοση του Διατάγματος με αναφορά στην περίοδο μέχρι την 1/11/2025 δικαιολογείτο από τα γεγονότα της υπόθεσης», αναφέρει.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο έδωσε άδεια στον αιτητή να καταχωρήσει αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, με σκοπό την ακύρωση του διατάγματος.

ΚΥΠΕ