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Αναβολή πήρε η σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, στο πλαίσιο της δίκης για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Το αίτημα για αναβολή υποβλήθηκε λόγω πένθους του κατηγορουμένου 6, καθώς ο πατέρας του, Απόλλωνας Ζοσιμίδης, 64 ετών, από την Ελλάδα, έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 10 Νοεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο Ευρύχου – Αστρομερίτη, στο ύψος του χωριού Κουτραφά.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Χατζηκύρου, ενημέρωσε το Δικαστήριο για τον θάνατο του Απόλλωνα Ζοσιμίδη, ο οποίος ήταν μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον κατηγορούμενο 6, καθώς και προς τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, οι οποίοι είναι συγγενείς του εκλιπόντος, αλλά και προς τους συγγενείς που βρίσκονταν στην αίθουσα του Δικαστηρίου.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου 6, ζήτησε αναβολή της διαδικασίας λόγω του θανάτου του πατέρα του, αίτημα με το οποίο συμφώνησαν και οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα και όρισε την υπόθεση για τις 18 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο βρίσκονται τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 28, 28 και 31 ετών, όλοι ομογενείς από τη Γεωργία.

Το θανατηφόρο δυστύχημα

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο Ευρύχου – Αστρομερίτη, στο ύψος του χωριού Κουτραφά, με θύμα τον 64χρονο Απόλλωνα Ζοσιμίδη, από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 18:00, ενώ ο 64χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον πιο πάνω αυτοκινητόδρομο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημά του παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε τσιμεντένιο διαχωριστικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια σε ανάχωμα, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Από την πρόσκρουση, ο οδηγός εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος και κατέληξε στο οδόστρωμα. Ακολούθως, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.