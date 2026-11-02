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Με παραδεκτά γεγονότα μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα (2/11) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού η δίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, με την Κατηγορούσα Αρχή να παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες θανάτου του, την ιατροδικαστική εξέταση της σορού του, καθώς και τη σκηνή του εγκλήματος. Στο εδώλιο βρίσκονται τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 28, 28 και 31 ετών, όλοι ομογενείς από τη Γεωργία.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους διαπράχθηκε το πρωί της 17ης Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό, σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του θύματος. Στο όχημα επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Χατζηκύρου, ανέφερε ότι κατατέθηκαν ως παραδεκτές οι καταθέσεις 10 μαρτύρων. Συνολικά, έγιναν παραδεκτές οι καταθέσεις 27 μαρτύρων κατηγορίας.

Ο κ. Χατζηκύρου προέβη, επίσης, σε πρόσθετη δήλωση, διευκρινίζοντας ότι το όχημα στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος μάρτυρας είναι εκείνο που είχε κλαπεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 και το οποίο εντοπίστηκε να φλέγεται κάτω από τη βόρεια πλευρά του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, πλησίον του πάρκου σκύλων στη Γερμασόγεια, στις 17 Οκτωβρίου 2025, γύρω στις 9:30 το πρωί.

Επιπλέον, ενώπιον του Δικαστηρίου αναγνώστηκαν συγκεκριμένες παράγραφοι που αφορούν παραδεκτά γεγονότα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα παραδεκτά γεγονότα, ο θάνατος του Σταύρου Δημοσθένους διαπιστώθηκε από τον επί καθήκοντι ιατρό του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, στις 9:47 το πρωί της 17ης Οκτωβρίου 2025.

Η σορός του θύματος παρέμεινε υπό αστυνομική φρούρηση στον χώρο επειγόντων περιστατικών του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και ακολούθως, γύρω στις 11:20, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Λεμεσού, όπου παρέμεινε μέχρι τις 8:05 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Στη συνέχεια, στις 8:05 το πρωί, και πάλι υπό αστυνομική φρούρηση, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου έφτασε στις 8:53.

Στις 9:00 το πρωί της 18ης Οκτωβρίου 2025 άρχισε η νεκροτομή του θύματος από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ κανένα άλλο πρόσωπο δεν παρενέβη στη σορό μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Μετά το πέρας της νεκροτομής, ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι ο θάνατος του Σταύρου Δημοσθένους προκλήθηκε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία πυροβολισμών από πυροβόλο όπλο.

Σε ό,τι αφορά τη σκηνή όπου διαπράχθηκε η δολοφονία, στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, αυτή αποκλείστηκε από την Αστυνομία στις 17 Οκτωβρίου 2025, στις 10:30 το πρωί.

Στο σημείο υπήρχε αστυνομική φρουρά τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια πλευρά του δρόμου, ενώ η σκηνή αποδεσμεύτηκε στις 15:00 το απόγευμα. Σύμφωνα με τα παραδεκτά γεγονότα, κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν παρενέβη στη σκηνή.