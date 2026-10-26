Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα παραδεκτά γεγονότα απασχόλησαν την πρώτη ακρόαση της δίκης για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Υπενθυμίζεται ότι η μαφιόζικη εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους διαπράχθηκε το πρωί της 17ης Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό, σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του θύματος. Στο όχημα επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, παρουσίασε τα παραδεκτά γεγονότα, τα οποία παραδόθηκαν στο Δικαστήριο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, έγιναν παραδεκτοί 17 μάρτυρες κατηγορίας, κυρίως αστυνομικοί που προέβησαν σε διάφορες ενέργειες στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Μετά και τη σημερινή εξέλιξη, η υπόθεση ορίστηκε για τις 2 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να κατατεθούν τα τεκμήρια της υπόθεσης.

Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι είναι ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι. Αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, καθώς και κλοπή οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 30χρονο Χ.Σ, ο οποίος παραδέχθηκε την κλοπή του οχήματος ιερέα, το οποίο εντοπίστηκε τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Η απόφαση του Κακουργιοδικείου ήταν ομόφωνη. Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη και άλλη υπόθεση που εκκρεμούσε σε βάρος του 30χρονου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.