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Τα γεγονότα που αφορούν την εμπλοκή του 30χρονου (1ου κατηγορούμενου), μετά την παραδοχή του στο αδίκημα της κλοπής οχήματος, παρουσιάστηκαν σήμερα, Τετάρτη (16/9), ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, για τη μαφιόζικη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, η οποία διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό, σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την προηγούμενη διαδικασία, ο 30χρονος κατηγορούμενος, Χαράλαμπος Σάββα, παραδέχθηκε την κλοπή οχήματος ιερέα, τύπου Mitsubishi Colt, η οποία διαπράχθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Αρχικά, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Χατζηκύρου, τροποποίησε κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με την κατηγορία της κλοπής και, ακολούθως, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε εκ νέου. Να σημειωθεί ότι ζητήθηκε από το Δικαστήριο να ληφθεί υπόψη και άλλη ποινική υπόθεση που εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορούμενου.

Ακολούθως, ο κ. Χατζηκύρου παρέδωσε γραπτό κείμενο με τα γεγονότα και στη συνέχεια τα ανέγνωσε. Ανέφερε ότι, στις 5 Οκτωβρίου 2025, καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από τον ιερέα η κλοπή του οχήματός του, αξίας €4.000. Το όχημα ήταν σταθμευμένο κοντά σε εκκλησία της Λεμεσού, όπου ο ιερέας είχε μεταβεί για εσπερινό. Ο ιερέας είχε αφήσει τα κλειδιά εντός του οχήματος.

Ο κατηγορούμενος, μαζί με άλλο πρόσωπο, είχε συμφωνήσει την κλοπή του οχήματος, καθώς γνώριζε ότι ο ιερέας άφηνε τα κλειδιά.

Το άλλο πρόσωπο μετέβη στον χώρο, όπου έκλεψε το όχημα του ιερέα, και ακολούθως τηλεφώνησε στον 30χρονο κατηγορούμενο. Αυτός του είπε: «Έλα σφαίρα στη Λευκωσία και φέρ’ το», και έτσι έγινε, αφού συναντήθηκαν σε σημείο της Κρατικής Έκθεσης. Ακολούθως, ο κατηγορούμενος έδωσε €300 ως αμοιβή για την κλοπή του οχήματος στο συγκεκριμένο πρόσωπο που έκλεψε το αυτοκίνητο.

Στα γεγονότα αναφέρθηκε ότι ο εντοπισμός του οχήματος έγινε στις 14 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, ενώ δεν εντοπίστηκε σε αυτό η περιουσία του ιερέα, όπως το πετραχήλι. Στο όχημα εντοπίστηκαν δύο μπετόνια με εύφλεκτη ύλη.

Ο κ. Χατζηκύρου, στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε τέσσερις προηγούμενες καταδίκες που έχει ο κατηγορούμενος, οι οποίες αφορούν επίσης αδικήματα κλοπής.

Ζήτησε επίσης όπως τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στην παρούσα υπόθεση όπως παραμείνουν στην κατοχή της Αστυνομίας.

Να αναφέρουμε ότι ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο εντοπίστηκε, στο κελί του κατηγορούμενου, όταν είχε τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με την υπόθεση στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού, κινητό τηλέφωνο. Όταν έγινε η έρευνα, ο ίδιος ανέφερε ότι «το πράμα που γυρεύκετε είναι χωσμένο πίσω από την πρίζα». Επρόκειτο για κινητό τηλέφωνο, το οποίο, όπως είπε, δεν χρησιμοποίησε.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Δημήτρης Τσολακίδης, αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας, αναφέροντας ότι είναι πατέρας ενός τέκνου. Ανέφερε ότι σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του και ότι τη φροντίδα του ανέλαβαν οι παππούδες του.

Ζήτησε να ληφθεί υπόψη ότι το πρόσωπο που φέρεται ως αυτουργός της κλοπής του οχήματος δεν έχει διωχθεί. Επίσης, αναφέρθηκε στις συνθήκες της κλοπής και στο ότι το όχημα παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ζήτησε να ληφθούν υπόψη η αξία της κλοπής και η ψυχολογική του φόρτιση, καθώς το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπιζε πιο σοβαρές κατηγορίες.

Ζήτησε να ληφθεί υπόψη επίσης υπόθεση που εκδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού και αφορά το ίδιο αδίκημα. Ζήτησε, επίσης, να ληφθεί υπόψη η ποινή από την ημερομηνία που τελεί υπό κράτηση, δηλαδή από τις 19 Οκτωβρίου 2025.

Από την πλευρά του ο κ. Χατζηκύρου ανάφερε ότι το πρόσωπο που αναφέρθηκε ο συνήγορος και αυτουργός της κλοπής του οχήματος, θα είναι μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση.

Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού όρισε την υπόθεση για επιβολή της ποινής στις 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί.

Τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στο εδώλιο

Μετά την εξέλιξη αυτή, στο εδώλιο του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραμένουν τρεις κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι.

Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, καθώς και κλοπή οχήματος.