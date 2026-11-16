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Νέο κύκλο εκπαίδευσης γιατρών και φαρμακοποιών για τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας διοργανώνει η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, με δύο διαδικτυακές παρουσιάσεις στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Στόχος είναι η εξοικείωση των επαγγελματιών υγείας με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής MyHealth@EU και η καλύτερη αξιοποίησή τους στην καθημερινή εξυπηρέτηση των ασθενών.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία της Κύπρου και επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την εκτέλεση συνταγών που εκδίδονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την πρόσβαση σε συνοπτικά ιατρικά ιστορικά ασθενών.

Πρώτα οι φαρμακοποιοί

Η παρουσίαση για τους φαρμακοποιούς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, από τις 15:00 μέχρι τις 16:00.

Αντικείμενό της θα είναι η Ηλεκτρονική Εκτέλεση Συνταγής (eDispensation), η οποία επιτρέπει στα κυπριακά φαρμακεία να αναζητούν και να εκτελούν ηλεκτρονικές συνταγές που εκδόθηκαν σε άλλες συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες.

Σήμερα, η δυνατότητα αυτή αφορά συνταγές από εννέα χώρες: Πορτογαλία, Λετονία, Λιθουανία, Τσεχία, Ελλάδα, Κροατία, Εσθονία, Ισπανία και Πολωνία.

Ακολουθεί η εκπαίδευση των γιατρών

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, από τις 15:00 μέχρι τις 16:30, θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή εκπαίδευση για τους γιατρούς.

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στο Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (Patient Summary), το οποίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για έναν ασθενή, όπως αλλεργίες, χρόνια νοσήματα, φαρμακευτική αγωγή και στοιχεία του ιατρικού ιστορικού.

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι γιατροί στην Κύπρο μπορούν να ανακτούν συνοπτικά ιστορικά ασθενών από οκτώ συμμετέχουσες χώρες.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η διαδικασία δημιουργίας Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας για Κύπριους ασθενείς που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Ενίσχυση της ψηφιακής συνεργασίας

Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κύπρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο MyHealth@EU.

Οι υπηρεσίες διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών υγείας και ηλεκτρονικών συνταγών βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, με τις διαθέσιμες δυνατότητες να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Η νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρακτικής αξιοποίησής τους από τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να διευκολύνεται η παροχή περίθαλψης σε πολίτες που μετακινούνται μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών.