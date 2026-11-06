Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται μέσω των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας παρέχει ειδικές οδηγίες για τους φαρμακοποιούς και τα συμμετέχοντα φαρμακεία στην Κύπρο που εξυπηρετούν πολίτες άλλων κρατών μελών.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία;

Η υπηρεσία αφορά συμμετέχοντα φαρμακεία που διαθέτουν την απαιτούμενη πρόσβαση στο Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία.

Για τη χρήση της προβλέπονται:

Πρόσβαση στο σύστημα του Εθνικού Σημείου Επαφής.

Ταυτοποιημένος και επαληθευμένος λογαριασμός Gov.cy.

Έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό ασφάλειας εγκατεστημένο στον φυλλομετρητή.

Ταυτοποίηση του ασθενούς με επίσημα έγγραφα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας προέλευσής του.

Πώς λειτουργεί η διασυνοριακή συνταγή;

Ο φαρμακοποιός αποκτά, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, πρόσβαση στη συνταγή που έχει εκδοθεί στο κράτος προέλευσης του ασθενούς.

Οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής MyHealth@EU, η οποία υποστηρίζει και την αυτόματη μετάφραση των απαραίτητων στοιχείων της συνταγής.

Η πρόσβαση και η εκτέλεση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της υπηρεσίας και τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας.

Τι πρέπει να προσέχουν οι φαρμακοποιοί;

Η ορθή ταυτοποίηση του ασθενούς αποτελεί βασική προϋπόθεση πριν από την πρόσβαση στα δεδομένα της συνταγής.

Επιπλέον, η διασυνοριακή πρόσβαση επιτρέπεται για σκοπούς παροχής φαρμακευτικής φροντίδας και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων.

Για τεχνική υποστήριξη, η επίσημη πλατφόρμα παραπέμπει στον αριθμό 1419 για κλήσεις από την Κύπρο.