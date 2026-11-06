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Η εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται μέσω των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.
Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας παρέχει ειδικές οδηγίες για τους φαρμακοποιούς και τα συμμετέχοντα φαρμακεία στην Κύπρο που εξυπηρετούν πολίτες άλλων κρατών μελών.
Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία;
Η υπηρεσία αφορά συμμετέχοντα φαρμακεία που διαθέτουν την απαιτούμενη πρόσβαση στο Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία.
Για τη χρήση της προβλέπονται:
- Πρόσβαση στο σύστημα του Εθνικού Σημείου Επαφής.
- Ταυτοποιημένος και επαληθευμένος λογαριασμός Gov.cy.
- Έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό ασφάλειας εγκατεστημένο στον φυλλομετρητή.
- Ταυτοποίηση του ασθενούς με επίσημα έγγραφα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας προέλευσής του.
Πώς λειτουργεί η διασυνοριακή συνταγή;
Ο φαρμακοποιός αποκτά, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, πρόσβαση στη συνταγή που έχει εκδοθεί στο κράτος προέλευσης του ασθενούς.
Οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής MyHealth@EU, η οποία υποστηρίζει και την αυτόματη μετάφραση των απαραίτητων στοιχείων της συνταγής.
Η πρόσβαση και η εκτέλεση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της υπηρεσίας και τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας.
Τι πρέπει να προσέχουν οι φαρμακοποιοί;
Η ορθή ταυτοποίηση του ασθενούς αποτελεί βασική προϋπόθεση πριν από την πρόσβαση στα δεδομένα της συνταγής.
Επιπλέον, η διασυνοριακή πρόσβαση επιτρέπεται για σκοπούς παροχής φαρμακευτικής φροντίδας και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων.
Για τεχνική υποστήριξη, η επίσημη πλατφόρμα παραπέμπει στον αριθμό 1419 για κλήσεις από την Κύπρο.