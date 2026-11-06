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Η εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται μέσω των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας παρέχει ειδικές οδηγίες για τους φαρμακοποιούς και τα συμμετέχοντα φαρμακεία στην Κύπρο που εξυπηρετούν πολίτες άλλων κρατών μελών.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία;

Η υπηρεσία αφορά συμμετέχοντα φαρμακεία που διαθέτουν την απαιτούμενη πρόσβαση στο Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία.

Για τη χρήση της προβλέπονται:

  • Πρόσβαση στο σύστημα του Εθνικού Σημείου Επαφής.
  • Ταυτοποιημένος και επαληθευμένος λογαριασμός Gov.cy.
  • Έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό ασφάλειας εγκατεστημένο στον φυλλομετρητή.
  • Ταυτοποίηση του ασθενούς με επίσημα έγγραφα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας προέλευσής του.

Πώς λειτουργεί η διασυνοριακή συνταγή;

Ο φαρμακοποιός αποκτά, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, πρόσβαση στη συνταγή που έχει εκδοθεί στο κράτος προέλευσης του ασθενούς.

Οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής MyHealth@EU, η οποία υποστηρίζει και την αυτόματη μετάφραση των απαραίτητων στοιχείων της συνταγής.

Η πρόσβαση και η εκτέλεση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της υπηρεσίας και τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας.

Τι πρέπει να προσέχουν οι φαρμακοποιοί;

Η ορθή ταυτοποίηση του ασθενούς αποτελεί βασική προϋπόθεση πριν από την πρόσβαση στα δεδομένα της συνταγής.

Επιπλέον, η διασυνοριακή πρόσβαση επιτρέπεται για σκοπούς παροχής φαρμακευτικής φροντίδας και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων.

Για τεχνική υποστήριξη, η επίσημη πλατφόρμα παραπέμπει στον αριθμό 1419 για κλήσεις από την Κύπρο.