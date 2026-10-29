Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τι γίνεται εάν χρειαστούμε ιατρική περίθαλψη ή φάρμακα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Πώς λειτουργούν το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας και η διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τι πρέπει να κάνουμε πριν ταξιδέψουμε;

Όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, ενδέχεται να χρειαστούμε ιατρική φροντίδα ή να πρέπει να προμηθευτούμε φάρμακα που λαμβάνουμε συστηματικά.

Οι ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας επιτρέπουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την ασφαλή ανταλλαγή βασικών ιατρικών πληροφοριών και ηλεκτρονικών συνταγών μεταξύ των συστημάτων υγείας ευρωπαϊκών χωρών.

Στην Κύπρο, αρμόδια για τις υπηρεσίες αυτές είναι η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Τι είναι το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας;

Το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας είναι μια ηλεκτρονική καταγραφή βασικών πληροφοριών για την υγεία μας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασφαλέστερη παροχή περίθαλψης σε άλλη χώρα.

Σκοπός του είναι να μπορεί ο επαγγελματίας υγείας που μας εξετάζει στο εξωτερικό να ενημερωθεί για σημαντικά στοιχεία της υγείας μας, ακόμη και αν δεν γνωρίζει το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό μας.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν προκύψει ένα απρόβλεπτο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια ταξιδιού.

Πώς αποκτούμε Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας;

Για να αξιοποιήσουμε την υπηρεσία, πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη διαδικασία.

1. Επισκεπτόμαστε τον γιατρό μας στην Κύπρο.

Ζητούμε να δημιουργήσει ή να επικαιροποιήσει το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας μας.

2. Ενημερωνόμαστε για τη χρήση των δεδομένων μας.

Ο γιατρός μάς εξηγεί πώς θα χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες μας στο πλαίσιο των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

3. Παρέχουμε τη συγκατάθεσή μας.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Η συγκατάθεση επιτρέπει τη διαχείριση των δεδομένων μας για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

4. Ελέγχουμε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη χώρα προορισμού.

Δεν προσφέρονται όλες οι ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες σε όλες τις χώρες. Πριν ταξιδέψουμε, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ποιες υπηρεσίες υποστηρίζονται στον προορισμό μας.

Τι είναι η διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση;

Η υπηρεσία επιτρέπει, σε συμμετέχουσες χώρες, την ηλεκτρονική ανάκτηση και εκτέλεση συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα.

Για παράδειγμα, εάν έχουμε ηλεκτρονική συνταγή στην Κύπρο και ταξιδέψουμε σε χώρα που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ενδέχεται να μπορούμε να προμηθευτούμε τα φάρμακά μας από συμμετέχον φαρμακείο του εξωτερικού.

Η δυνατότητα εξαρτάται από τη λειτουργία της υπηρεσίας μεταξύ των δύο χωρών και από τους κανόνες που ισχύουν για τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Σημαντικό: Η ηλεκτρονική συνταγή δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα θα δοθούν δωρεάν. Η πληρωμή και η ενδεχόμενη αποζημίωση εξετάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα;

Η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών υγείας προϋποθέτει ενημέρωση και συγκατάθεση του ασθενούς.

Η συμμετοχή στις υπηρεσίες είναι εθελοντική και μπορούμε να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή μας.

Για ζητήματα συγκατάθεσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούμε να απευθυνθούμε στον γιατρό μας ή στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Πώς ελέγχουμε σε ποιες χώρες λειτουργούν οι υπηρεσίες;

Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας δημοσιεύει πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ανά χώρα.

Οι βασικές υπηρεσίες είναι:

Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας: Ηλεκτρονική πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες υγείας.

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες υγείας. Ηλεκτρονική συνταγή: Διασυνοριακή διαβίβαση συνταγής.

Διασυνοριακή διαβίβαση συνταγής. Εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής: Δυνατότητα χορήγησης φαρμάκου σε συμμετέχουσα χώρα.

Πριν από κάθε ταξίδι, ελέγχουμε εάν οι υπηρεσίες που χρειαζόμαστε είναι ενεργές στη χώρα προορισμού.

Πού μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες;

Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας

Τηλέφωνο: 22 436038

Επίσημη ιστοσελίδα: www.neha.org.cy

Πληροφορίες για τις διασυνοριακές υπηρεσίες: www.ncpeh.cy

Τι πρέπει να θυμόμαστε

Πριν ταξιδέψουμε, φροντίζουμε να έχουμε επικαιροποιημένο Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας και, όπου χρειάζεται, ηλεκτρονικές συνταγές.

Η συγκατάθεσή μας είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Δεν λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες σε όλες τις χώρες. Ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα πριν από το ταξίδι.

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών δεν αποτελεί ασφάλιση υγείας. Δεν υποκαθιστά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή τις διαδικασίες κάλυψης ιατρικών εξόδων.

(Πηγή: Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας – Ηλεκτρονικές Διασυνοριακές Υπηρεσίες και Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας).