Το δικαίωμα των Κυπρίων πολιτών να εξασφαλίσουν υπηρεσίες υγείας σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποζημιωθούν από το Γενικό Σύστημα Υγείας, έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 2 Οκτωβρίου και οι σχετικές διαδικασίες προωθούνται, κατά περίπτωση, από κοινού από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και το υπουργείο Υγείας, το οποίο διατηρεί τον ρόλο του ως εθνικό σημείο επαφής.

Η διασυνοριακή περίθαλψη, όπως ονομάζεται η συγκεκριμένη διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει τεθεί σε εφαρμογή βάσει σχετικής Οδηγίας εδώ και αρκετά χρόνια. Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο πρόγραμμα τύγχανε διαχείρισης από το υπουργείο Υγείας, αλλά, πλέον, από τις αρχές Οκτωβρίου η αποζημίωση των πολιτών/ δικαιούχων του ΓεΣΥ που λαμβάνουν υπηρεσίες στην ΕΕ άρχισε να καταβάλλεται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Όπως αναφέρθηκε από τον ΟΑΥ στον «Φ», όσοι πολίτες είχαν λάβει υπηρεσίες στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης πριν από τις 2 Οκτωβρίου θα αποζημιωθούν από το υπουργείο Υγείας και όσοι εξυπηρετήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

Βάσει της διαδικασίας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ υπουργείου Υγείας και ΟΑΥ, οι πολίτες που επιλέγουν να λάβουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, πρέπει να απευθύνονται, μετά την εξυπηρέτηση τους στο εξωτερικό, στο υπουργείο Υγείας όπου και θα υποβάλλουν το αίτημα τους για αποζημίωση. Το υπουργείο Υγείας, αφού φέρει εις πέρας τις δικές του διαδικασίες, απευθύνεται στον ΟΑΥ ο οποίος με τη σειρά του, προχωρεί σε δική του αξιολόγηση και αφού η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλλε, εάν ο πολίτης λάμβανε τη συγκεκριμένη υπηρεσία στην Κύπρο.

Με απλά λόγια, εάν για μια επέμβαση ρουτίνας ο δικαιούχος του ΓεΣΥ επιλέγει, αντί να εξυπηρετηθεί από ένα από τα νοσηλευτήρια της Κύπρου (εντός ΓεΣΥ) να εξυπηρετηθεί από άλλο νοσοκομείο στην Ελλάδα, μπορεί να το πράξει και με την επιστροφή του στην Κύπρο μπορεί να υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Υγείας για αποζημίωση, παρουσιάζοντας, βεβαίως, όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε ιατρικό κέντρο του εξωτερικού είναι μεγαλύτερο του ποσού που ο ΟΑΥ αποζημιώνει την υπηρεσία στην Κύπρο, ο πολίτης καλείται να πληρώσει τη διαφορά από την τσέπη του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης, η απόδειξη της αναγκαιότητας λήψης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Δηλαδή, ο πολίτης πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι χρειαζόταν τη συγκεκριμένη υπηρεσία υγείας και για αυτό την έλαβε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από ιατρικά κέντρα σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν προκαταρκτικά ενημέρωση για το εκτιμώμενο ποσό που θα λάβουν ως αποζημίωση, εκ των υστέρων, από τον ΟΑΥ.

Η διαδικασία μεταξύ υπουργείου Υγείας και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας γίνεται ανά περίπτωση. Δηλαδή, το κάθε περιστατικό εξετάζεται, αξιολογείται, εγκρίνεται ή απορρίπτεται ξεχωριστά και δεν ακολουθείται απλή διαδικασία μεταφοράς κονδυλίων από τον ΟΑΥ στο υπουργείο Υγείας σε ετήσια βάση.

Όπως πληροφορούμαστε, αρκετοί πολίτες αξιοποιούν το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό τους δικαίωμα και αν και ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος στο υπουργείο Υγείας λειτουργεί προς εξυπηρέτηση τους ο σχετικός μηχανισμός.

Το δικαίωμα της διασυνοριακής περίθαλψης στην Κύπρο δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, το οποίο, επίσης, από τις 2 Οκτωβρίου έχει μεταφερθεί από το υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αυξάνει το κόστος για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, αφού ο Οργανισμός καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλλε εάν ο πολίτης λάμβανε την υπηρεσία από τους παρόχους υπηρεσίων Υγείας του ΓεΣΥ στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή της διασυνοριακής περίθαλψης μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας, η Βουλή ψήφισε τον περασμένο Ιούλιο σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας. Της ψήφισης της τροποποίησης ακολούθησε διαβούλευση μεταξύ υπουργείου Υγείας και ΟΑΥ και αφού καθορίστηκε η διαδικασία το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή πριν από περίπου έναν μήνα.