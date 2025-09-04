Πήραν μπρος οι διαδικασίες για ένταξη της υπηρεσίας αποστολής ασθενών στο εξωτερικό στο Γενικό Σύστημα Υγείας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να εργάζεται πυρετωδώς με στόχο να είναι έτοιμος να αναλάβει το σχετικό πρόγραμμα τον Οκτώβριο.

Την ίδια ώρα βεβαίως, σε συναγερμό βρίσκεται και το υπουργείο Υγείας, το οποίο αναπροσαρμόζει τα δεδομένα του προκειμένου να περιορίσει τις υπηρεσίες του στους μη δικαιούχους του ΓεΣΥ. Ταυτόχρονα, τρέχει να διευθετήσει τα απλήρωτα τιμολόγια των συνοδών ασθενών που εκκρεμούν εδώ και καιρό με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες που βρίσκονται στην αναμονή.

Σε δηλώσεις του στον «Φ» ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι η 19η Σεπτεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι ασθενείς και οι γιατροί τους θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για αποστολή στο εξωτερικό στο υπουργείο Υγείας, «αφού από τις 2 Οκτωβρίου το πρόγραμμα θα μεταφερθεί, όπως είναι και ο προγραμματισμός, στον ΟΑΥ». Το Υπουργείο, διευκρίνισε ο Μιχάλης Δαμιανός, «θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα επείγοντα περιστατικά και μετά τις 19 Σεπτεμβρίου, μέχρι την 1η Οκτωβρίου».

«Θεωρώ ότι ο ΟΑΥ θα είναι έτοιμος τον Οκτώβριο για να αναλάβει το πρόγραμμα της αποστολής ασθενών στο εξωτερικό. Ήδη εδώ και ένα τρίμηνο περίπου λειτουργοί του ΟΑΥ βρίσκονται εδώ στο Υπουργείο και εκπαιδεύονται και στον Οργανισμό έχει προχωρήσει όλος ο σχεδιασμός», ανέφερε ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι βάσει του σχεδιασμού του ΟΑΥ «θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό θα προκαλέσει προβλήματα για τους ασθενείς».

«Θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά και σίγουρα εμείς εδώ θα είμαστε για να στηρίξουμε τον ΟΑΥ, εάν χρειαστεί. Ας μην ξεχνάμε ότι 15%-20% των αποστολών θα παραμείνει στο υπουργείο Υγείας αφού δεν αφορά δικαιούχους του ΓεΣΥ και ο ΟΑΥ για νομικούς λόγους δεν μπορεί να τους αναλάβει. Άρα το τμήμα θα είναι εδώ και θα λειτουργεί και θα παρέχει όλη την στήριξη, εάν χρειαστεί».

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση συνοδών των ασθενών, «αυτή παραμένει στο υπουργείο Υγείας. Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και καθυστέρηση αυτή τη στιγμή. Στις πολύ επείγουσες περιπτώσεις οι συνοδοί παίρνουν κάποια χρήματα προκαταβολικά αλλά σίγουρα έχουμε καθυστερήσεις. Για αυτό και έχουμε αυξήσει τον αριθμό των λειτουργών μας και προχωρούμε να δούμε όλα τα τιμολόγια που εκκρεμούν για να τα διευθετήσουμε. Ήδη έχουμε σχεδόν έτοιμο το σχέδιο που θα μας βοηθήσει να απλοποιήσουμε και τις διαδικασίες. Άρα έχουμε προβλήματα και κενά και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο».