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Με σφοδρότητα χτύπησε την Πάφο η κακοκαιρία, με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να πλήττουν την πόλη, προκαλώντας προβλήματα και υλικές ζημιές.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προκάλεσε η πτώση μεταλλικής πέργκολας από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στο κέντρο της Πάφου, εν μέσω ισχυρών ανέμων και πρωτοφανούς σε ένταση βροχόπτωσης. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η μεταλλική κατασκευή υποχώρησε λόγω των δυνατών ανέμων, με αποτέλεσμα να πέσει στον δρόμο από μεγάλο ύψος και να καταπλακώσει όχημα, ενώ προκάλεσε ζημιές και σε δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και λειτουργοί του Δήμου Πάφου, οι οποίοι κατέγραψαν το περιστατικό και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Το ξαφνικό κύμα της νεροποντής χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Πάφου λίγο μετά τις 10.00 το πρωί και για περίπου μισή ώρα δημιούργησε ένα πρωτοφανές σε ένταση σκηνικό, με τον όγκο της βροχής να χαρακτηρίζεται τεράστιος και την ορατότητα να είναι για αρκετά λεπτά μηδενική.

Υποστατικά και ανοιχτοί χώροι πλημμύρισαν, με τις συνέπειες να μειώνονται ευτυχώς από την σχετικά γρήγορη εξασθένηση του φαινομένου. Οι βροχές συνεχίστηκαν ωστόσο για αρκετή ακόμη ώρα, ενώ η Αστυνομία εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση για τα φαινόμενα που έπληξαν την Πάφο.

Σύμφωνα με αυτήν, έντονες βροχές που σημειώνονται από τις 11.15π.μ. στην επαρχία Πάφου, επηρεάζουν την κυκλοφορία στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της επαρχίας.

Λόγω των βροχών η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη, ενώ σε σημεία παρατηρείται ροή νερού που καθιστά το οδόστρωμα των δρόμων ολισθηρό.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που διακινείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών.

Λόγω της κακοκαιρίας, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.