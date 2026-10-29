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Κατά 130 αυξήθηκε ο αριθμός των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στα τεκμήρια της υπόθεσης των χιλιάδων κρατικών εγγράφων που έκαναν φτερά από τις Κεντρικές Φυλακές και βρέθηκαν σε οικία αρχιδεσμοφύλακα. Μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής για αλλαγή των λεπτομερειών του κατηγορητηρίου, οι κατηγορίες 6 και 9 τροποποιήθηκαν με τον αριθμό των αντικειμένων να αλλάζει από 421 σε 551.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Δημοκρατίας Βασίλη Μπίσσα, τα αντικείμενα είχαν παραληφθεί από την πρώτη ημέρα της έρευνας και, όπως εξήγησε, η αλλαγή γίνεται ώστε το κατηγορητήριο να συνάδει με τη μαρτυρία και δεν αφορά νέο μαρτυρικό υλικό.

Το δικαστήριο ακούγοντας την θέση της κατηγορούσας Αρχής έκρινε πως το αίτημά της για αλλαγή των λεπτομερειών επί του κατηγορητηρίου είναι δικαιολογημένο, συνεκτιμώντας το στάδιο της υπόθεσης και τη θέση ότι το υλικό παραμένει ίδιο και μπορούσε να επιθεωρηθεί, δίδοντας παράλληλα οδηγίες οι κατηγορούμενοι να επανακατηγορηθούν, ώστε να απαντήσουν στις τροποποιημένες κατηγορίες.

Κατά την εκ νέου απαγγελία των τροποποιημένων κατηγοριών, ο δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄, Βασίλης Μπίσσας, αναφέρθηκε στις υπηρεσιακές ιδιότητες που κατείχαν οι οκτώ κατηγορούμενοι κατά τον επίδικο χρόνο. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορούμενη, Άννα Αριστοτέλους, κατείχε τη θέση της διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, η δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, ήταν ανώτερη λειτουργός Φυλακών, ο τρίτος κατηγορούμενος υπηρετούσε ως αρχιδεσμοφύλακας, ενώ οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, από τον τέταρτο μέχρι τον όγδοο, υπηρετούσαν ως δεσμοφύλακες.

Όσον αφορά τις κατηγορίες, η 6η αφορά την κατ’ ισχυρισμό κλοπή των 551 αντικειμένων από δημόσιους λειτουργούς. Τα αντικείμενα σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή αφορούν ψηφιακούς δίσκους, φορητές μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων USB και δισκέτες με ψηφιακά αρχεία. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειές της κατηγορίας, η πράξη φέρεται να τελέστηκε στην επαρχία Λευκωσίας, σε άγνωστο χρόνο, με δόλιο τρόπο και χωρίς αξίωση δικαιώματος.

Η 9η κατηγορία αφορά κατάχρηση εξουσίας και στους κατηγορουμένους αποδίδεται η αυθαίρετη μεταφορά των ίδιων αντικειμένων 551 πλέον στο σύνολο τους, εκτός του Τμήματος Φυλακών, στην οικία του τρίτου κατηγορουμένου.

Στις τροποποιημένες κατηγορίες οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ενοχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες μεταξύ των οποίων, τρεις συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, τρεις κλοπής από δημόσιους λειτουργούς και τρεις κατάχρησης εξουσίας. Η κ. Αριστοτέλους αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις για την ασφάλεια διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Στην τροποποίηση των λεπτομερειών των κατηγοριών ουδείς συνήγορος υπεράσπισης έφερε ένσταση πλην της δεύτερης κατηγορούμενης, κ. Αθηνάς Δημητρίου η οποία εκπροσωπεί η ίδια τον εαυτό της, υποστηρίζοντας ότι με τις επανειλημμένες αλλαγές των αριθμών των τεκμηρίων παραβιάζονται τα συνταγματικά της δικαιώματα, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η ισότητα των όπλων.

Οι ενστάσεις για την προσθήκη μάρτυρα

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνέχεια στο αίτημα να προστεθεί ως μάρτυρας κατηγορίας αστυνομικός για να καταθέσει τεκμήρια που είχαν εντοπιστεί στην οικία του τρίτου κατηγορουμένου.

Ο κ. Μπίσσας υποστήριξε ότι η μαρτυρία περιορίζεται αποκλειστικά στην παρουσίαση των τεκμηρίων και έχει τυπικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ενώπιον δικαστηρίου ανέφερε ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης ενημερώθηκαν από πριν και ως εκ τούτου η διαδικασία δεν επηρεάζεται ούτε και η υπεράσπιση έρχεται προ τετελεσμένου.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης, συνήγορος υπεράσπισης της Άννας Αριστοτέλους, αμφισβήτησε αυτή την προσέγγιση. Επικαλούμενος νομολογία, υποστήριξε ότι η προσθήκη μάρτυρα πρέπει να γίνεται με φειδώ και ότι ο προτεινόμενος μάρτυρας πρέπει να συνδέεται με ουσιώδη ζητήματα της υπόθεσης. Ανέφερε ότι η αρχική ενημέρωση αφορούσε γενικά έναν αστυνομικό, χωρίς να γνωστοποιούνται τα στοιχεία του, και μια κατάθεση που θα ετοιμαζόταν μετά την παραλαβή των τεκμηρίων. Τόνισε ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός τα παρέλαβε μόλις το πρωί και κατά τη θέση του, δεν είχε προηγούμενη εμπλοκή στην υπόθεση.

Η κ. Δημητρίου υποστήριξε ότι η μαρτυρία είναι ουσιώδης, επειδή αφορά τα ίδια τα αντικείμενα και κατά συνέπεια τον πυρήνα των κατηγοριών. Ανέφερε παράλληλα ότι ο προτεινόμενος μάρτυρας τα παρέλαβε στις 07:30 το πρωί από τον υπεύθυνο αστυφύλακα, χωρίς, όπως υποστήριξε, να έχει ο ίδιος γνώση της υπόθεσης. Ανέφερε παράλληλα ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα της σε δίκαιη δίκη.

Η συνήγορος του τρίτου κατηγορουμένου, κ. Χλόη Κωνσταντίνου, ζήτησε να μην επιτραπεί η προσθήκη. Αμφισβήτησε τη συνάφεια της μαρτυρίας, επικαλούμενη την απουσία προηγούμενης εμπλοκής του αστυνομικού και τη μη έγκαιρη παράδοση της κατάθεσής του.

Τις ενστάσεις υιοθέτησε και ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Εφφέ, και το δικηγορικό γραφείο του κ. Αλέξανδρου Κληρίδη.

Το Κακουργιοδικείο επιφυλάχθηκε να εκδώσει στις 3 Νοεμβρίου την απόφασή του επί του αιτήματος.