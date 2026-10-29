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Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προκάλεσε η πτώση μεταλλικής πέργκολας από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Πάφο, εν μέσω ισχυρών ανέμων και βροχόπτωσης. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποχώρησε λόγω των δυνατών ανέμων, με αποτέλεσμα να πέσει στον δρόμο και να καταπλακώσει όχημα, προκαλώντας ζημιές και σε δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας και λειτουργοί του Δήμου Πάφου, οι οποίοι καταγράφουν το περιστατικό και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Λόγω της κακοκαιρίας, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.