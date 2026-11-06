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Η Παρασκευή φέρνει πρεμιέρες στη θεατρική σκηνή και νέα εικαστικά ανοίγματα, με την έκθεση στο Κυπριακό Μουσείο να αποτελεί μία από τις ξεχωριστές προτάσεις της ημέρας. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη συναυλίες, χορός, λογοτεχνικές συναντήσεις και φεστιβαλικές δράσεις.

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Ο Γάλλος βιολονίστας Ζαν-Σαμουέλ Μπεζ παρουσιάζει στην Πάφο ένα σόλο ρεσιτάλ με αφετηρία τον Μπαχ και διαδρομές στη μουσική του 20ού και του 21ου αιώνα. Εισιτήρια: technopolis20.com. Πληροφορίες: 70002420

Φρέναρος: Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Διαμερίσματος Φρενάρους, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 7.30μ.μ. Την πρώτη κοινή δισκογραφική τους δουλειά παρουσιάζουν οι μουσικοί Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής, με τίτλο «Η Μουσική της Κύπρου – Χοροί». Η έκδοση περιλαμβάνει 38 οργανικούς σκοπούς, κατανεμημένους σε δύο ψηφιακούς δίσκους, και αποτελεί το πρώτο μέρος μιας φιλόδοξης τριλογίας με στόχο την καταγραφή, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της κυπριακής μουσικής παράδοσης. Επόμενες: 7/11 Λεμεσός, Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αθανασίου, 8/11 Λευκωσία, Κοσμικό Κέντρον Αντωνάκη, είσοδος ελεύθερη.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Κυπριακό Μουσείο. Εγκαίνια: 7μ.μ. Στην έκθεση «With What Remains», ο Ανδρέας Μαλλουρής και ο Λεόντιος Τουμπουρής προσεγγίζουν τον χώρο και τις συλλογές του Κυπριακού Μουσείου μέσα από έργα και τοποειδικές παρεμβάσεις, διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν, την απουσία και τη δυνατότητα μιας νέας δημιουργίας. Η έκθεση, σε επιμέλεια της Κριστίνα Ανγκλάδα αναπτύσσεται σε έναν ιδιαίτερο μεταβατικό σταθμό για το Μουσείο. Μέχρι 31/1.

Λευκωσία, Γκαλερί Marginalia (99657080). Εγκαίνια: 7μ.μ. Τόπους, πρόσωπα και αντικείμενα που έχουν απομακρυνθεί από το παρόν, αλλά εξακολουθούν να επιβιώνουν μέσα από τις εικόνες της μνήμης, επιχειρεί να ανασυνθέσει ο Δημήτρης Πετρολέκας στην έκθεση ζωγραφικής «Θαμαί». Μέχρι 28/11.

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Υπόγεια Σκηνή/ Πολυχώρος Συνεργείο, 8.30μ.μ. Η νέα δημιουργία της Stylish Junkies Collective «Nada» διερευνά την επιστροφή της επιθυμίας και τη δυνατότητα αλλαγής μετά το τραύμα και τη βαθιά αποσύνδεση. Στη σκηνή συναντώνται οι χορευτές Μάγδα Αργυρίδου, Κατερίνα Τυλλιρίδου, Άννα Νικολάου και Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, ενώ την πρωτότυπη μουσική υπογράφουν ο Γιώργος Κούλας και η Δάφνη Κούλας. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενη: Σάββατο 7 Νοεμβρίου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Δυτική Λεμεσός, 4 έως 8 Νοεμβρίου. Με θεματική τις «μετακινήσεις και διαδρομές», το 3ο φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος» του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ επιστρέφει με θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, εργαστήρια και περιπάτους σε χώρους της γειτονιάς. Οι δράσεις φιλοξενούνται στο Πάρκο Σίνε Βόλος, στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Σωματείο Βαβυλάς, στο Καφενείο Γιαπούνα και σε άλλους χώρους της γειτονιάς. Οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Πληροφορίες: mitos.org.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λευκωσία, Λεμύθου και Γαλάτα, 4 έως 7 Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 40 δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στο φετινό 7ο Διεθνές Λογοτεχνικό-Ποιητικό Φεστιβάλ «ες γην εναλίαν Κύπρον» που διοργανώνουν η Λίλη Μιχαηλίδου και η Νόρα Χατζησωτηρίου. Στο επίκεντρο οι διεθνείς συνεργασίες, οι νέες ποιητικές φωνές και η ανταλλαγή ιδεών.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 5.30μ.μ. Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νεκτάριου Στελλάκη, με τίτλο «Εφο(β)ούνταν μας και τα θερκά». Το βιβλίο ανασυνθέτει την εμπειρία ενός δωδεκάχρονου κοριτσιού, της Ελένης, το οποίο μεταβαίνει για εργασία στον Αμίαντο, σε ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλεία της Ευρώπης, στην οροσειρά του Τροόδους της Κύπρου. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Έλενα Περικλέους, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο. Τηλ. 22892037

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πόλη Χρυσοχούς, Πολιτιστικό Κέντρο. Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ιστορική τεκμηρίωση και λογοτεχνική μετουσίωση του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και στην ευρύτερη επαρχία Πάφου» οργανώνουν ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής και ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς. 6 και 7 Νοεμβρίου.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη (22894347). Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, Κυριάκου Μάτση. Μέχρι 30/11.

Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.

Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mongoose (σκηνοθεσία Mark Vanselow με τους Liam Neeson, Marisa Tomei, Ving Rhames), Wild Horse Nine (σκηνοθεσία Martin McDonagh με τους John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi), Ramayana: Rise of a Legend (σκηνοθεσία Nitesh Tiwari με τους Randir Kapoor, Yash, Sai Pallavi), George Michael: The Faith Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία David Austin, Andrew Morahan), The Cat in the Hat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Alessandro Carloni, Erica Rivinoja) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.