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ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη, Πρώτη προβολή: 7μ.μ. Προσέλευση: 6.45μ.μ. Με την ταινία «Κυπριακή Μεσαιωνική Εφυαλωμένη Κεραμική» (2014), 45’ αρχίζει σήμερα η προβολή της σειράς των πέντε ντοκιμαντέρ αφιερωμένες στο έργο του Πασχάλη Παπαπέτρου στο πλαίσιο του κύκλου «Κύπρος: Ιστορίες του Τόπου», τον οποίο διοργανώνει το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη κράτηση στο 22667706 ή στο info@leventis.org.
- Λευκωσία, κινηματογράφος Πάνθεον, 7.30μ.μ. Μια από τις πιο ανατρεπτικές και αμφιλεγόμενες φωνές της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, η Αυστριακή νομπελίστρια συγγραφέας Ελφρίντε Γέλινεκ, βρίσκεται στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ «Elfriede Jelinek: Language Unleashed» της Κλαούντια Μίλερ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με την Όλγα Κουρέλου και τη Μαγδαλένα Ζήρα. Η ίδια η συγγραφέας παραμένει μια αντιφατική προσωπικότητα: επαναστάτρια και αιχμηρή κριτικός της αυστριακής κοινωνίας, αλλά και μια ευάλωτη δημιουργός που αποφεύγει τη δημόσια έκθεση. Γερμανικά με ελληνικούς υπότιτλους. Ελεύθερη είσοδος. Ηλικιακή σήμανση: 16+
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 8μ.μ. Ο Μανώλης Νεοφύτου, ο Χρίστος Φούντος και η Άννα Αβραμίδου συμπράττουν με τον τσελίστα Ρομπέρτας Γκροντ και τον βιολονίστα Βόλφγκανγκ Σρέντερ σε συναυλία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι και του Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Εισιτήρια: technopolis20.com. Διάρκεια: 90’Τηλ. 70002420
ΘΕΑΤΡΟ
- Λάρνακα, Δημοτικό θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Κρατήσεις: 70007721. Επόμενη: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.
- Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11
- Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.
- Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org
- Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027
- Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027
Λεμεσός
- Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.
- The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11
- Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11
- The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11
- Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12
- eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12
- Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12
- NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Motherwitch (σκηνοθεσία Μίνως Παπάς με τους Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Μίλτο Γερολέμου, Δανάη Κατσαμένη), Godzilla Minus Zero (σκηνοθεσία Takashi Yamazaki με τους Minami Hamabe, Jun Kunimura, Ryunosuke Kamiki), Beware Boiuna (σκηνοθεσία Mike P. Nelson με τους Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Kiana Madeira), Monster Mia (ταινία animation σε σκηνοθεσία Verena Fels), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.