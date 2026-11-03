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Ένα παντρεμένο ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά του συγκαταλέγονται μεταξύ των εννέα νεκρών από τη συντριβή του αεροσκάφους Learjet 60 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Οι γονείς του ζευγαριού επιβεβαίωσαν τις ταυτότητές τους τη Δευτέρα, σε σύντομες συνεντεύξεις που παραχώρησαν στην εφημερίδα «The Palm Beach Post».

«Είναι ένα τεράστιο πλήγμα», δήλωσε ο πατέρας του 44χρονου Άνταμ Ρόμπινσον από το Τέξας. «Η κόρη μας, ο σύζυγός της και τα δύο εγγόνια μας ήταν μέσα στο αεροπλάνο».

Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα, πρόκειται για ζευγάρι επιχειρηματιών. Η Έλεν Σαρπ, 40 ετών, φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της κεραμικής και ήταν ιδιοκτήτρια εταιρείας δημοσίων σχέσεων, ενώ ο σύζυγός της ήταν ιδρυτής εταιρείας λογισμικού και είχε πραγματοποιήσει ανάρτηση στο LinkedIn λίγο πριν από τη συντριβή.

BREAKING: Texas tech entrepreneur Adam Robinson, 44, his wife Helen, their two young children, their nanny and two friends were among the nine people killed when a Learjet 60 crashed in Florida while traveling from Austin to the Bahamas, according to TMZ.



The crew members were… https://t.co/TYkBtekr16 pic.twitter.com/kkpInJh1pi November 2, 2026

Η τετραμελής οικογένεια ταξίδευε με τη νταντά και δύο φίλους τους, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Nine Killed in Florida Learjet Crash; Captain Jeff Gregory and Co-Pilot Nathalia Filgueiras Identified. Other victims are Adam Robinson, wife Helen Sharp and two young children. https://t.co/54cqvz4tey pic.twitter.com/6dab1vohED November 2, 2026

Το αεροσκάφος μπήκε σε σύννεφο καταιγίδας

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, φέρεται να επιχείρησε να υπερβεί την καταιγίδα που έπληττε εκείνη την ώρα τη Νότια Φλόριντα.

Η καταιγίδα παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη, με τα νέφη της να επεκτείνονται κατακόρυφα κατά 15.000 πόδια μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Παρότι οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τα ονόματα των επιβαινόντων, οι γονείς της 20χρονης πιλότου αναγνώρισαν την κόρη τους.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.



The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Η νεαρή γυναίκα είχε αποκτήσει άδεια πιλότου ήδη από την εφηβεία της, ενώ το 2023 είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι όνειρό της ήταν να γίνει εμπορική πιλότος.

Ειδικοί που εξέτασαν τα δεδομένα της πορείας πτήσης, τις εικόνες των ραντάρ και τα τελευταία λόγια της Ναταλία Γκαντέλα Φιλγκέιρας προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας εκτιμούν ότι, κατά τις τελευταίες στιγμές του, το αεροσκάφος ενδέχεται να επιχείρησε να πετάξει πάνω από την καταιγίδα.

Η ισχυρή ανοδική κίνηση θερμού και υγρού αέρα πιθανολογείται ότι προκάλεσε την ταχεία πήξη των σταγονιδίων νερού, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν σε υγρή μορφή ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα.

Thousands of people watched the video of the Florida jet crash and asked the same thing: where’s the plane?



Here’s why you can’t see it:



• It fell almost straight down. Unofficial flight tracking shows the Learjet dropped from over 35,000 feet nearly vertical, possibly at… https://t.co/n6acc0luOz pic.twitter.com/VYJtERnMTs — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 1, 2026

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε στο αεροσκάφος άδεια να ανέλθει στα 37.000 πόδια. Λίγες στιγμές αργότερα, η συγκυβερνήτης ακούστηκε να λέει: «Mayday, mayday, mayday. Κατεβαίνουμε με ρυθμό 10.000 ποδιών ανά λεπτό».

ierimerida.gr