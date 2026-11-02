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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis. Επόμενες: Μασκαρίνι, 7, 11, 14 Νοεμβρίου (καθημερινές 8μ.μ., Σάββατο 8.30μ.μ.), 8/11 Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan Cyprus, 19/11 Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο.

Λευκωσία, WhereHaus 612. 8.30μ.μ. «Το Πλυντήριο» του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble, σε σκηνοθεσία της Ευαγγελίας Ονουφρίου. Παίζουν οι Νάγια Αναστασιάδου και Εύα Μιλτιάδου. Εισιτήρια: more.com



ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Την ταινία «Primavera» σε σκηνοθεσία Δαμιανού Μικιελέτο προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Βενετία, 18ος αιώνας. Η Σεσίλια ζει στο μεγαλύτερο ορφανοτροφείο της πόλης, όπου τα πιο ταλαντούχα κορίτσια μυούνται στην τέχνη της μουσικής. Αν και προικισμένη βιολίστρια, εκείνη γνωρίζει πως την προορίζουν για πλούσιο γάμο, μέχρι που ένας καινούργιος μουσικοδιδάσκαλος καταφθάνει στο ίδρυμα: ο διάσημος Αντόνιο Βιβάλντι. (2025,110’) Διάλογοι: Ιταλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί.

Λεμεσός, Ρίο, 8μ.μ. Την ταινία «Με τον Χασάν στη Γάζα» (With Hasan in Gaza) σε σκηνοθεσία Καμάλ Αλτζαφάρι προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού σε συνεργασία με το Palestinian Independent Film Festival (PIFF) στο πλαίσιο του Palestine Cinema Days Around the World 2026. Το 2001 ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Καμάλ Αλτζαφάρι ταξιδεύει στη Γάζα για να βρει τον Αμπντέλ Ραχίμ, έναν άνθρωπο που γνώρισε το 1989 στη φυλακή ανηλίκων, όταν ήταν έφηβος. Δεν έχει διεύθυνση ούτε κάποιο στοιχείο πέρα από όσα θυμάται από εκείνη την εποχή. Μαζί με τον οδηγό του, τον Χασάν Ελμπουμπού, διασχίζει την πόλη από βορρά προς νότο. Το υλικό γυρίστηκε μέσα σε δύο μέρες του Νοεμβρίου και έμεινε κλεισμένο σε τρεις κασέτες MiniDV για είκοσι χρόνια. Όταν ο Αλτζαφάρι ξαναβρήκε τις κασέτες, αποφάσισε να φτιάξει την ταινία αποκλειστικά από αυτές.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Λευκωσία, Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 7μ.μ. Τελετή απονομής των Ετήσιων Βραβείων Βιβλίου The Cyprus Review (CRABA 2026) για βιβλία που δημοσιεύθηκαν το 2025 οργανώνει το κυπρολογικό περιοδικό The Cyprus Review.

ΒΙΒΛΙΟ

Αραδίππου, Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης – Συλλογή Χριστοφόρου, 7μ.μ. Ενενήντα ποιήματα με επίκεντρο την Κύπρο, τον έρωτα, τον θάνατο και την Ανάσταση περιλαμβάνει η πρώτη ποιητική συλλογή του Μάριου Πιτσιλλή «Κύπρος – Εν καινότητι ζωής», που παρουσιάζεται στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης – Συλλογή Χριστοφόρου. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Έλενα Ματσάγγου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μουσική και τραγούδι από τη Λουίζα Μαππούρα, τον Μάριο Ορθοδόξου και τον Λούκα Μιχαηλά. Είσοδος ελεύθερη

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κεντρικός χώρος Ακαδημίας, λεωφόρος Καλλιπόλεως πτέρυγα Ε. 7.30μ.μ. Η Αρχαιολογική Ερευνητική Μονάδα Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει διάλεξη της Αρχαιολόγου και Ιστορικού Τέχνης Άννας Μαραγκού με τίτλο «Ο Τσεσνόλα, ο Ρίχτερ και η Μάγδα. Δύο αρχαιοκάπηλοι και μια καταπληκτική γυναίκα». Η διάλεξη αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Luigi Palma di Cesnola (1832-1904), Ιταλού που εστάλη ως Πρόξενος της Αμερικής και της Ρωσίας στο νησί. Στα ένδεκα χρόνια της παραμονής έσκαψε σε αναρίθμητους αρχαιολογικούς χώρους, ενώ στη συλλογή του περιήλθαν 35,573 αντικείμενα. Αργότερα έγινε διευθυντής του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης όπου εξετέθη ένα μεγάλο μέρος της συλλογής αυτής. Ο Max Ohnefalsch-Richter (1850-1917) ήρθε από την Γερμανία στην Κύπρο ως δημοσιογράφος για να καλύψει τα γεγονότα της κατάκτησης της Κύπρου από τους Άγγλους. Έμεινε στην Κύπρο για 12 χρόνια, έσκαψε παντού και πούλησε ότι έβγαλε από την Κυπριακή γη στα πιο μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η Magda Ohnefalsch-Richter (1873-1922) ήταν η σύζυγος του, επαγγελματίας φωτογράφος και γνώστης της ελληνικής και τουρκικής γλώσσας. Την ενδιέφερε το νησί, η ελληνικότητά του, τα ήθη και τα έθιμα, η πολιτική, οι σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους, οι θρησκευτικές τελετές και γενικά η συμπεριφορά των Κυπρίων. Όλες οι διαλέξεις της Δευτέρας είναι ανοιχτές για το κοινό αλλά για την παρακολούθησή τους διαδικτυακά πρέπει πρώτα να εγγραφείτε εδώ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.

Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Motherwitch (σκηνοθεσία Μίνως Παπάς με τους Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Μίλτο Γερολέμου, Δανάη Κατσαμένη), Godzilla Minus Zero (σκηνοθεσία Takashi Yamazaki με τους Minami Hamabe, Jun Kunimura, Ryunosuke Kamiki), Beware Boiuna (σκηνοθεσία Mike P. Nelson με τους Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Kiana Madeira), Monster Mia (ταινία animation σε σκηνοθεσία Verena Fels), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.