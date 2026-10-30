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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Στιγμές της καθημερινότητας, ανθρώπινες μορφές και εικόνες της φύσης αποτυπώνονται στον καμβά του Πασχάλη Αναστάση. Η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής του με τίτλο «Belonging» («Ανήκειν»), εγκαινιάζεται από τον λογοτέχνη Γιώργο Μολέσκη. Μέχρι 17/11

Λευκωσία, Γκαλερί Αποκάλυψη (22300150). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Πρόσωπα της κυπριακής Ιστορίας γίνονται πρωταγωνιστές μιας προσωπικής αφήγησης στην έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής του Χρίστου Ν. Χρίστου με τίτλο «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες».Μέχρι 14/11.

Λεμεσός, Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Εγκαίνια: 6-10μ.μ. Η διεθνής ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί», γίνεται με πρωτοβουλία της ομάδας In Situ και διοργάνωση της Sotto Voce Contemporary Arts, σε επιμέλεια της Τζάνις Τζέφρις. Τα έργα των σύγχρονων καλλιτεχνών συνομιλούν με τρεις σημαντικές μορφές της μοντέρνας τέχνης στην Κύπρο: του Χριστόφορου Σάββα (1924–1968), του Στας Παράσχου (1933–2014) και του Γκλυν Χιουζ (1932–2014). Μέχρι 12/12.

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. (θεατές επί σκηνής). Στο «All of (Y)our Time», η Κωνσταντίνα Σκαλιώντα εξετάζει τη θέση της καλλιτεχνικής εργασίας σε ένα σύστημα που μετρά την αξία με όρους παραγωγικότητας και κέρδους, διεκδικώντας την αναγνώριση του σωματικού και πνευματικού μόχθου που απαιτεί ο χορός. Περφόρμερ: Πέτρος Κονναρής, Αριάνα Μαρκουλίδου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ελευθερία Σωκράτους. Διάρκεια: 60’. more.com

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ. (θεατές επί σκηνής). Η χορογράφος Μυριάνθη Παναγιώτου στο έργο «Residue» που παρουσιάζεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας προσεγγίζει τη μνήμη ως ένα ζωντανό αποτύπωμα που μεταφέρεται μέσα από τα σώματα, τα αντικείμενα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Το σώμα, τα αντικείμενα και ο ήχος του σαντουριού γίνονται φορείς προσωπικών και συλλογικών αναμνήσεων . Διάρκεια: 50’. Εισιτήρια: more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το γαλλικό Quatuor Diotima επιστρέφει στην Κύπρο για μια συναυλία στο The Shoe Factory. Το πρόγραμμα συνδυάζει δύο κορυφαία έργα του ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων, των Γιοχάννες Μπραμς και Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, με το «Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ. 2» του Γιώργου Απέργη. Το Quatuor Diotima αποτελείται από τους Γιουν-Πενγκ Ζάο και Λεό Μαριγιέ στα βιολιά, τον Φρανκ Σεβαλιέ στη βιόλα και τον Αλεξίς Ντεσάρμ στο βιολοντσέλο. Εισιτήρια: SoldOutTickets, 22663871

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Ο Δημήτρης Φανής, η Μαρίνα Βερζανλή και η Αγγελική Χατζηβασιλείου συναντούν δώδεκα μουσικούς στην παράσταση «Κελαηδίσματα» αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι και στις πολλαπλές εκφραστικές δυνατότητες του μπουζουκιού. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Πληροφορίες: 99650187

ΘΕΑΤΡΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Συνοικισμός Αγίων Αναργύρων ΙΙ, Λάρνακα. Κεντρικό σημείο εκκίνησης: Οδός Ενδυμίωνος (πρώην καφενεία). Το Λάρνακα 2030, στο πλαίσιο του Μαχαλάρτ ’26, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε ενδιαφέρουσες όψεις του Συνοικισμού των Αγίων Αναργύρων μέσα από τις δράσεις του φεστιβάλ «Συνοικισμός ‘26». Για δύο ημέρες, οι δρόμοι, οι αυλές, οι πλατείες και οι καθημερινοί χώροι της γειτονιάς μεταμορφώνονται σε χώρους συνάντησης και συνδημιουργίας. Παραστάσεις, εικαστικές και ηχητικές εγκαταστάσεις, φωτογραφικές εκθέσεις, συμμετοχικοί περίπατοι, εργαστήρια και μουσικές εκδηλώσεις προσκαλούν το κοινό να βιώσει τον Συνοικισμό σαν έναν δυναμικό Κοινό Τόπο. Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Είσοδος Ελεύθερη

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Λάνια, Γκαλερί Michael Owen (25432404). Έκθεση αφιέρωμα στον ζωγράφο Μάικλ Όουεν. Μέχρι 1/11 michaelowengallery.com.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99311225). «Harmoni» της Τσιάκι Καμικάουα . Μέχρι 31/10.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Motherwitch (σκηνοθεσία Μίνως Παπάς με τους Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Μίλτο Γερολέμου, Δανάη Κατσαμένη), Godzilla Minus Zero (σκηνοθεσία Takashi Yamazaki με τους Minami Hamabe, Jun Kunimura, Ryunosuke Kamiki), Beware Boiuna (σκηνοθεσία Mike P. Nelson με τους Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Kiana Madeira), Monster Mia (ταινία animation σε σκηνοθεσία Verena Fels), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.