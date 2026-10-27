Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, DownTown Live, 9μ.μ. Πέντε γυναίκες συναντιούνται σ’ ένα μπαρ με τη δική του μυθολογία και μοιράζονται ιστορίες για τις σχέσεις, την επιθυμία, τη μητρότητα, την ταυτότητα και την ελευθερία, με χιούμορ, μουσική και εξομολογήσεις που δεν φοβούνται να αγγίξουν δύσκολα θέματα. Η παράσταση «VaginaHood Vol. 2» έρχεται στη Λευκωσία μετά τη σαρωτική επιτυχία της στην Αθήνα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άγγελος Μπούρας και παίζουν Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Τζένη Διαγούπη, Ζέτα Δούκα, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού. Εισιτήρια: more.com. Επόμενη: 28/10

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Αιγαία 8.30μ.μ. Το θεατρικό «Vigil for Pentheus: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού» σε ιδέα/σύλληψη της Ειρήνης Ανδρονίκου επιστρέφει για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Το έργο αποτελεί μια σκηνική έρευνα γύρω από την ιδέα του τέλους του πολιτισμού και τις σκοτεινές δυνάμεις που διατρέχουν την ανθρώπινη ιστορία. Η παράσταση αποτέλεσε μέρος του Φεστιβάλ Άδειος Χώρος, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στάθη Λιβαθινού, και παρουσιάστηκε σε δύο διαδοχικές παραστάσεις στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής στην Αθήνα. Ερμηνεύουν Ειρήνη Ανδρονίκου, Αντωνία Χαραλάμπους. Κάθε Τρίτη, 13, 20, 27 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Το πολυβραβευμένο και πολυσυζητημένο έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δέντρο. Παίζουν: Σταύρος Λούρας, Αλέξανδρος Παρίσης, Βασιλική Κυπραίου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστη Χαραλάμπους. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ.. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, 7μ.μ. Πενήντα δύο ιστορίες καθημερινών ανθρώπων, με τις επιθυμίες, τις αντιφάσεις και τις αγωνίες τους, συνθέτουν το μυθιστόρημα «Μικροκοσμικά» της Ευαγγελίας Χαραλάμπους, που παρουσιάζεται σε εκδήλωση που διοργανώνουν ο Δήμος Στροβόλου και οι Εκδόσεις Μωβ Σκίουρος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν και θα συζητήσουν η φιλόλογος και θεατρολόγος Έλενα Ξανθουδάκη Βαρνάβα, ο λογοτέχνης Κώστας Λυμπουρής και ο λογοτέχνης και ψυχοθεραπευτής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Λάνια, Γκαλερί Michael Owen (25432404). Έκθεση αφιέρωμα στον ζωγράφο Μάικλ Όουεν. Μέχρι 1/11 michaelowengallery.com.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99311225). «Harmoni» της Τσιάκι Καμικάουα . Μέχρι 31/10.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Clayface (σκηνοθεσία James Watkins με Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Naomi Ackie), The Influenser Project (σκηνοθεσία Mike Nybroe με τους Jemma Karlsen, Eos Karlsson, Chiara King), Cats in the Museum: Trasures of Egypt (ταινία animation σε σκηνοθεσία Vasiliy Rovenskiy), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. 28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. and 8.30μ.μ. 27/28 Οκτωβρίου 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com