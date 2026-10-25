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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, PSI Foundation, 7.30μ.μ. Το PSI Foundation παρουσιάζει το «Songs of Longing, ένα ρεσιτάλ με την Ελληνοκύπρια Αυστραλή σοπράνο Χριστιάνα Αλωνεύτη και τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βραζιλιάνο πιανίστα Μαρσέλο Αμαράλ. Το ρεσιτάλ συνδυάζει τέσσερις διακριτές μουσικές γλώσσες. Η εκδήλωση σηματοδοτεί και γιορτάζει την ολοκλήρωση της έκθεσης Bill Viola. Unspoken.

Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου, 7μ.μ. Η πολυμεσική περφόρμανς «Bending Time» συνδυάζει ζωντανή μουσική, ηλεκτρονικούς ήχους και οπτική τέχνη, με αφετηρία τις πολλαπλές ιστορίες και ταυτότητες της Λευκωσίας, παρουσιάζουν οι Copper Curios, με τη συμμετοχή της εικαστικού Αυγής Σταύρου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Το ντουέτο Copper Curios αποτελείται από την Εύα Σταύρου και τον Δημήτρη Γιασεμίδη. Εισιτήρια: more.com

Λεμεσός, Υπόγεια Σκηνή/ Πολυχώρος «Συνεργείο», 6.30μ.μ. Η ποίηση, η αφήγηση και η ροκ μουσική συναντώνται στην παράσταση «Από το Αν στο Αντέχουμε» των OSMOSIS. Οι ποιήτριες Θέκλα Γεωργίου και Μαρία Κούβαρου συμπράττουν με έξι μουσικούς της εγχώριας ροκ σκηνής, σε μια σκηνική σύνθεση που συνδέει τον λόγο, τον ήχο και την εικόνα. Τηλ. 97697289

Ακαπνού Πλατεία Χωριού, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Ακαπνού 20:00 – 21:30. Η «Φωνή Χορδών» είναι μια ξεχωριστή μουσική παράσταση που αναδεικνύει τον αυθεντικό ήχο της κυπριακής μουσικής παράδοσης μέσα από τη σύμπραξη μαντολίνων, λαούτου και τραγουδιού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γυναικεία Μαντολινάτα Λεμεσού «Ηχώ των Μαντολίνων», η οποία παρουσιάζει πρωτότυπες διασκευές παραδοσιακών κυπριακών τραγουδιών. Άννα Μοσφίλη (τραγούδι), Νίκη Ανδρονίκου (λαούτο) και η Μαντολινάτα Λεμεσού «Ηχώ των Μαντολίνων», αποτελούμενη από τις Γεωργία Κόμπου (πρώτο μαντολίνο), Αναστασία Σόρρα, Σάρρα Ιωάννου, Δέσπω Οικονομίδου, Μαρία Παναγιώτου και Μαρία Χατζησοφοκλή.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάνια, Γκαλερί Michael Owen (25432404). Μια έκθεση αφιερωμένη στον ζωγράφο Μάικλ Όουεν, που έζησε και δημιούργησε στην Κύπρο για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, διοργανώνει η γκαλερί που φέρει το όνομά του στη Λάνια. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν αυθεντικά έργα του Όουεν, καθώς και αντίτυπα περιορισμένης έκδοσης, τυπωμένα με τη μέθοδο Giclée σε χαρτί Fine Art και καμβά, μαζί με μικρότερα prints. Μέχρι 1/11 michaelowengallery.com.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. 11:00-13:30. Εργαστήριο για παιδιά «Μεταφέροντας Μνήμες: Από το Μουσείο στο Μετάξι». Με έμπνευση από τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη, το εργαστήριο προσκαλεί παιδιά να ανακαλύψουν τα αντικείμενα, τα μοτίβα και τις ιστορίες του μουσείου και να τα μεταφέρουν πάνω στο δικό τους φουλάρι. Εμψυχωτής: Μιχάλης Παντελίδης – Καλλιτέχνης και Σχεδιαστής Μόδας Υφασμάτων. Κράτηση στο 22128175

ARTCARGO FESTIVAL

Λευκωσία, Δημαρχείο, 5μ.μ., Η 12χρονη Γιαπωνέζα αθλήτρια Κάνον Ίτο να παρουσιάζει το slackline, μια ανερχόμενη αστική δραστηριότητα που συνδυάζει ισορροπία, αθλητική δεξιοτεχνία και στοιχεία σύγχρονου τσίρκου. Διάρκεια: 30’ Είσοδος ελεύθερη.

να παρουσιάζει το slackline, μια ανερχόμενη αστική δραστηριότητα που συνδυάζει ισορροπία, αθλητική δεξιοτεχνία και στοιχεία σύγχρονου τσίρκου. Διάρκεια: 30’ Είσοδος ελεύθερη. Λευκωσία, Γέφυρα Πλατείας Ελευθερίας, 3μ.μ., Η καταλανική ομάδα Elelei προτείνει το «Too Much», ένα έργο σωματικού θεάτρου, χορού και ακροβατικών που εξετάζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φροντίδα και τον έλεγχο, την τρυφερότητα και την εμμονή. Διάρκεια: 30’ Είσοδος ελεύθερη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Καϊμακλί, Οδός Συνεργασίας και γύρω χώροι, 4-10μ.μ. Με 30 έργα και περισσότερους από 50 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, η 12η διοργάνωση του φεστιβάλ «Πάμε Καϊμακλί» απλώνεται σε δρόμους και απρόσμενους χώρους της Λευκωσίας. Με τη θεματική «[+]εργα-σίες», το φεστιβάλ των Urban Gorillas μετακινείται από την περιοχή γύρω από την πλατεία Αγίας Βαρβάρας και τον ιστορικό πυρήνα του Καϊμακλίου, απλώνοντας τις δράσεις του κατά μήκος του δρόμου και σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Αναλυτικά το πρόγραμμα: pame-kaimakli.org

Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, 16 – 25 Οκτωβρίου. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy

Λεμεσός, Πολιτιστική Κίνηση «Επιλογή». Το Φεστιβάλ Καντάδας Λεμεσού «Κώστα Γρηγορίου», οργανώνει η Πολιτιστική Κίνηση «Επιλογή». Το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει τέσσερα σχήματα κανταδόρων: Το αντρικό φωνητικό σύνολο Ίλαντρον, τους Κανταδόρους Λεμεσού, τους Κύπριους Κανταδόρους και την Χορωδία «Μοντέρνοι Καιροί». Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παρουσιαστεί επίσης η μουσική παράσταση «Μια βόλτα στη παλιά Αθήνα».

ΘΕΑΤΡΟ

Λάρνακα, Αγίου Γεωργίου Κοντού 71, Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Οι ιστορίες και οι μνήμες των ανθρώπων μιας παλιάς γειτονιάς της Λάρνακας γίνονται η αφετηρία για τη διαδραστική παράσταση δρόμου «Πλούτωνος 71», που παρουσιάζεται, στο πλαίσιο του Μαχαλάρτ ’26, μιας διοργάνωσης του Λάρνακα 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030. Το κείμενο υπογράφει ο Κώστας Μαννούρης και τη σκηνοθεσία ο Πέτρος Χαραλάμπους. Είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται προκράτηση μίας θέσης ανά αίτηση. Για δύο ή περισσότερες θέσεις χρειάζονται ξεχωριστές εγγραφές.

Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Το Μεγάλο Βιβλίο των Μικρών Πλασμάτων», των Ελένης Ζαντή και Αντώνη Καλογήρου, κάνει παγκύπρια πρώτη παράσταση σε σκηνοθεσία Αντώνη Καλογήρου. Ένα παιδικό μιούζικαλ για μικρούς και μεγάλους εξερευνητές, γεμάτο τραγούδια, χιούμορ και περιπέτεια, παρουσιάζουν το Θέατρο Διόνυσος και η Urban Productions. Επί σκηνής: Ναυσικά Απόστρατου, Τασούλα Βορκά, Ελένη Ζαντή, Άντρεα Λαζαρίδου, Γιώργος Λίζος. Παραστάσεις: κάθε Κυριακή στις 10π.μ. και στις 12μ. Διάρκεια: 75’ Εισιτήρια: SoldOut Tickets 22818999, 99621845

Λευκωσία, Αίθουσα «Εύης Γαβριηλίδης» ΘΟΚ. 10.30π.μ. Η «Κοκκινοσκουφίτσα» σε μια σύγχρονη διασκευή από την Άνδρη Θεοδότου σε σκηνοθεσία του Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις κάθε Κυριακή. Στη σκηνή: Ελίνα Αντωνίου, Χρήστος Γκρόζος, Νίκη Δραγούμη, Άρης Κυπριανού, Ιώ Λατουσάκη, Γιάννης Οικονομίδης, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κυβέλη Παπαντωνίου. Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, με ενιαία τιμή εισιτηρίου €6. tickets.thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. Πρεμιέρα: Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 11π.μ. Θέατρο Αντίλογος, «Οι Τρίπλαροι τζαι ο Δράκος της Μηλιάς», σε διασκευή της Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Φώτη Φωτίου, κάνει πρεμιέρα στον «Άλλο Χώρο» του Θεάτρου Ένα, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του ΑντίΛογου. Παραστάσεις: κάθε Κυριακή έως τις 29 Νοεμβρίου. Διάρκεια: 45’ Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 99251331.

Λεμεσός, Ξυδάδικο 11π.μ.. «Η Υφάντρα που ύφαινε τραγούδια» είναι ένα νέο κυπριακό μουσικό παραμύθι της Κορίνας Βασιλείου, εμπνευσμένο από τις εικόνες, τις παραδόσεις και τη λαϊκή σοφία των κυπριακών παραμυθιών και θρύλων. Η ιστορία παρουσιάζεται μέσα από αφήγηση, ζωντανή μουσική και τραγούδι. Συντελεστές: Νεκτάριος Θεοδώρου – Αφήγηση, Άντρεα Σοφοκλέους – Τραγούδι, Κορίνα Βασιλείου – Πιάνο, Νάταλη Νεοφύτου – Όμποε. Τηλ. 99726279

Λευκωσία, WhereHaus 612. 8.30μ.μ. «Το Πλυντήριο» του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble, σε σκηνοθεσία της Ευαγγελίας Ονουφρίου. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 6.30μ.μ. μέχρι την 1η Νοεμβρίου Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. 7μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. 8.30μ.μ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 1η Νοεμβρίου. Λάρνακα, Δημοτικό θέατρο Γ. Λυκούργος, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Κρατήσεις: 70007721.

Λευκωσία, Κάτω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου (Υπόγειο) 8μ.μ. Το έργο της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Λούσι Πρεμπλ «The Effect» προτείνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το Σατιρικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Το έργο τοποθετεί μια ερωτική ιστορία μέσα σε μια κλινική δοκιμή και θέτει το ερώτημα κατά πόσο τα συναισθήματά μας είναι πραγματικά δικά μας ή μπορούν να επηρεαστούν από τη χημεία του εγκεφάλου. Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ραφαέλα Καβάζη, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Βασίλης Μιχαήλ. Παραστάσεις: 25, 27, 29, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, 8μ.μ. (Κυριακές 6.30μ.μ.) Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22 312940

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης», κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. από 3 μέχρι 25 Οκτωβρίου. Το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ.. Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99311225). «Harmoni» της Τσιάκι Καμικάουα . Μέχρι 31/10.

Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Clayface (σκηνοθεσία James Watkins με Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Naomi Ackie), The Influenser Project (σκηνοθεσία Mike Nybroe με τους Jemma Karlsen, Eos Karlsson, Chiara King), Cats in the Museum: Trasures of Egypt (ταινία animation σε σκηνοθεσία Vasiliy Rovenskiy), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. 28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. and 8.30μ.μ. 25/27/28 Οκτωβρίου 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com