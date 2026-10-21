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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Diatopos Art Centre (22766117). Εγκαίνια: 7μ.μ. Στην πολυκάναλη βιντεοεγκατάσταση που αποτελεί τον πυρήνα της έκθεσης «A Planet in Common», ο Γιάννος Οικονόμου παρακολουθεί, με την κάμερά του, την αμείλικτη καταδίωξη των πουλιών και την αμηχανία του γάτου. Ένα καθημερινό περιστατικό μετατρέπεται έτσι σε αφορμή για να αναμετρηθούμε με όσα θεωρούμε δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και την εσωτερική ζωή των ζώων. Μέχρι 13/11.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Λευκωσία, Κτήριο Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick, 6μ.μ. Η παραδοσιακή και μοντέρνα αρχιτεκτονική της Κύπρου, η τέχνη του επίπλου και οι κίνδυνοι που απειλούν τη διατήρησή τους βρίσκονται στο επίκεντρο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Frederick, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς 2026. Με τίτλο «Η κληρονομιά της καθημερινής ζωής. Παραδοσιακή & Μοντέρνα Αρχιτεκτονική και Επιπλοτεχνία: κίνδυνοι, προστασία και προοπτικές». Ομιλητές: Μάριος Πελεκάνος, Στέλλα Ευαγγελίδου, Άννα-Μέρρι Οικονόμου, Κωνσταντίνος Οικονομίδης

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε 7μ.μ. Το ντοκιμαντέρ «Heaven Can Wait – Wir leben jetzt» του Sven Halfar προβάλλεται από το Γκαίτε στο πλαίσιο του προγράμματος GoetheKino. Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ είναι μια χορωδία από το Αμβούργο, της οποίας τα μέλη είναι τουλάχιστον 70 ετών και βιώνουν την απερίγραπτη αίσθηση της ελευθερίας που προσφέρει το τραγούδι. Ακολουθεί συζήτηση με τη μουσικοθεραπεύτρια και ερμηνεύτρια Άντρη Ηρακλέους, η οποία θα συνομιλήσει με την Όλγα Κουρέλου για τον ρόλο της μουσικής και του τραγουδιού στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ποιότητας ζωής.

ΘΕΑΤΡΟ

Δερύνεια, Famagusta Venue Garage, 8μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Επόμενες: 22, 28, 30, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Σαββατοκύριακα 8μ.μ., καθημερινές 9μ.μ. .8/11 Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan Cyprus, Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis.

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. rialto.interticket.com

Λευκωσία, Κτήριον 53. 8μ.μ. Το έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ «All of It» παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το ΚΤΗΡΙΟΝ 53, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Πρόκειται για έναν μονόλογο, που ερμηνεύει η Αντωνία Χαραλάμπους, που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας ανώνυμης γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό. Παραστάσεις: 21 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες: 70001384 Εισιτήρια: more.com Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, ARTos House, 13-24 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Το Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES στρέφεται στη μνήμη της Αμμοχώστου με την έκθεση «Μνήμη Αμμοχώστου» , που θα παρουσιαστεί στο ARTos House από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου. Εγκαίνια: 6μ.μ. Παρουσιάζονται φωτογραφίες της σημερινής εικόνας της περίκλειστης Αμμοχώστου από τις Ερατώ Καντούνα και Κάτια Χριστοδούλου, οι οποίες την επισκέφτηκαν μετά το άνοιγμα τμήματός της τον Οκτώβριο του 2020.

, που θα παρουσιαστεί στο ARTos House από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου. Εγκαίνια: 6μ.μ. Παρουσιάζονται φωτογραφίες της σημερινής εικόνας της περίκλειστης Αμμοχώστου από τις Ερατώ Καντούνα και Κάτια Χριστοδούλου, οι οποίες την επισκέφτηκαν μετά το άνοιγμα τμήματός της τον Οκτώβριο του 2020. Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, Παρασκευή 16 – Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Έναρξη 6.30μ.μ. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Η Βαλίτσα (σκηνοθεσία Δημήτρης Παπαθανάσης με τους Ναταλία Τσαλίκη, Αποστόλη Τότσικα, Βάσω Καβαλιεράτου), Whalefall (σκηνοθεσία Brian Duffield με τους Austin Abrams, Elisabeth Shue, Josh Brolin), The Fix (σκηνοθεσία Guy Moshe με τους Zachary Levi, Liam Neeson, Quincy Isaiah), Street Fighter (σκηνοθεσία Kitao Sakurai με τους Noah Centineo, David Dastmalchian, Jason Momoa), Yugly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yanis Belaid, Jeremie Degruson) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Sacrifice (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Romain Gavras με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. 23/24/28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. and 8.30μ.μ. 20/22//25/27/28 Οκτωβρίου 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com