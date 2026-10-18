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ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, PSI Foundation, 6.30μ.μ. Μετά από μακρά απουσία από τη Λεμεσό, οι Monsieur Doumani επιστρέφουν στην πόλη, για μια συναυλία στο PSI Foundation που φέρνει την κυπριακή μουσική παράδοση σε διάλογο με τον σύγχρονο ήχο και τον πειραματισμό. Η συναυλία εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken», δημιουργώντας μια συνάντηση ανάμεσα στη σύγχρονη μουσική έκφραση και τον προβληματισμό γύρω από τη μνήμη και την πολιτισμική ταυτότητα. Είσοδος δωρεάν προεγγραφή μέσω της ιστοσελίδας psi.art ή στο email info@psi.art
- Λεμεσός, Πάρκο «Στέλιος Πισής», 4-9μ.μ. Το 2ο Μουσικό Φεστιβάλ «Στέλιος Πισής στο Πάρκο» επιστρέφει, μετατρέποντας το Πάρκο «Στέλιος Πισής» σε σημείο συνάντησης για τη μουσική, τη δημιουργία και τη συμπερίληψη. Τη διοργάνωση αναλαμβάνει το Stelios Pissis Music Foundation, με το πρόγραμμα να κορυφώνεται με μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στη μουσική του Κύπριου συνθέτη, με τον Βασίλη Λέκκα τον Δημήτρη Φανή, τη Σοφία Πατσαλίδου, τη Μαρίνα Βερζανλή, τη Μαριάμ Βενιζέλου, τη Χριστίνα Μεταξά και την Αντριάνα Σεργίδου με το Φωνητικό Σύνολο Sonora και άλλων αγαπημένων καλλιτεχνών. Συναυλία: 7μ.μ. Είσοδος ελεύθερη steliospissismusicfoundation.com
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 8μ.μ. Αφιέρωμα στον Χριστόδουλο Γεωργιάδη από το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου, παράρτημα Λάρνακας. Παρουσιάζονται έργα του Χριστόδουλου Γεωργιάδη, του Φρεντερίκ Σοπέν και του Ρόμπερτ Σούμαν. Είσοδος ελεύθερη.
- Πολύστυπος, Εξωκλήσι Αποστόλου Ανδρέα. 11:00 – 12:30 Η Γυναικεία Μαντολινάτα Λεμεσού «Ηχώ των Μαντολίνων», παρουσιάζει πρωτότυπες διασκευές παραδοσιακών κυπριακών τραγουδιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Συντελεστές: Άννα Μοσφίλη (τραγούδι), Νίκη Ανδρονίκου (λαούτο) και η Μαντολινάτα Λεμεσού «Ηχώ των Μαντολίνων», αποτελούμενη από τις Γεωργία Κόμπου (πρώτο μαντολίνο), Αναστασία Σόρρα, Σάρρα Ιωάννου, Δέσπω Οικονομίδου, Μαρία Παναγιώτου και Μαρία Χατζησοφοκλή. 25 Οκτωβρίου, Ακαπνού Πλατεία Χωριού, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Ακαπνού 20:00 – 21:30, 97791169
ΒΙΒΛΙΟ
- Λεμεσός, Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο, 6.30μ.μ. Ο ποιητής Σταύρος Ζαφειρίου παρουσιάζει τη νέα ποιητική του συλλογή «Επειδή έτσι γίνεται», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη (2026). Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς Στέλλα Βοσκαρίδου και Μαρία Α. Ιωάννου, προσεγγίζοντας το έργο ενός ποιητή με μακρά διαδρομή στα ελληνικά γράμματα. Πληροφορίες: 99526772
- Λεμεσός, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης 11:00. Παρουσίαση του βιβλίου της Γεωργίας Γεωργίου, «Η φωνή που έσπασε τη σιωπή». Ένα όμορφο παραμύθι για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη που κρύβει κάθε παιδί μέσα του. Στο πάνελ συμμετέχουν: Ασουσένα Σοφοκλέους, Πρόεδρος του Ιδρύματος ΚΕΠΑΚΥ, Μηλίτσα Δημητρίου, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Μαρία Διάκου, Βοηθός Διευθύντρια. Αφήγηση παραμυθιού από τη Μαρίνα Κατσαρή, Αφηγήτρια – Θεατροπαιδαγωγό, και δραστηριότητες για τα παιδιά.
ArtCargo Performing Arts Festival
- Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 4 & 6μ.μ.Η σουηδική OLO Company φέρνει την παράσταση σύγχρονου τσίρκου «Soft Spot», μετατρέποντας ένα καθημερινό, εύθραυστο αντικείμενο σε παρτενέρ, εμπόδιο και διαρκή απειλή. 300 ποτήρια κρασιού, δύο σώματα και μια ισορροπία που μπορεί να ανατραπεί με την παραμικρή κίνηση. Διάρκεια: 20’. Είσοδος ελεύθερη.
- Λευκωσία, Δημαρχείο Λευκωσίας, 3μ.μ. & 5μ.μ. Με το «The Atari Show», ο Αργεντινός περφόρμερ El Goma, που ζει στη Γερμανία, φέρνει στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του ArtCargo Festival, μια παράσταση κωμωδίας δρόμου, στην οποία τίποτα δεν εξελίσσεται όπως έχει σχεδιαστεί — και ακριβώς εκεί βρίσκεται η διασκέδαση. Διάρκεια: 35’. Είσοδος: ελεύθερη.
- Λευκωσία, Κήπος Δημοτικού Θεάτρου, 7μ.μ. Χορός, νερό, φως και ψηφιακή τεχνολογία συνδυάζονται στο «Parametric Deep», την κεντρική εγκατάσταση του ArtCargo Performing Arts Festival, σε συμπαραγωγή με τον Κύπριο χορογράφο Πάνο Μαλακτό. Η εγκατάσταση μετατρέπει το σώμα του χορευτή Κρις Μιλς σε μέρος ενός ζωντανού οπτικοακουστικού συστήματος, όπου η κίνηση, το νερό, το φως και οι αλγόριθμοι συνδιαμορφώνουν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία. artcargofest.com Επόμενες: 22 και 23 Οκτωβρίου,
- Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 5.50μ.μ. H χορογράφος και περφόρμερ Εύη Δημητρίου και η Ομάδα Εν Δράσει επιστρέφουν με μια σειρά από δράσεις που μεταφέρουν την περφόρμανς «ON AIR» έξω από τις συμβάσεις της θεατρικής αίθουσας, στις πλατείες, στις παραλιακές ζώνες και στους δρόμους της πόλης. Επόμενες: 18/10 7/11 Περβόλια, Είσοδος ελεύθερη. Διάρκεια: 25’
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 3μ.μ. & 6μ.μ. H σουηδική ομάδα Claire Parsons Co φέρνει στην Κύπρο την παράσταση «DUST», μια παράξενη, παιχνιδιάρικη περιπέτεια που συνδυάζει τον χορό με το ακροβατικό θέαμα, το ήπιο τσίρκο και τον μαγικό ρεαλισμό. Διάρκεια 40’. Για παιδιά ηλικίας 6+. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
- Πάφος, Αττικόν, 4μ.μ. Η ολλανδική ομάδα BonteHond φέρνει στην Κύπρο τη μη λεκτική παράσταση «WOW!», θεάτρου, χορού και μουσικής για παιδιά από δύο ετών . Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενη: 18/10 Διάρκεια: 35’. Ηλικίες: 2+.
- Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη, Κυριακή 11π.μ. & 5μ.μ. Το βελγικό γκρουπ Grensgeval προτείνει την παράσταση «Plock!», για παιδιά από τεσσάρων ετών και άνω, που συνδυάζει σύγχρονο τσίρκο, εικαστικά και ηχητικό θέατρο σε μια παράσταση όπου οι μπογιές χορεύουν, οι ήχοι αποκτούν χρώμα και η δημιουργία ξεφεύγει από τις γραμμές. Διάρκεια: 50’ Ηλικίες: 4+. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
- Λεμεσός, Συνεργείο, 5μ.μ. Στη μη λεκτική θεατρική παράσταση «Coperta», της ομάδας Rotondes από το Λουξεμβούργο τρία νεαρά άτομα καλούνται να περάσουν την πρώτη τους νύχτα μακριά από το οικείο περιβάλλον τους. Η νύχτα μοιάζει μεγάλη και οι φόβοι δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους. Η λύση, όμως, δεν βρίσκεται στην απομόνωση, αλλά στη συντροφικότητα. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενη: 18/10 Διάρκεια: 40’. Ηλικίες: 3+.
- Λευκωσία, Στέγη Χορού, 10π.μ. & 12μ. Η παράσταση «Be Kind» της ολλανδικής ομάδας Emilie Weisse Circustheater προτείνει μια βιωματική εμπειρία θεάτρου-τσίρκου, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 6 έως 18 μηνών και τους γονείς ή φροντιστές τους. Διάρκεια: 30’ συν 10’ παιχνιδιού μετά την παράσταση. Ηλικίες: 6–18 μηνών Εισιτήρια: SoldOut Tickets
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λαζανιάς – Κοιν. Συμβούλιο, 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ. Μονοπάτια της κυπριακής φύσης μετατρέπονται σε υπαίθρια εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από τη δράση «Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές». Μέσα από καλλιτεχνικούς περιπάτους και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα συλλέξουν πηλό, πέτρα και φυτικές ίνες και θα συμμετάσχουν στη δημιουργία γλυπτικών εγκαταστάσεων. Επόμενες: 25 Οκτωβρίου — 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ.
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου. Έκθεση ζωγραφικής της Ελένης Ιωαννίδου με τίτλο «Αιγαίας χρώμα». Μέχρι 18/10
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, 16 – 25 Οκτωβρίου. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy
- Αγία Νάπα, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου «Γιώργος Σεφέρης» & Μεσαιωνικό Μοναστήρι, 14–18 Οκτωβρίου. Οι βασίλισσες της μεσαιωνικής Κύπρου, οι θρύλοι του νησιού και οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν την ιστορική του ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του 21ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Με θεματικό άξονα «Αγία Νάπα: Το Στέμμα της Μεσογείου», η διοργάνωση μεταφέρει για πέντε ημέρες το κοινό σε ένα σκηνικό με διεθνή θεάματα, μουσική, παρέλαση, εκθέσεις και βιωματικές δράσεις. Είσοδος ελεύθερη
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
- Λάρνακα, Αγίου Γεωργίου Κοντού 71 (πρώην Πλούτωνος 71), 8μ.μ. Οι ιστορίες και οι μνήμες των ανθρώπων μιας παλιάς γειτονιάς της Λάρνακας γίνονται η αφετηρία για τη διαδραστική παράσταση δρόμου «Πλούτωνος 71», που παρουσιάζεται, στο πλαίσιο του Μαχαλάρτ ’26, μιας διοργάνωσης του Λάρνακα 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030. Το κείμενο υπογράφει ο Κώστας Μαννούρης και τη σκηνοθεσία ο Πέτρος Χαραλάμπους. Είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται προκράτηση μίας θέσης ανά αίτηση. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής. Επόμενες: 24 & 25 Οκτωβρίου,
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 7μ.μ. Η παραγωγή «Σουβενίρ» του διεθνώς αναγνωρισμένου γαλλικού ντουέτου Claire et Antho είναι μια μη λεκτική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, η οποία συνδυάζει τον χορό, το σωματικό θέατρο, το ζωντανό θέατρο σκιών και τις βιντεοπροβολές. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri συμπράττει με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, Εισιτήρια: SoldOut Tickets
- Λευκωσία, Αίθουσα «Εύης Γαβριηλίδης» ΘΟΚ. Σκηνή 018. Πρεμιέρα: 10.30π.μ. Η «Κοκκινοσκουφίτσα» σε μια σύγχρονη διασκευή από την Άνδρη Θεοδότου σε σκηνοθεσία του Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 10.30π.μ. Στη σκηνή: Ελίνα Αντωνίου, Χρήστος Γκρόζος, Νίκη Δραγούμη, Άρης Κυπριανού, Ιώ Λατουσάκη, Γιάννης Οικονομίδης, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κυβέλη Παπαντωνίου. Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, με ενιαία τιμή εισιτηρίου €6. tickets.thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος, κάθε Κυριακή στις 10π.μ. και στις 12μ. «Το Μεγάλο Βιβλίο των Μικρών Πλασμάτων» των Ελένης Ζαντή και Αντώνη Καλογήρου, σε σκηνοθεσία Αντώνη Καλογήρου. Ένα παιδικό μιούζικαλ για μικρούς και μεγάλους εξερευνητές, γεμάτο τραγούδια, χιούμορ και περιπέτεια, παρουσιάζουν το Θέατρο Διόνυσος και η Urban Productions. Επί σκηνής: Ναυσικά Απόστρατου, Τασούλα Βορκά, Ελένη Ζαντή, Άντρεα Λαζαρίδου, Γιώργος Λίζος. Παραστάσεις:Διάρκεια: 75’ Εισιτήρια: SoldOut Tickets 22818999, 99621845
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης», 6μ.μ. Το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ. Παίζουν: Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Άννα Γιαγκιώζη, Κοραλία Καράντη, Νικόλας Κουρουζίδης, Πάνος Μακρής, Μαρία Μαμούρη, Σωτήρης Μεστάνας, Νεοκλής Νεοκλέους, Αλέξανδρος Παρίσης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς, Αννίτα Σαντοριναίου, Αντωνία Χαραλάμπους. tickets.thoc.org.cy κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. μέχρι 25 Οκτωβρίου
- Λευκωσία, ΚΤΗΡΙΟΝ 53, 8μ.μ. «Η Κοιλιά» της Μαρίνας Βρόντη σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη. Επι σκηνής η Μαρίλια Χαριδήμου. Εισιτήρια more.com 70001384. Επόμενες: 18, 23 και 24 Οκτωβρίου, καθώς και στις 6 και 8 Νοεμβρίου
- Λευκωσία, Κάτω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου (Υπόγειο) 6.30μ.μ. Το έργο της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Λούσι Πρεμπλ «The Effect» προτείνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το Σατιρικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Το έργο τοποθετεί μια ερωτική ιστορία μέσα σε μια κλινική δοκιμή και θέτει το ερώτημα κατά πόσο τα συναισθήματά μας είναι πραγματικά δικά μας ή μπορούν να επηρεαστούν από τη χημεία του εγκεφάλου. Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ραφαέλα Καβάζη, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Βασίλης Μιχαήλ. Παραστάσεις: 22, 23, 24, 25, 27, 29*, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, 8μ.μ. (Κυριακές 6.30μ.μ.) Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22 312940
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. 7μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 1η Νοεμβρίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό θέατρο Γ. Λυκούργος, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Πληροφορίες/ κρατήσεις: 70007721.
- Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε (δίπλα από το Λήδρα Πάλας). 8μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis. Για τη Λεμεσό, μέσω του Θεάτρου Ριάλτο
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ.. Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.
- Λευκωσία, WhereHaus 612, 6.30μ.μ. Το έργο του γνωστού Έλληνα συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη «Το Πλυντήριο» παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble, σε σκηνοθεσία της Ευαγγελίας Ονουφρίου. Επί σκηνής: Νάγια Αναστασιάδου, Εύα Μιλτιάδους. Εισιτήρια: more.com Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 6.30μ.μ. μέχρι την 1η Νοεμβρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
- Άγιος Γεώργιος Συλίκου, είσοδος κοινότητας, 18 Οκτωβρίου, 1η και 22 Νοεμβρίου, 10π.μ.- 1μ.μ. Ένα συμμετοχικό εικαστικό εργαστήρι κεραμικής και ψηφιδωτού μετατρέπει τη δημιουργική διαδικασία σε μια συλλογική εμπειρία, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου δημόσιου έργου τέχνης στον Άγιο Γεώργιο Συλίκου. Με τίτλο «Αέναη πάλη καλού και κακού», το εργαστήρι είναι εμπνευσμένο από τον Άγιο Γεώργιο και την πολιτιστική ταυτότητα της κοινότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Τα εργαστήρια υλοποιούν οι Σούλα Χρίστου, Συλβάνα Θεοδώρου, Αντριάνα Κεδαρίτη και Ανδρέας Φασουλίδης. 99228811
- Δύμες Πνευματικό Κέντρο Χριστάκη Τσαγκάρη 18/10, 11:00-13:00, 25/10, 11:00-13:00. 1/11, 11:00-13:00. Το βιωματικό εργαστήρι ζωγραφικής περιήγησης από το Troodos Art Club προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν την ομορφιά των ορεινών χωριών μέσα από την τέχνη στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Με την καθοδήγηση της εικαστικού Κωνσταντίνας Νίινας Αχιλλέως, οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν στα γραφικά σοκάκια θα παρατηρήσουν τη φύση, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τον χαρακτήρα κάθε κοινότητας και θα τις αποτυπώσουν σε μια σειρά από ζωγραφικές δημιουργίες. Φοινί. Εργαστήρι Δύο-Δύο. 8/11 11:00-13:00, 15/11 11:00-13:00, 22/11 11:00-13:00, τηλ. 97 606 456
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org
- Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027
- Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.
- Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.
- Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10
- Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.
- Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10
- Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.
- Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation
- Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027
Λεμεσός
- Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12
- eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12
- Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12
- NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10
Λάρνακα
- Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική». Ομαδική έκθεση 35 καλλιτεχνών οι οποίοι συνομιλούν με το μυθιστόρημα «Οι αόρατες πόλεις» (1971) του Ίταλο Καλβίνο. Μέχρι 25/10
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Η Βαλίτσα (σκηνοθεσία Δημήτρης Παπαθανάσης με τους Ναταλία Τσαλίκη, Αποστόλη Τότσικα, Βάσω Καβαλιεράτου), Whalefall (σκηνοθεσία Brian Duffield με τους Austin Abrams, Elisabeth Shue, Josh Brolin), The Fix (σκηνοθεσία Guy Moshe με τους Zachary Levi, Liam Neeson, Quincy Isaiah), Street Fighter (σκηνοθεσία Kitao Sakurai με τους Noah Centineo, David Dastmalchian, Jason Momoa), Yugly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yanis Belaid, Jeremie Degruson) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: Sacrifice (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Romain Gavras με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel) – RIO Λεμεσού.
Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. Επόμενες: 18, 20, 22, 25, 27, 28 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. 23, 24, 28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com