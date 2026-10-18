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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, PSI Foundation, 6.30μ.μ. Μετά από μακρά απουσία από τη Λεμεσό, οι Monsieur Doumani επιστρέφουν στην πόλη, για μια συναυλία στο PSI Foundation που φέρνει την κυπριακή μουσική παράδοση σε διάλογο με τον σύγχρονο ήχο και τον πειραματισμό. Η συναυλία εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken», δημιουργώντας μια συνάντηση ανάμεσα στη σύγχρονη μουσική έκφραση και τον προβληματισμό γύρω από τη μνήμη και την πολιτισμική ταυτότητα. Είσοδος δωρεάν προεγγραφή μέσω της ιστοσελίδας psi.art ή στο email info@psi.art

Λεμεσός, Πάρκο «Στέλιος Πισής», 4-9μ.μ. Το 2ο Μουσικό Φεστιβάλ «Στέλιος Πισής στο Πάρκο» επιστρέφει, μετατρέποντας το Πάρκο «Στέλιος Πισής» σε σημείο συνάντησης για τη μουσική, τη δημιουργία και τη συμπερίληψη. Τη διοργάνωση αναλαμβάνει το Stelios Pissis Music Foundation, με το πρόγραμμα να κορυφώνεται με μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στη μουσική του Κύπριου συνθέτη, με τον Βασίλη Λέκκα τον Δημήτρη Φανή, τη Σοφία Πατσαλίδου, τη Μαρίνα Βερζανλή, τη Μαριάμ Βενιζέλου, τη Χριστίνα Μεταξά και την Αντριάνα Σεργίδου με το Φωνητικό Σύνολο Sonora και άλλων αγαπημένων καλλιτεχνών. Συναυλία: 7μ.μ. Είσοδος ελεύθερη steliospissismusicfoundation.com

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 8μ.μ. Αφιέρωμα στον Χριστόδουλο Γεωργιάδη από το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου, παράρτημα Λάρνακας. Παρουσιάζονται έργα του Χριστόδουλου Γεωργιάδη, του Φρεντερίκ Σοπέν και του Ρόμπερτ Σούμαν. Είσοδος ελεύθερη.

Πολύστυπος, Εξωκλήσι Αποστόλου Ανδρέα. 11:00 – 12:30 Η Γυναικεία Μαντολινάτα Λεμεσού «Ηχώ των Μαντολίνων», παρουσιάζει πρωτότυπες διασκευές παραδοσιακών κυπριακών τραγουδιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Συντελεστές: Άννα Μοσφίλη (τραγούδι), Νίκη Ανδρονίκου (λαούτο) και η Μαντολινάτα Λεμεσού «Ηχώ των Μαντολίνων», αποτελούμενη από τις Γεωργία Κόμπου (πρώτο μαντολίνο), Αναστασία Σόρρα, Σάρρα Ιωάννου, Δέσπω Οικονομίδου, Μαρία Παναγιώτου και Μαρία Χατζησοφοκλή. 25 Οκτωβρίου, Ακαπνού Πλατεία Χωριού, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Ακαπνού 20:00 – 21:30, 97791169

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο, 6.30μ.μ. Ο ποιητής Σταύρος Ζαφειρίου παρουσιάζει τη νέα ποιητική του συλλογή «Επειδή έτσι γίνεται», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη (2026). Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς Στέλλα Βοσκαρίδου και Μαρία Α. Ιωάννου, προσεγγίζοντας το έργο ενός ποιητή με μακρά διαδρομή στα ελληνικά γράμματα. Πληροφορίες: 99526772

Λεμεσός, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης 11:00. Παρουσίαση του βιβλίου της Γεωργίας Γεωργίου, «Η φωνή που έσπασε τη σιωπή». Ένα όμορφο παραμύθι για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη που κρύβει κάθε παιδί μέσα του. Στο πάνελ συμμετέχουν: Ασουσένα Σοφοκλέους, Πρόεδρος του Ιδρύματος ΚΕΠΑΚΥ, Μηλίτσα Δημητρίου, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Μαρία Διάκου, Βοηθός Διευθύντρια. Αφήγηση παραμυθιού από τη Μαρίνα Κατσαρή, Αφηγήτρια – Θεατροπαιδαγωγό, και δραστηριότητες για τα παιδιά.

ArtCargo Performing Arts Festival

Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 4 & 6μ.μ.Η σουηδική OLO Company φέρνει την παράσταση σύγχρονου τσίρκου «Soft Spot», μετατρέποντας ένα καθημερινό, εύθραυστο αντικείμενο σε παρτενέρ, εμπόδιο και διαρκή απειλή. 300 ποτήρια κρασιού, δύο σώματα και μια ισορροπία που μπορεί να ανατραπεί με την παραμικρή κίνηση. Διάρκεια: 20’. Είσοδος ελεύθερη.

Λευκωσία, Δημαρχείο Λευκωσίας, 3μ.μ. & 5μ.μ. Με το «The Atari Show», ο Αργεντινός περφόρμερ El Goma, που ζει στη Γερμανία, φέρνει στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του ArtCargo Festival, μια παράσταση κωμωδίας δρόμου, στην οποία τίποτα δεν εξελίσσεται όπως έχει σχεδιαστεί — και ακριβώς εκεί βρίσκεται η διασκέδαση. Διάρκεια: 35’. Είσοδος: ελεύθερη.

Λευκωσία, Κήπος Δημοτικού Θεάτρου, 7μ.μ. Χορός, νερό, φως και ψηφιακή τεχνολογία συνδυάζονται στο «Parametric Deep», την κεντρική εγκατάσταση του ArtCargo Performing Arts Festival, σε συμπαραγωγή με τον Κύπριο χορογράφο Πάνο Μαλακτό. Η εγκατάσταση μετατρέπει το σώμα του χορευτή Κρις Μιλς σε μέρος ενός ζωντανού οπτικοακουστικού συστήματος, όπου η κίνηση, το νερό, το φως και οι αλγόριθμοι συνδιαμορφώνουν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία. artcargofest.com Επόμενες: 22 και 23 Οκτωβρίου,

Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 5.50μ.μ. H χορογράφος και περφόρμερ Εύη Δημητρίου και η Ομάδα Εν Δράσει επιστρέφουν με μια σειρά από δράσεις που μεταφέρουν την περφόρμανς «ON AIR» έξω από τις συμβάσεις της θεατρικής αίθουσας, στις πλατείες, στις παραλιακές ζώνες και στους δρόμους της πόλης. Επόμενες: 18/10 7/11 Περβόλια, Είσοδος ελεύθερη. Διάρκεια: 25’

ΦΕΣΤΙΒΑΛ MITSIKOURI

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λαζανιάς – Κοιν. Συμβούλιο, 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ. Μονοπάτια της κυπριακής φύσης μετατρέπονται σε υπαίθρια εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από τη δράση «Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές». Μέσα από καλλιτεχνικούς περιπάτους και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα συλλέξουν πηλό, πέτρα και φυτικές ίνες και θα συμμετάσχουν στη δημιουργία γλυπτικών εγκαταστάσεων. Επόμενες: 25 Οκτωβρίου — 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ.

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου. Έκθεση ζωγραφικής της Ελένης Ιωαννίδου με τίτλο «Αιγαίας χρώμα». Μέχρι 18/10

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, 16 – 25 Οκτωβρίου. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy

Αγία Νάπα, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου «Γιώργος Σεφέρης» & Μεσαιωνικό Μοναστήρι, 14–18 Οκτωβρίου. Οι βασίλισσες της μεσαιωνικής Κύπρου, οι θρύλοι του νησιού και οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν την ιστορική του ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του 21ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Με θεματικό άξονα «Αγία Νάπα: Το Στέμμα της Μεσογείου», η διοργάνωση μεταφέρει για πέντε ημέρες το κοινό σε ένα σκηνικό με διεθνή θεάματα, μουσική, παρέλαση, εκθέσεις και βιωματικές δράσεις. Είσοδος ελεύθερη

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λάρνακα, Αγίου Γεωργίου Κοντού 71 (πρώην Πλούτωνος 71), 8μ.μ. Οι ιστορίες και οι μνήμες των ανθρώπων μιας παλιάς γειτονιάς της Λάρνακας γίνονται η αφετηρία για τη διαδραστική παράσταση δρόμου «Πλούτωνος 71», που παρουσιάζεται, στο πλαίσιο του Μαχαλάρτ ’26, μιας διοργάνωσης του Λάρνακα 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030. Το κείμενο υπογράφει ο Κώστας Μαννούρης και τη σκηνοθεσία ο Πέτρος Χαραλάμπους. Είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται προκράτηση μίας θέσης ανά αίτηση. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής. Επόμενες: 24 & 25 Οκτωβρίου,

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Άγιος Γεώργιος Συλίκου, είσοδος κοινότητας, 18 Οκτωβρίου, 1η και 22 Νοεμβρίου, 10π.μ.- 1μ.μ. Ένα συμμετοχικό εικαστικό εργαστήρι κεραμικής και ψηφιδωτού μετατρέπει τη δημιουργική διαδικασία σε μια συλλογική εμπειρία, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου δημόσιου έργου τέχνης στον Άγιο Γεώργιο Συλίκου. Με τίτλο «Αέναη πάλη καλού και κακού», το εργαστήρι είναι εμπνευσμένο από τον Άγιο Γεώργιο και την πολιτιστική ταυτότητα της κοινότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Τα εργαστήρια υλοποιούν οι Σούλα Χρίστου, Συλβάνα Θεοδώρου, Αντριάνα Κεδαρίτη και Ανδρέας Φασουλίδης. 99228811

Δύμες Πνευματικό Κέντρο Χριστάκη Τσαγκάρη 18/10, 11:00-13:00, 25/10, 11:00-13:00. 1/11, 11:00-13:00. Το βιωματικό εργαστήρι ζωγραφικής περιήγησης από το Troodos Art Club προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν την ομορφιά των ορεινών χωριών μέσα από την τέχνη στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Με την καθοδήγηση της εικαστικού Κωνσταντίνας Νίινας Αχιλλέως, οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν στα γραφικά σοκάκια θα παρατηρήσουν τη φύση, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τον χαρακτήρα κάθε κοινότητας και θα τις αποτυπώσουν σε μια σειρά από ζωγραφικές δημιουργίες. Φοινί. Εργαστήρι Δύο-Δύο. 8/11 11:00-13:00, 15/11 11:00-13:00, 22/11 11:00-13:00, τηλ. 97 606 456

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική». Ομαδική έκθεση 35 καλλιτεχνών οι οποίοι συνομιλούν με το μυθιστόρημα «Οι αόρατες πόλεις» (1971) του Ίταλο Καλβίνο. Μέχρι 25/10

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Η Βαλίτσα (σκηνοθεσία Δημήτρης Παπαθανάσης με τους Ναταλία Τσαλίκη, Αποστόλη Τότσικα, Βάσω Καβαλιεράτου), Whalefall (σκηνοθεσία Brian Duffield με τους Austin Abrams, Elisabeth Shue, Josh Brolin), The Fix (σκηνοθεσία Guy Moshe με τους Zachary Levi, Liam Neeson, Quincy Isaiah), Street Fighter (σκηνοθεσία Kitao Sakurai με τους Noah Centineo, David Dastmalchian, Jason Momoa), Yugly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yanis Belaid, Jeremie Degruson) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Sacrifice (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Romain Gavras με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. Επόμενες: 18, 20, 22, 25, 27, 28 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. 23, 24, 28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com