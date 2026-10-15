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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Από το στοχαστικό έργο του Νέστορ Τέιλορ μέχρι τη δεξιοτεχνική λάμψη του Καμίγ Σεν-Σανς και το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του Ζορζ Μπιζέ, κινείται το πρόγραμμα της συναυλίας «Starlight 1» της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Σολίστ είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας και συνθέτης Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ενώ τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει η -γνώριμη της ΣΟΚ- μαέστρος Ζωή Ζενιώδη. cyso.interticket.com Επόμενη: 16/10 Λεμεσός, Παττίχειο SoldOut Tickets

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Η ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα συναντά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία και τις μεσογειακές μουσικές παραδόσεις μέσα από το έργο «Andalucía. Poems of Cante Jondo» του Έλληνα συνθέτη Σπύρου Καλλιβωκά. Στη συναυλία συμμετέχουν η Έλενα Ξυδά και η Μαριλύ Μήλια στο τραγούδι, με την Ξυδά να ερμηνεύει επίσης στη λάφτα και τη Μήλια στο βιολοντσέλο. Την ενορχηστρωτική και ηχητική παλέτα συμπληρώνει η Χριστίνα Πολυκάρπου στη λύρα. Είσοδος ελεύθερη, 22895136, 22894531

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία. Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Κύπρο μια σημαντική ενότητα της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank. Η έκθεση «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο» που εγκαινιάζεται σήμερα περιλαμβάνει συνολικά 136 νομίσματα: 110 από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, 23 από τη Συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και 3 από τη Συλλογή της Λεβέντειου Πινακοθήκης. Μέχρι 10/1/2027 leventismuseum.org.cy / alphabank.com.cy.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 7μ.μ. Η ιστορική Έξοδος του Μεσολογγίου και ο απόηχός της στην Κύπρο βρίσκονται στο επίκεντρο επετειακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από ένα από τα καθοριστικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο δήμαρχος της Μεσολογγίου, Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το Μεσολόγγι της Οικουμένης». Θα ακολουθήσει παρέμβαση του Πέτρου Παπαπολυβίου. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από σύντομο μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της σοπράνο Βίβιαν Ντάγλα και μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας. Είσοδος ελεύθερη. 22800931

ΒΙΒΛΙΑ

Λευκωσία, Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου, 7μ.μ. Το νέο μυθιστόρημα της Λένας Διβάνη «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» παρουσιάζεται στη Λευκωσία. Εξερευνά τις διαδρομές της πολιτικής και κοινωνικής παρακμής μέσα από την πορεία προσώπων που διεκδικούν την εξουσία. Την εκδήλωση θα ανοίξει με εισαγωγική τοποθέτηση η συγγραφέας Νάσια Διονυσίου. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο δημοσιογράφος Χρήστος Μιχάλαρος , ο οποίος θα συνομιλήσει με τη Λένα Διβάνη και θα συντονίσει τη συζήτηση με το κοινό. Δήλωση συμμετοχής: 22795003 politeia@universitas.org.cy

, ο οποίος θα συνομιλήσει με τη Λένα Διβάνη και θα συντονίσει τη συζήτηση με το κοινό. Δήλωση συμμετοχής: 22795003 politeia@universitas.org.cy Λευκωσία, Παγκύπριο Γυμνάσιο, 6-7μ.μ.: Από την προσφυγιά του 1974 στην προεδρία ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η διαδρομή που καταγράφει ο Χρυσόστομος Νικίας (C. L. Max Nikias) στο βιβλίο του «American Trojan: Leadership, Resilience, and the Renewal of Higher Education». Για τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΔΣ του ΡΙΚ Παύλος Παύλου, ο πρώην Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος και ο δικηγόρος Μάριος Ηλιάδης. Δεξίωση και υπογραφή βιβλίων, 7-8μ.μ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Αγία Νάπα, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου «Γιώργος Σεφέρης» & Μεσαιωνικό Μοναστήρι, 14–18 Οκτωβρίου. Οι βασίλισσες της μεσαιωνικής Κύπρου, οι θρύλοι του νησιού και οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν την ιστορική του ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του 21ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Με θεματικό άξονα «Αγία Νάπα: Το Στέμμα της Μεσογείου», η διοργάνωση μεταφέρει για πέντε ημέρες το κοινό σε ένα σκηνικό με διεθνή θεάματα, μουσική, παρέλαση, εκθέσεις και βιωματικές δράσεις. Είσοδος ελεύθερη agianapa.org.cy

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο. Για επτά ημέρες, από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ φιλοξενεί δημιουργούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, με ταινίες μικρού μήκους, ειδικές προβολές και δράσεις πέρα από τη μεγάλη οθόνη. 77 77 77 45 www.isffc.com.cy

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Λευκωσία, Καφενείο Χαράτσι, 14- 16 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Η κινηματογραφίστρια και φωτογράφος Ελεονώρα Σωτηρίου, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Archlab10, παρουσιάζει στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας την οπτικοακουστική εγκατάσταση «Chasing Life» ένα έργο για την απώλεια, τη μνήμη και την επιμονή της ζωής, με αφετηρία τον θάνατο τεσσάρων παιδιών στη Γάζα το 2014. Διάρκεια: 7′

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Κάτω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου (Υπόγειο). Πρεμιέρα: 8μ.μ. Το έργο της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Λούσι Πρεμπλ «The Effect» προτείνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το Σατιρικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Το έργο τοποθετεί μια ερωτική ιστορία μέσα σε μια κλινική δοκιμή και θέτει το ερώτημα κατά πόσο τα συναισθήματά μας είναι πραγματικά δικά μας ή μπορούν να επηρεαστούν από τη χημεία του εγκεφάλου. Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ραφαέλα Καβάζη, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Βασίλης Μιχαήλ. Παραστάσεις: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29*, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, 8μ.μ. (Κυριακές 6.30μ.μ.) Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22 312940

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 15, 17 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com

ΦΕΣΤΙΒΑΛ MITSIKOURI

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 11π.μ. & 5μ.μ., Έναν διαφορετικό τρόπο να βιώσουν τις παραστατικές τέχνες, πέρα από τα λόγια και τους συμβατικούς κανόνες της θεατρικής αίθουσας, προτείνει η νορβηγική ομάδα Spektra με το «Helix – The Hanging Garden». Η συμπεριληπτική παράσταση-εγκατάσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri. Για παιδιά από 3 ετών, νευροδιαφορετικά άτομα και τους συνοδούς τους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Διάρκεια: 60’ .

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 6μ.μ. Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Συμπερίληψη και προσβασιμότητα στις παραστατικές τέχνες για παιδιά και νεαρά άτομα» οργανώνει το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου, το ΕΝΑ Foundation και το Πανεπιστήμιο Λεμεσού, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri 2026. Ομιλητές: Theis Irgens – Spektra Art, δημιουργός του HELIX – The Hanging Garden, Νορβηγία. Marta Galli – Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ArteVOX Teatro και Αντιπρόεδρος του International Inclusive Arts Network, Ιταλία. Δρ Παναγιώτης Κοσμάς – Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λεμεσού. Αγγελική Χαλκιοπούλου – Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών – Λογοτεχνικών Προγραμμάτων «Μικρός Οδυσσέας». Μαρία Φιλίππου – Ηθοποιός και πολιτιστική παραγωγός. Τασούλα Γεωργιάδου – Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό. Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Artos House. Έκθεση φωτογραφίας «PhOETRY IV» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES. Μέχρι 17/10

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

Μορφή (25378733). «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge». Μέχρι 15/10 morfi.org

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Η Βαλίτσα (σκηνοθεσία Δημήτρης Παπαθανάσης με τους Ναταλία Τσαλίκη, Αποστόλη Τότσικα, Βάσω Καβαλιεράτου), Whalefall (σκηνοθεσία Brian Duffield με τους Austin Abrams, Elisabeth Shue, Josh Brolin), The Fix (σκηνοθεσία Guy Moshe με τους Zachary Levi, Liam Neeson, Quincy Isaiah), Street Fighter (σκηνοθεσία Kitao Sakurai με τους Noah Centineo, David Dastmalchian, Jason Momoa), Yugly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yanis Belaid, Jeremie Degruson) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Sacrifice (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Romain Gavras με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel) – RIO Λεμεσού.