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ArtCargo Performing Arts Festival

Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 3 & 5μ.μ., Η σουηδική OLO Company φέρνει την παράσταση σύγχρονου τσίρκου «Soft Spot», μετατρέποντας ένα καθημερινό, εύθραυστο αντικείμενο σε παρτενέρ, εμπόδιο και διαρκή απειλή. 300 ποτήρια κρασιού, δύο σώματα και μια ισορροπία που μπορεί να ανατραπεί με την παραμικρή κίνηση. Διάρκεια: 20’. Είσοδος ελεύθερη. Επόμενες: 18/10 4 & 6μ.μ.

Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 2μ.μ. & 6μ.μ.Με το «The Atari Show», ο Αργεντινός περφόρμερ El Goma, που ζει στη Γερμανία, φέρνει στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του ArtCargo Festival, μια παράσταση κωμωδίας δρόμου, στην οποία τίποτα δεν εξελίσσεται όπως έχει σχεδιαστεί — και ακριβώς εκεί βρίσκεται η διασκέδαση. Διάρκεια: 35’. Είσοδος: ελεύθερη. Επόμενη: 18/10 Δημαρχείο Λευκωσίας, 3μ.μ. & 5μ.μ.

Λευκωσία, Δημοτικός Κήπος, 12μ. & 4μ.μ. Η συμμετοχική περφόρμανς «L’Immédiat» από τη Γαλλία γύρω από την εμπιστοσύνη, την αβεβαιότητα και τη σχέση καλλιτέχνη και κοινού παρουσιάζεται και σήμερα. Αναπτύσσεται μέσα από μια λιτή σκηνική σύνθεση, όπου η κίνηση, ο ήχος και το φυσικό περιβάλλον βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. Τη δημιουργία του έργου υπογράφει ο Γάλλος καλλιτέχνης Καμίγ Μπουατέλ. Διάρκεια: 20’ Είσοδος: ελεύθερη artcargofest.com

Λευκωσία, Κήπος Δημοτικού Θεάτρου, 7μ.μ. Χορός, νερό, φως και ψηφιακή τεχνολογία συνδυάζονται στο «Parametric Deep», την κεντρική εγκατάσταση του ArtCargo Performing Arts Festival, σε συμπαραγωγή με τον Κύπριο χορογράφο Πάνο Μαλακτό. Η εγκατάσταση μετατρέπει το σώμα του χορευτή Κρις Μιλς σε μέρος ενός ζωντανού οπτικοακουστικού συστήματος, όπου η κίνηση, το νερό, το φως και οι αλγόριθμοι συνδιαμορφώνουν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία. artcargofest.com Επόμενες: 18, 22 και 23 Οκτωβρίου,

ΦΕΣΤΙΒΑΛ MITSIKOURI

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Πάφος, Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική». Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Την έκθεση «Αόρατη Πόλη» διοργανώνουν το Πετρίδειον Ίδρυμα και ο Δήμος Πάφου, προσκαλώντας 35 επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες να συνομιλήσουν το μυθιστόρημα «Οι αόρατες πόλεις» (1971) του Ίταλο Καλβίνο, διερευνώντας τις μνήμες, τις επιθυμίες και τις δυνατότητες μιας διαφορετικής ζωής μέσα στην πόλη. Επιμέλεια Γιάννης Σακέλλης. Μέχρι 25/10

Φύτη, Πολιτιστικό Κέντρο. Εγκαίνια 5μ.μ. Η δράση «Ύλη και Κοινότητα» φέρνει τη σύγχρονη τέχνη σε δημιουργικό διάλογο με την πολιτιστική κληρονομιά των χωριών Λάσα και Φύτη, αναδεικνύοντας την πέτρα, το χώμα και τις παραδοσιακές τεχνικές ως ζωντανά στοιχεία της τοπικής ταυτότητας. Εικαστική έκθεση, πρόγραμμα φιλοξενίας εικαστικού, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις και αφηγηματικές περιηγήσεις σε επιμέλεια της Ντενίζ Αραούζου. Μέχρι 18/12

Ντενίζ Αραούζου. Μέχρι 18/12 Λαζανιάς – Κοιν. Συμβούλιο, 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ. Μονοπάτια της κυπριακής φύσης μετατρέπονται σε υπαίθρια εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από τη δράση «Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές». Μέσα από καλλιτεχνικούς περιπάτους και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα συλλέξουν πηλό, πέτρα και φυτικές ίνες και θα συμμετάσχουν στη δημιουργία γλυπτικών εγκαταστάσεων. Επόμενες: 18 Οκτωβρίου — 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ. 25 Οκτωβρίου — 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ.

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου. Έκθεση ζωγραφικής της Ελένης Ιωαννίδου με τίτλο «Αιγαίας χρώμα». Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 18/10

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πυργά, Κεντρική πλατεία, 3-10μ.μ. Η βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο και η συνοδεία της θα ηγηθούν της παρέλασης που θα μεταφέρει τα Πυργά σε μια άλλη εποχή, στο πλαίσιο του 3ου Αναγεννησιακού Πανηγυριού. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την Έλενα Ξυδά στο τραγούδι, τη Νίκη Ανδρονίκου στο αναγεννησιακό λαούτο, τη Χριστίνα Πολυκάρπου στην κρητική λύρα, τον Βασίλη Βασιλείου στα κρουστά, τον Παναγιώτη Τσαππή στο νέυ, τη Νικολέττα Δημητρίου στο τραγούδι και τον Συμεών Μερκούρη στο λαούτο και το τραγούδι. Παρέλαση: 4μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, 16 – 25 Οκτωβρίου. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο & χώρος στάθμευσης ΕΚΑ, 16-17 Οκτωβρίου. Χορός, performance, μουσική, αφηγήσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις και ένα ρεμπέτικο γλέντι συνθέτουν το πρόγραμμα της «+ΑΞΗ Vol.8 | Σύναξη 2026», που επιστρέφει στο Συνεργείο και στον χώρο στάθμευσης της ΕΚΑ στη Λεμεσό. Παρουσιάζονται έργα καλλιτεχνών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, από διαφορετικά πεδία της σύγχρονης δημιουργίας. synergeio.org

Αγία Νάπα, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου «Γιώργος Σεφέρης» & Μεσαιωνικό Μοναστήρι, 14–18 Οκτωβρίου. Οι βασίλισσες της μεσαιωνικής Κύπρου, οι θρύλοι του νησιού και οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν την ιστορική του ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του 21ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Με θεματικό άξονα «Αγία Νάπα: Το Στέμμα της Μεσογείου», η διοργάνωση μεταφέρει για πέντε ημέρες το κοινό σε ένα σκηνικό με διεθνή θεάματα, μουσική, παρέλαση, εκθέσεις και βιωματικές δράσεις. Είσοδος ελεύθερη

Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, κάτω διάζωμα. Το «Erasmus+ Festival Nicosia» οργανώνουν ο Δήμος Λευκωσίας και το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της επετειακής 10ης διοργάνωσης των Erasmus Days. Από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λάρνακα, Αγίου Γεωργίου Κοντού 71 (πρώην Πλούτωνος 71), 8μ.μ. Οι ιστορίες και οι μνήμες των ανθρώπων μιας παλιάς γειτονιάς της Λάρνακας γίνονται η αφετηρία για τη διαδραστική παράσταση δρόμου «Πλούτωνος 71», που παρουσιάζεται, στο πλαίσιο του Μαχαλάρτ ’26, μιας διοργάνωσης του Λάρνακα 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030. Το κείμενο υπογράφει ο Κώστας Μαννούρης και τη σκηνοθεσία ο Πέτρος Χαραλάμπους. Είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται προκράτηση μίας θέσης ανά αίτηση. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής. Επόμενες: Κυριακή 18, Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου,

ΘΕΑΤΡΟ

ΧΟΡΟΣ

Λάρνακα, Εξέδρα Φοινικούδων, 5.30μ.μ. H χορογράφος και περφόρμερ Εύη Δημητρίου και η Ομάδα Εν Δράσει επιστρέφουν με μια σειρά από δράσεις που μεταφέρουν την περφόρμανς «ON AIR» έξω από τις συμβάσεις της θεατρικής αίθουσας, στις πλατείες, στις παραλιακές ζώνες και στους δρόμους της πόλης. Επόμενες: 18/10 Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, 7/11 Περβόλια, Είσοδος ελεύθερη. Διάρκεια: 25’

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον 3μ.μ. Η ταινία Hugo (Μάρτιν Σκορσέζε, 2011) προβάλλεται από το STYX Film Encounters στο πλαίσιο του First Encounters, ένα νέο πρόγραμμα κινηματογραφικής παιδείας για παιδιά. Ένα αγόρι που ζει κρυμμένο σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού ανακαλύπτει την ιστορία του Ζορζ Μελιές, ενός από τους πρώτους μάγους του σινεμά. Μια ταινία για τη γέννηση του κινηματογράφου, και γι’ αυτό η φυσική αρχή του προγράμματος.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θκιό Ππαλιές. «Routine Maintenance: A Tale», γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα. Μέχρι 6/11

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Artos House. Έκθεση φωτογραφίας «PhOETRY IV» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES. Μέχρι 17/10

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση «Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes». Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Η Βαλίτσα (σκηνοθεσία Δημήτρης Παπαθανάσης με τους Ναταλία Τσαλίκη, Αποστόλη Τότσικα, Βάσω Καβαλιεράτου), Whalefall (σκηνοθεσία Brian Duffield με τους Austin Abrams, Elisabeth Shue, Josh Brolin), The Fix (σκηνοθεσία Guy Moshe με τους Zachary Levi, Liam Neeson, Quincy Isaiah), Street Fighter (σκηνοθεσία Kitao Sakurai με τους Noah Centineo, David Dastmalchian, Jason Momoa), Yugly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yanis Belaid, Jeremie Degruson) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Sacrifice (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Romain Gavras με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. Επόμενες: 18, 20, 22, 25, 27, 28 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. 23, 24, 28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com