Πάπας Λέων ΙΔ’: Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα με το οποίο διαγνώστηκε – Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τη χθεσινή επέμβαση ΔΙΕΘΝΗ newsroom