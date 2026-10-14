Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Με μια συναυλία που κινείται ανάμεσα στην κλασική μουσική, το καμπαρέ, την όπερα και το Μπρόντγουεϊ ολοκληρώνεται το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος. Το «Silence is Golden» («Η Σιωπή είναι Χρυσός») φέρνει στη σκηνή του The Shoe Factory, τρεις διακεκριμένους μουσικούς: τη σοπράνο Σάρα Μαρία Σαν, τον κλαρινετίστα Τζούλιαν Μπλις και τον πιανίστα Γιαν Φίλιπ Σουλτς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Φραντς Σούμπερτ, Τζορτζ Γκέρσουιν, Μπέντζαμιν Μπρίτεν, Γκούσταβ Μάλερ, Κουρτ Βάιλ και Λέοναρντ Μπέρνσταϊν. 22663871 SoldOut Tickets
ΔΙΑΛΕΞΗ
- Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη, 7.30μ.μ. Την ιστορία, τις μεταμορφώσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις της τέχνης στον δημόσιο χώρο θα εξετάσει η Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, Συραγώ Τσιάρα, στη διάλεξη «Η τέχνη στον δημόσιο χώρο: Ιστορία, προκλήσεις και μεταμορφώσεις». 22668838 rsvp@leventisgallery.org
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Αγία Νάπα, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου «Γιώργος Σεφέρης» & Μεσαιωνικό Μοναστήρι, 14–18 Οκτωβρίου. Οι βασίλισσες της μεσαιωνικής Κύπρου, οι θρύλοι του νησιού και οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν την ιστορική του ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του 21ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Με θεματικό άξονα «Αγία Νάπα: Το Στέμμα της Μεσογείου», η διοργάνωση μεταφέρει για πέντε ημέρες το κοινό σε ένα σκηνικό με διεθνή θεάματα, μουσική, παρέλαση, εκθέσεις και βιωματικές δράσεις. Είσοδος ελεύθερη agianapa.org.cy
- Λευκωσία, ARTos House, 13-24 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Ο Χρόνος γίνεται η αφετηρία για ποίηση, μουσική, φωτογραφία, βίντεο, σύγχρονο χορό και ζωντανές performances στην 4η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES.
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 11π.μ. & 5μ.μ., Έναν διαφορετικό τρόπο να βιώσουν τις παραστατικές τέχνες, πέρα από τα λόγια και τους συμβατικούς κανόνες της θεατρικής αίθουσας, προτείνει η νορβηγική ομάδα Spektra με το «Helix – The Hanging Garden». Η συμπεριληπτική παράσταση-εγκατάσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri. Για παιδιά από 3 ετών, νευροδιαφορετικά άτομα και τους συνοδούς τους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Διάρκεια: 60’ Επόμενη: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, 11π.μ. & 5μ.μ.
- Πλατεία Παλαιού ΓΣΠ, 5μ.μ. Τι συμβαίνει όταν η επιθυμία για τη νίκη συναντά την ήττα, τον ανταγωνισμό και την ανάγκη για συνεργασία; Η λιθουανική ομάδα No Shoes Theatre προσεγγίζει αυτά τα ερωτήματα μέσα από τη χοροθεατρική παράσταση «Kuris kurį», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri, σε υπαίθριους χώρους. Λευκωσία, Είσοδος ελεύθερη. Διάρκεια: 45’. Γλώσσα: Μη λεκτική. Ηλικίες: Από 6 ετών.
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο. Για επτά ημέρες, από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ φιλοξενεί δημιουργούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, με ταινίες μικρού μήκους, ειδικές προβολές και δράσεις πέρα από τη μεγάλη οθόνη. 77 77 77 45 www.isffc.com.cy
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
- Λεμεσός, Ajax Hotel: 25590000. Τα είκοσι χρόνια παρουσίας της στην Κύπρο γιορτάζει η Kapopoulos Fine Arts με μια επετειακή δημοπρασία σύγχρονης τέχνης, που περιλαμβάνει εξαιρετικά επιλεγμένα έργα κορυφαίων καλλιτεχνών διεθνούς βεληνεκούς, Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Πληροφορίες: Τηλ. +30 2108974441, +30 2103637652, +306988716630 (για την Ελλάδα). +35799407012 (για την Κύπρο) kapopoulosfinearts.com
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Λευκωσία, Καφενείο Χαράτσι, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Η κινηματογραφίστρια και φωτογράφος Ελεονώρα Σωτηρίου, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Archlab10, παρουσιάζει στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας την οπτικοακουστική εγκατάσταση «Chasing Life» ένα έργο για την απώλεια, τη μνήμη και την επιμονή της ζωής, με αφετηρία τον θάνατο τεσσάρων παιδιών στη Γάζα το 2014. Διάρκεια: 7′
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Κτήριον 53. 8μ.μ. Το έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ «All of It» παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το ΚΤΗΡΙΟΝ 53, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Πρόκειται για έναν μονόλογο, που ερμηνεύει η Αντωνία Χαραλάμπους, που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας ανώνυμης γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό.Πληροφορίες: 70001384 Εισιτήρια: more.com Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών. Επόμενες: 19, 21 Οκτωβρίου, 8μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 14, 15, 17 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Artos House. Έκθεση φωτογραφίας «PhOETRY IV» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES. Μέχρι 17/10
- Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.
- Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.
- Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10
- Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.
- Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10
- Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.
- Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation
- Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
Λεμεσός
- Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12
- Μορφή (25378733). «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge». Μέχρι 15/10 morfi.org
- eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12
- Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12
- NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.